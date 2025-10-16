Σε τεντωμένο σχοινί η κατάπαυση πυρός στη Γάζα καθώς το Ισραήλ απειλεί να ξεκινήσει μαζικές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία επειδή δεν έχει παραδώσει ακόμα όλες τις σορούς των ομήρων.

Από την έναρξη της εκεχειρίας το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να πραγματοποιεί θανατηφόρες επιθέσεις στη Γάζα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη να το κατηγορεί για νέα «εγκλήματα πολέμου».

Οι σοροί 14 δολοφονημένων Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας μόνο την Τετάρτη: τρεις σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, οκτώ ανασύρθηκαν από προηγούμενες επιθέσεις και τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους που είχαν προκληθεί σε προγενέστερο διάστημα.

Η οργάνωση Breaking the Silence, μια ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ιδρύθηκε από βετεράνους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, καταδίκασε τον ισραηλινό στρατό για το ότι πυροβόλησε αμάχους στη Γάζα επειδή υποτίθεται ότι διέσχισαν την «κίτρινη γραμμή», πίσω από την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει αναδιατάξει τις δυνάμεις του στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Η Breaking the Silence, η οποία παρακολουθεί τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη, δήλωσε ότι άμαχοι σκοτώνονται στη Γάζα επειδή «πέρασαν μια γραμμή που δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει».

Το Ισραήλ συνεχίζει να εφαρμόζει περιορισμούς στην εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα τη στιγμή που οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προσπαθούν να βρουν τρόπο να υπάρξουν ανάμεσα στα ερείπια.

Η Χαμάς ζητά χρόνο και εξειδικευμένο εξοπλισμό

Η Χαμάς αφού απελευθέρωσε σε μία ημέρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, παρέδωσε σταδιακά εννέα σορούς από τις 28 που βρίσκονται στη Γάζα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε την άμεση επιστροφή όλων των σορών, καθώς το Ισραήλ δήλωσε στις ΗΠΑ ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας εάν δεν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο.

Η δυσκολία εντοπισμού των σορών των ισραηλινών ομήρων είναι γνωστή στις ΗΠΑ αλλά και στην ισραηλινή αντιπροσωπεία, καθώς η Γάζα είναι γεμάτη μπάζα και ερείπια όπου η ανάκτηση και η ταυτοποίηση των πτωμάτων συνιστά πρόκληση. Ανάλογη είναι η δυσκολία και για τον εντοπισμό των χιλιάδων σορών Παλαιστίνιων που είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Αργά την Τετάρτη, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι είχε μεταφέρει όλα τα πτώματα που μπόρεσε να βρει και θα χρειαστεί εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ανακτήσει τα υπόλοιπα από τα ερείπια της Γάζας.

«Η Αντίσταση έχει εκπληρώσει τη δέσμευσή της στη συμφωνία παραδίδοντας όλους τους ζωντανούς Ισραηλινούς κρατούμενους που βρίσκονται υπό την κράτησή της, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχε πρόσβαση», ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όσο για τα υπόλοιπα πτώματα, απαιτούνται εκτεταμένες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός για την ανάκτηση και την εξαγωγή τους. Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να κλείσουμε αυτόν τον φάκελο», πρόσθεσε.

Δύσκολη διαδικασία

Οι ΗΠΑ φαίνεται πως δεν θεωρούν μέχρι στιγμής την καθυστέρηση της παράδοσης των σορών ως παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς, αν και ο Τραμπ φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να απειλεί ότι μπορεί να επιτρέψει στο Ισραήλ να ξεκινήσει εκ νέου μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Σε σχόλιά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε τη δυσκολία ανάκτησης των σορών των ομήρων από τη Χαμάς. «Είναι μια απαίσια διαδικασία. Σχεδόν μισώ να μιλάω γι’ αυτό. Αλλά σκάβουν. Πραγματικά σκάβουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχουν περιοχές όπου σκάβουν και βρίσκουν πολλά πτώματα. Στη συνέχεια, πρέπει να διαχωρίσουν τα πτώματα. Δεν θα το πιστεύατε. Και μερικά από αυτά τα πτώματα βρίσκονται εκεί κι εδώ για πολύ καιρό. Και μερικά από αυτά είναι κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να απομακρύνουν τα ερείπια», πρόσθεσε.

Σημάδια βασανισμού έφεραν οι σοροί Παλαιστινίων που επέστρεψε το Ισραήλ

Από την άλλη το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 ακόμη Παλαιστινίων μέσω του Ερυθρού Σταυρού, με ιατροδικαστές στη Γάζα να λένε ότι ορισμένοι έφεραν σημάδια «βασανιστηρίων και εκτέλεσης», κάτι που ωστόσο φαίνεται να μην απασχολεί ιδιαίτερα τα διεθνή ΜΜΕ.

Με την εκεχειρία στη Γάζα να βρίσκεται σε τεντωμένοι σχοινί οι συζητήσεις για την επόμενη φάση γίνονται ακόμα πιο δύσκολες. Ένα από τα βασικά αγκάθια για τη συμφωνία είναι η μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα και η προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Σύμβουλοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσαν στην ισραηλινή Haaretz ότι ο βραχυπρόθεσμος στόχος στη Γάζα είναι η αποκλιμάκωση και το να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περιττές προκλήσεις.

«Βλέπουμε διαφορετικές ενέργειες από όλες τις πλευρές, τις οποίες προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται πολύ σκληρά για να ελαχιστοποιήσουν, και επιπλέον, να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια θα εισέλθει και ότι τα μέρη της συμφωνίας που συμφωνήθηκαν θα εκπληρωθούν, δηλαδή η ανάκτηση των σορών τώρα», δήλωσε ένας σύμβουλος.

ΗΠΑ: «Ας μην κολλάμε στις λέξεις» όταν πρόκειται για το μέλλον των Παλαιστινίων

«Ο στόχος μας είναι κολλήσουμε λιγότερο σε αυτά τα παλιά παιχνίδια λέξεων της κρατικής υπόστασης, της κυριαρχίας, της διακυβέρνησης… Ας κάνουμε απλώς αυτό το μέρος λειτουργικό», δήλωσε ένας σύμβουλος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται πραγματική ειρήνη είναι αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα που έχουν σημασία, τα οποία είναι η ασφάλεια και οι οικονομικές ευκαιρίες», πρόσθεσε επιβεβαιώνοντας την άποψη πολλών αναλυτών ότι η περιβόητη «ειρήνη» του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αφήνει πολλά πράγματα στον αέρα και ένα μέλλον αβέβαιο.

Σε ερώτηση εάν οι ΗΠΑ έχουν ήδη τα ονόματα για τα άτομα που θα στελεχώσουν την τεχνοκρατική παλαιστινιακή διοίκηση στη Γάζα, οι σύμβουλοι ανέφεραν ότι τους προσεγγίζουν «πολύ επιτυχημένοι» Παλαιστίνιοι από τη διασπορά.

Αυτά τα άτομα είχαν επιλέξει προηγουμένως να μην ζουν στη Δυτική Όχθη, την οποία ένας σύμβουλος περιέγραψε ως «σαν να ζεις υπό τη μαφία» υπό την κυριαρχία της Παλαιστινιακής Αρχής, ούτε στη Γάζα, η οποία ελέγχεται από «τρομοκρατική» οργάνωση.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που πιστεύουν ότι θα μπορούσε να προκύψει μια εναλλακτική λύση που δεν θα είναι ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή ούτε η Χαμάς», δήλωσε ένας ανώτερος σύμβουλος επιδεικνύοντας προκλητική αδιαφορία για το πώς οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι θέλουν να κυβερνηθούν.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και Haaretz