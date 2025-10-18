newspaper
Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να μένει εκτός φυλακής

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Spotlight

Η εκεχειρία στη Γάζα παρόλο που ήρθε μετά από δύο χρόνια και έπειτα από πάνω από 67.000 νεκρούς, έφτασε πολύ νωρίς για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να κριθεί ένοχος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης

Αυτό υποστηρίζουν διεθνείς παρατηρητές και εξηγεί σε ανάλυσή του το Al Jazeera.

Οι κατηγορίες προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να βρίσκεται εκτός φυλακής.

Εν μέσω εκεχειρίας, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Νετανιάχου είναι εδώ, την ώρα που επιχειρεί να παρουσιάσει τη σύναψη συμφωνίας για τη Γάζα σαν νίκη.

Ορισμένοι, όπως ο πρώην Ισραηλινός πρέσβης Άλον Πίνκας, λένε ότι αυτή η αντιμετώπιση του επιβλήθηκε από τον Λευκό Οίκο που είχε εξαντλήσει την υπομονή του λόγω του αυξανόμενου οικονομικού και διπλωματικού κόστους του πολέμου του Ισραήλ.

Έτσι, αν δεν μπορέσει να ξεκινήσει άλλο πόλεμο, ο Νετανιάχου έχει να αντιμετωπίσει έξι μεγάλα προβλήματα πριν από τις εκλογές του Ισραήλ τον επόμενο χρόνο και στη συνέχεια.

Θα παραμείνει διεθνώς απομονωμένος ο Νετανιάχου;

Το Al Jazeera τονίζει ότι το Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο απομονωμένο στη διεθνή σκηνή από ό,τι είναι τώρα, και για πολλούς, ο Νετανιάχου έχει γίνει η προσωποποίηση αυτής της απομόνωσης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων, με τον θάνατο τόσων ανθρώπων από τις επιθέσεις και τη χρησιμοποίηση της πείνας ως όπλου, το Ισραήλ έχει προκαλέσει την αποστροφή σε όλο τον κόσμο.

Βραχυπρόθεσμα, εκτός αν η κυβέρνηση του Νετανιάχου καταφέρει να απαγορεύσει μόνιμα την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων στη Γάζα, η αυξημένη κάλυψη των πράξεων της κυβέρνησής του στην περιοχή είναι πιθανό να εδραιώσει την κατάσταση του Ισραήλ ως κράτος – παρία για κάποιο χρονικό διάστημα, σημειώνει το AJ.

Ωστόσο, η αυξανόμενη απομόνωση του Ισραήλ είναι εμφανής εδώ και μήνες και, τον Σεπτέμβριο, ο Νετανιάχου φάνηκε να θέτει τις βάσεις για τη συνέχισή της.

Παρουσιάζοντας το «όραμά» του για μια μελλοντική «Σούπερ Σπάρτη», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκιαγράφησε μια εικόνα οικονομικής και διπλωματικής απομόνωσης και συνεχούς πολέμου.

Αυτό δεν πήγε καθόλου καλά. Το ισραηλινό χρηματιστήριο έπεσε κατακόρυφα σχεδόν αμέσως, και το σέκελ έπεσε κατακόρυφα έναντι άλλων νομισμάτων.

Το Israel Business Forum, που εκπροσωπεί 200 από τις μεγαλύτερες εταιρείες του Ισραήλ, το έθεσε πολύ απλά: «Δεν είμαστε η Σπάρτη».

Θα μπορούσε να καταρρεύσει η κυβερνητική συμμαχία;

Η απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να καταρρεύσει η κυβερνητική συμμαχία στο Ισραήλ είναι ναι, αλλά ο Νετανιάχου έχει αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για να το αποφύγει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και των δημόσιων διαμαχών για την ανεξαρτησία της ισραηλινής δικαιοσύνης που προηγήθηκαν, ο Νετανιάχου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη της ακροδεξιάς του Ισραήλ.

Τα πιο προφανή παραδείγματα είναι ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ, οι οποίοι και οι δύο έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην κατάπαυση του πυρός, παραμένοντας όμως, προς το παρόν, στην κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου.

Προβλέποντας την πιθανή αποχώρησή τους, ο Νετανιάχου φέρεται να προωθεί νομοθεσία που θα εξαιρεί τους υπερορθόδοξους Εβραίους φοιτητές των ιερατικών σχολών (Γεσίβα) από την στρατολόγηση, με την ελπίδα ότι αυτό θα ωθήσει τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα στο κοινοβούλιο να επιστρέψουν στην κυβέρνησή του, εξασφαλίζοντας την επιβίωσή της ενόψει τυχόν αποχωρήσεων.

Ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ.

Μπορεί να κριθεί ένοχος από τα διεθνή δικαστήρια;

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να κριθεί ένοχος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ΔΔΔ).

Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε διεθνή εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και του στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, τον οποίο το Ισραήλ έχει σκοτώσει έκτοτε.

Το ΔΔΔ εξετάζει επίσης κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, για τις οποίες πολλοί είναι βέβαιοι ότι θα θεωρήσουν υπεύθυνο τον Νετανιάχου, εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασης του ΔΠΔ στην υπόθεση κατά των Γκάλαντ και Νετανιάχου, ενώ η έκβαση της υπόθεσης στο ΔΔΔ δεν αναμένεται πριν από το τέλος του 2027, το νωρίτερο.

Σε περίπτωση καταδίκης, το ΔΠΔ θα μπορούσε να επιβάλει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών, ενώ το ΔΔΔ συνήθως παραπέμπει κάθε καταδικαστική απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εκτέλεσή της.

Η Γάζα έχει ισοπεδωθεί από τον πόλεμο του Ισραήλ.

Μπορεί ο Τραμπ να εγκαταλείψει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό;

Το Al Jazeera εκτιμά ότι είναι πιθανόν ο Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επί του παρόντος, οι ΗΠΑ είναι ο κύριος οικονομικός και στρατιωτικός χορηγός του Ισραήλ, καθώς και το διπλωματικό του προπύργιο ενάντια στη διεθνή εχθρικότητα.

Χωρίς τις ΗΠΑ, το Ισραήλ – και κατ’ επέκταση ο Νετανιάχου – θα βρισκόταν σε πραγματικά δύσκολη θέση, σημειώνει το AJ.

Ό,τι και αν ισχυρίζεται ο Νετανιάχου, η υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει σαφή όρια, τονίζεται στην ίδια ανάλυση.

Το 2021, ο Τραμπ φέρεται να εξοργίστηκε όταν ο Νετανιάχου έγινε ένας από τους πρώτους ηγέτες που συνεχάρη τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις εκλογές.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάιο διέκοψε κάθε επαφή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, φοβούμενος ότι ο Νετανιάχου προσπαθούσε να τον χειραγωγήσει.

Πιο πρόσφατα, η οργή του Τραμπ προς τον Νετανιάχου φέρεται να κορυφώθηκε μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς στην Ντόχα τον Σεπτέμβριο, φωνάζοντας: «Με γα@@ει!».

Περιγράφοντας την πορεία προς την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ ανέφερε ότι «τα είπε» με τον Νετανιάχου και ότι δεν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να αναδιατάξει τις δυνάμεις του στη Γάζα, μέχρι «να δώσει ο ίδιος την εντολή».

Πανηγυρίζοντας αργότερα την έναρξη της εκεχειρίας στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός ως αποτέλεσμα 3.000 χρόνων προσπαθειών, λέγοντας στο ακροατήριό του: «Και θα κρατήσει».

Το AJ σημειώνει ότι είναι απίθανο ο Τραμπ να αντιδράσει καλά σε περίπτωση που η εκεχειρία κινδυνεύσει.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σχολιάσουμε ότι ο Τραμπ μπορεί να παρατήσει τον Νετανιάχου, αλλά οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το κράτος του Ισραήλ λόγω των συμφερόντων τους στην περιοχή και τον ρόλο που διαχρονικά παίζει προς όφελός τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Κνεσέτ.

Θα υπάρξει έρευνα για τις αποτυχίες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου;

Η πιθανότητα να γίνει έρευνα για τις αποτυχίες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή, υποστηρίζει το AJ.

Ξεχωριστές έρευνες για τις αποτυχίες του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών κατά την περίοδο που προηγήθηκε της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 – η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.139 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή περίπου 250 άλλων – αποκάλυψαν κραυγαλέες παραλείψεις και σύγχυση εντός των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς αυτές προσπαθούσαν να ανταποκριθούν σε μια επίθεση που δεν είχαν προβλέψει.

Οι αρχηγοί του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών παραιτήθηκαν μετά από κάθε έρευνα.

Αν και ο Νετανιάχου δεν έθεσε καμία αντίρρηση σε αυτές τις έρευνες, αντιτάχθηκε σε μια έρευνα σχετικά με τον ρόλο της δικής του κυβέρνησης, ισχυριζόμενος ότι θα ήταν πολιτικά μεροληπτική και μη πρακτική σε καιρό πολέμου.

Ωστόσο, μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν υπήρχε πλέον «καμία πραγματική αιτία» για να καθυστερήσει η απόφαση, δίνοντας στην κυβέρνηση προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει.

Μπορεί να πάει στη φυλακή;

Η πιθανότητα ο Νετανιάχου να εκτίσει κάποια ποινή φυλάκισης υπάρχει.

Ο Τραμπ σχεδόν αναγνώρισε τη σχέση μεταξύ του παρατεταμένου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και των δικών για διαφθορά του Νετανιάχου την περασμένη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ κάλεσε τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου για «τα πούρα και τη σαμπάνια», όπως περιέγραψε τις κατηγορίες για διαφθορά, υποτιμώντας τις.

Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τρεις υποθέσεις διαφθοράς, οι οποίες όλες συνεχίστηκαν – παρά τις συχνές καθυστερήσεις – καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Οι κατηγορίες εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού περιλαμβάνουν δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk
Δύσκολη η ισορροπία 18.10.25

Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - Ανοιχτό παράθυρο για Tomahawk από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ, μολονότι δήλωσε ότι τυχόν αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο θα κλιμάκωνε την πολεμική ένταση στην Ουκρανία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Το ΔΠΔ απέρριψε έφεση του Ισραήλ κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ
ΔΠΔ 18.10.25

Απορρίφθηκε η έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Σφοδρή επίθεση Ακιντζί στον Τατάρ και «εκλογική» στήριξη στον Ερχιουρμάν
Κατεχόμενα - «εκλογές» 18.10.25

Ο Ακιντζί επιτίθεται στον Τατάρ και στηρίζει τον Ερχιουρμάν

Στήριξη στον υποψήφιο της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν παρέχει ο Ακιντζί δύο μέρες πριν την «εκλογική» αναμέτρηση στα Κατεχόμενα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Τατάρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αποφυλάκισε τον «απατεώνα» πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Σάντος
Πρώην βουλευτής 18.10.25

Τραμπ: Ο Σάντος είναι «απατεώνας» αλλά τον αποφυλακίζω

Ο Σάντος «ήταν κατά κάποιον τρόπο "απατεώνας"», δήλωσε ο Τραμπ, αλλά η παραδοχή αυτή δεν τον απέτρεψε από το να υπογράψει την αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή που είχε ομολογήσει την ενοχή του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
Ρωσική πηγή 18.10.25

Η Ρωσία «κατέλαβε» άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Την κατάληψη άλλων τριών κοινοτήτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στις δύο εξ αυτών.

Σύνταξη
Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Κόσμος 18.10.25

Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ και Χακάν Φιντάν, υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Άγκυρα με μια ευρεία ατζέντα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύνταξη
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!

Ο Μπράιαν Άνγκουλο τραυματίστηκε από σφαίρα – ο πρώην παίκτης της Κρουζ Αζούλ θύμα ένοπλης επίθεσης στο Εκουαδόρ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Food Waste – Greece in Top 3 in EU
English edition 18.10.25

Food Waste – Greece in Top 3 in EU

In 2023, Greece discarded more than 2 million tons of food (2,091,442 tons), a figure that has remained almost unchanged since 2020.

Σύνταξη
Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Σύνταξη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα
Πώς αποζημιώνονται 18.10.25

Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιτόχωρο λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Η βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου και το τρένο συνέχισε την πορεία του με τη δεύτερη μηχανή έως τη Λάρισα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Αλάτι στις πληγές 18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»

Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Σύνταξη
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες
Μεσσηνία 18.10.25

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
