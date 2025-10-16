newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 05:00

Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς διεμήνυσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως η χώρα του θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς το παλαιστινιακό κίνημα δεν έχει επιστρέψει ακόμη όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων (στη φωτογραφία του Reuters/Dawoud Abu Alkas, επάνω, μαχητής της Χαμάς στη Γάζα, κατά την παράδοση των λειψάνων ομήρων).

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», λένε οι ΗΠΑ

Νωρίτερα, η Χαμάς διαβεβαίωσε πως έχει επιστρέψει στο Ισραήλ όλες τις σορούς ομήρων που μπόρεσε να βρει.

Στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία» για τη Λωρίδα της Γάζας και να επιστρέψουν στο Ισραήλ τις σορούς των ομήρων που σκοτώθηκαν, είπε πάντως από την πλευρά του χθες σε δημοσιογράφους αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, η οποία βασίστηκε σε σχέδιο που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Χαμάς είχε υποχρέωση να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από τη διακοπή των εχθροπραξιών, με άλλα λόγια το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία προχθές Τρίτη κι ακόμη δύο χθες Τετάρτη.

«Η αντίσταση εκπλήρωσε τη δέσμευσή της δυνάμει της συμφωνίας να παραδώσει όλους τους ισραηλινούς αιχμαλώτους στη ζωή, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχαμε πρόσβαση», σημείωσε η Χαμάς.

«Οσον αφορά τα πτώματα που απομένουν, η ανάκτησή τους και η ανάσυρσή τους θα απαιτήσουν μεγάλες προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Σε αντάλλαγμα για την επιστροφή την Τρίτη των σορών τριών ομήρων, το Ισραήλ επέστρεψε στη Λωρίδα της Γάζας 45 πτώματα Παλαιστινίων.

«Απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση»

Κατηγορώντας τη Χαμάς πως κωλυσιεργεί και παραβιάζει τη συμφωνία, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας και μορφή της ισραηλινής άκρας δεξιάς, κάλεσε ξανά χθες τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει εντελώς τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση KAN παρουσίαζε ως άμεσα επικείμενο το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, καίριας σημασίας για να εισέλθει στον θύλακο βοήθεια που περιμένει στην αιγυπτιακή πλευρά. Ωστόσο η διέλευση παραμένει κλειστή ως τώρα.
Ο ΟΗΕ απηύθυνε νέα έκκληση στο Ισραήλ να ανοίξει «αμέσως» όλα τα περάσματα για να εισέλθουν μεγαλύτερες ποσότητες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλουμε να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση», τόνισε στο Κάιρο ο Τομ Φλέτσερ, υπεύθυνος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του Οργανισμού, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουμε αυτό να γίνει τώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός, συνέχισε ο κ. Φλέτσερ, τονίζοντας την «απολύτως επείγουσα» φύση της κατάστασης και την ανάγκη να «διανεμηθεί βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα».

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ κήρυξε σε κατάσταση λιμού τομείς της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε το Ισραήλ.

«Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα»

Το Ισραήλ επιτρέπει ως τώρα τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας κατά κύριο λόγο μέσω της διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (νότια). Ανθρωπιστικές οργανώσεις ωστόσο διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις για λόγους διοικητικούς και για να γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ισραήλ επέτρεψε τις τελευταίες ημέρες να εισέλθει ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, ιδίως αέριο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, καθώς και σκηνές για τους εκτοπισμένους, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κατεψυγμένο κρέας, αλεύρι, φάρμακα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, κάτοικοι, αντιμέτωποι με την πείνα, σταματούν σε πολλές περιπτώσεις φορτηγά με βοήθεια και ορισμένοι κλέβουν τρόφιμα και τα αποθηκεύουν, εμποδίζοντας τη συντεταγμένη διανομή σε κοινότητες που πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με πηγή σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Επιστρέφοντας στα συντρίμμια αυτών που ήταν τα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας, πολλοί κάτοικοι έστησαν σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα ανάμεσα στα ερείπια, κατέγραψαν εικονολήπτες του AFP.

«Μας έριξαν στον δρόμο. Δεν υπάρχει ούτε νερό, ούτε τροφή, ούτε ηλεκτρικό. Τίποτα. Ολη η πόλη της Γάζας έγινε συντρίμμια και στάχτες», είπε ο Μούσταφα Μαχράμ.

«Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα πλέον στην πόλη της Γάζας. Ούτε δέντρα, ούτε κτίρια, ούτε ανθρώπινα όντα, ούτε ζωή. Μόνο καταστροφή», είπε άλλος κάτοικος, ο Γιούσεφ Τζόντα.

Δεκάδες χιλιάδες νεκροί

Αντιδρώντας σε άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν επιχειρήσεις που προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, ανθρωπιστική καταστροφή και δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Η έφοδος της Χαμάς είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα, ο οποίος συμπεριλαμβάνει δυο από τους νεκρούς ομήρους που αναγνωρίστηκαν.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67.938 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ

