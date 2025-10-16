newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
16.10.2025 | 08:47
Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Ποσειδώνος
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 09:15

Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει άμεσα τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Σε τεντωμένο σχοινί η κατάπαυση πυρός στη Γάζα καθώς το Ισραήλ απειλεί να ξεκινήσει μαζικές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία επειδή δεν έχει παραδώσει ακόμα όλες τις σορούς των ομήρων.

Από την έναρξη της εκεχειρίας το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να πραγματοποιεί θανατηφόρες επιθέσεις στη Γάζα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη να το κατηγορεί για νέα «εγκλήματα πολέμου».

Οι σοροί 14 δολοφονημένων Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας μόνο την Τετάρτη: τρεις σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, οκτώ ανασύρθηκαν από προηγούμενες επιθέσεις και τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους που είχαν προκληθεί σε προγενέστερο διάστημα.

Η οργάνωση Breaking the Silence, μια ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ιδρύθηκε από βετεράνους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, καταδίκασε τον ισραηλινό στρατό για το ότι πυροβόλησε αμάχους στη Γάζα επειδή υποτίθεται ότι διέσχισαν την «κίτρινη γραμμή», πίσω από την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει αναδιατάξει τις δυνάμεις του στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Η Breaking the Silence, η οποία παρακολουθεί τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη, δήλωσε ότι άμαχοι σκοτώνονται στη Γάζα επειδή «πέρασαν μια γραμμή που δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει».

Το Ισραήλ συνεχίζει να εφαρμόζει περιορισμούς στην εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα τη στιγμή που οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προσπαθούν να βρουν τρόπο να υπάρξουν ανάμεσα στα ερείπια.

Η Χαμάς ζητά χρόνο και εξειδικευμένο εξοπλισμό

Η Χαμάς αφού απελευθέρωσε σε μία ημέρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, παρέδωσε σταδιακά εννέα σορούς από τις 28 που βρίσκονται στη Γάζα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε την άμεση επιστροφή όλων των σορών, καθώς το Ισραήλ δήλωσε στις ΗΠΑ ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας εάν δεν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο.

Η δυσκολία εντοπισμού των σορών των ισραηλινών ομήρων είναι γνωστή στις ΗΠΑ αλλά και στην ισραηλινή αντιπροσωπεία, καθώς η Γάζα είναι γεμάτη μπάζα και ερείπια όπου η ανάκτηση και η ταυτοποίηση των πτωμάτων συνιστά πρόκληση. Ανάλογη είναι η δυσκολία και για τον εντοπισμό των χιλιάδων σορών Παλαιστίνιων που είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Αργά την Τετάρτη, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι είχε μεταφέρει όλα τα πτώματα που μπόρεσε να βρει και θα χρειαστεί εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ανακτήσει τα υπόλοιπα από τα ερείπια της Γάζας.

«Η Αντίσταση έχει εκπληρώσει τη δέσμευσή της στη συμφωνία παραδίδοντας όλους τους ζωντανούς Ισραηλινούς κρατούμενους που βρίσκονται υπό την κράτησή της, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχε πρόσβαση», ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όσο για τα υπόλοιπα πτώματα, απαιτούνται εκτεταμένες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός για την ανάκτηση και την εξαγωγή τους. Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να κλείσουμε αυτόν τον φάκελο», πρόσθεσε.

Γάζα

Δύσκολη διαδικασία

Οι ΗΠΑ φαίνεται πως δεν θεωρούν μέχρι στιγμής την καθυστέρηση της παράδοσης των σορών ως παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς, αν και ο Τραμπ φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να απειλεί ότι μπορεί να επιτρέψει στο Ισραήλ να ξεκινήσει εκ νέου μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Σε σχόλιά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε τη δυσκολία ανάκτησης των σορών των ομήρων από τη Χαμάς. «Είναι μια απαίσια διαδικασία. Σχεδόν μισώ να μιλάω γι’ αυτό. Αλλά σκάβουν. Πραγματικά σκάβουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχουν περιοχές όπου σκάβουν και βρίσκουν πολλά πτώματα. Στη συνέχεια, πρέπει να διαχωρίσουν τα πτώματα. Δεν θα το πιστεύατε. Και μερικά από αυτά τα πτώματα βρίσκονται εκεί κι εδώ για πολύ καιρό. Και μερικά από αυτά είναι κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να απομακρύνουν τα ερείπια», πρόσθεσε.

