Ισραήλ: Υποψήφιος ο Νετανιάχου στις εκλογές του 2026

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του Νοεμβρίου 2026 και ότι αναμένει πως θα κερδίσει τις εκλογές.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ρωτήθηκε σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Channel 14 αν σκοπεύει να διεκδικήσει άλλη μια θητεία και απάντησε καταφατικά.

Όταν ρωτήθηκε αν αναμένει να κερδίσει, ο βετεράνος ηγέτης απάντησε επίσης «Ναι».

Κλειστό θα παραμείνει το πέρασμα της Ράφα σύμφωνα με τον Νετανιάχου

Το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η επαναλειτουργία του θα εξαρτηθεί από την παράδοση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς, όπως ανέφερε το Reuters.

Η δήλωση του Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της Παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο ότι το πέρασμα Ράφα, η κύρια πύλη για την έξοδο και την είσοδο των κατοίκων της Γάζας, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα για την είσοδο στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε αργότερα το Σάββατο ότι θα παραδώσει δύο ακόμη πτώματα ομήρων στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι 12 από τα 28 πτώματα θα έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που μεσολάβησε η ΗΠΑ και της συμφωνίας για τους ομήρους που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.