Σημάδια βασανισμού έφεραν οι σοροί Παλαιστινίων που επέστρεψε το Ισραήλ

Από την άλλη το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 ακόμη Παλαιστινίων μέσω του Ερυθρού Σταυρού, με ιατροδικαστές στη Γάζα να λένε ότι ορισμένοι έφεραν σημάδια «βασανιστηρίων και εκτέλεσης», κάτι που ωστόσο φαίνεται να μην απασχολεί ιδιαίτερα τα διεθνή ΜΜΕ.

Με την εκεχειρία στη Γάζα να βρίσκεται σε τεντωμένοι σχοινί οι συζητήσεις για την επόμενη φάση γίνονται ακόμα πιο δύσκολες. Ένα από τα βασικά αγκάθια για τη συμφωνία είναι η μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα και η προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Σύμβουλοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσαν στην ισραηλινή Haaretz ότι ο βραχυπρόθεσμος στόχος στη Γάζα είναι η αποκλιμάκωση και το να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περιττές προκλήσεις.

«Βλέπουμε διαφορετικές ενέργειες από όλες τις πλευρές, τις οποίες προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται πολύ σκληρά για να ελαχιστοποιήσουν, και επιπλέον, να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια θα εισέλθει και ότι τα μέρη της συμφωνίας που συμφωνήθηκαν θα εκπληρωθούν, δηλαδή η ανάκτηση των σορών τώρα», δήλωσε ένας σύμβουλος.

ΗΠΑ: «Ας μην κολλάμε στις λέξεις» όταν πρόκειται για το μέλλον των Παλαιστινίων

«Ο στόχος μας είναι κολλήσουμε λιγότερο σε αυτά τα παλιά παιχνίδια λέξεων της κρατικής υπόστασης, της κυριαρχίας, της διακυβέρνησης… Ας κάνουμε απλώς αυτό το μέρος λειτουργικό», δήλωσε ένας σύμβουλος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται πραγματική ειρήνη είναι αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα που έχουν σημασία, τα οποία είναι η ασφάλεια και οι οικονομικές ευκαιρίες», πρόσθεσε επιβεβαιώνοντας την άποψη πολλών αναλυτών ότι η περιβόητη «ειρήνη» του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αφήνει πολλά πράγματα στον αέρα και ένα μέλλον αβέβαιο.

Σε ερώτηση εάν οι ΗΠΑ έχουν ήδη τα ονόματα για τα άτομα που θα στελεχώσουν την τεχνοκρατική παλαιστινιακή διοίκηση στη Γάζα, οι σύμβουλοι ανέφεραν ότι τους προσεγγίζουν «πολύ επιτυχημένοι» Παλαιστίνιοι από τη διασπορά.

Αυτά τα άτομα είχαν επιλέξει προηγουμένως να μην ζουν στη Δυτική Όχθη, την οποία ένας σύμβουλος περιέγραψε ως «σαν να ζεις υπό τη μαφία» υπό την κυριαρχία της Παλαιστινιακής Αρχής, ούτε στη Γάζα, η οποία ελέγχεται από «τρομοκρατική» οργάνωση.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που πιστεύουν ότι θα μπορούσε να προκύψει μια εναλλακτική λύση που δεν θα είναι ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή ούτε η Χαμάς», δήλωσε ένας ανώτερος σύμβουλος επιδεικνύοντας προκλητική αδιαφορία για το πώς οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι θέλουν να κυβερνηθούν.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και Haaretz

Business
Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Επικαιρότητα
ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

inWellness
inTown
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δάφνη: Στις 29 Οκτωβρίου η δίκη του γιατρού που έδειρε τη 43χρονη οδηγό – Τι υποστηρίζει ο ίδιος
Για 29 Οκτωβρίου 16.10.25
Για 29 Οκτωβρίου 16.10.25

Αναβλήθηκε η δίκη του γιατρού που ξυλοκόπησε την 43χρονη οδηγό - Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Πληθαίνουν οι μάρτυρες υπεράσπισης για την 43χρονη - Επιβεβαιώνουν ότι ο 38χρονος βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και την χτυπούσε με μανία, ενώ εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά στην Παλιά Βουλή. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 16.10.25
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
