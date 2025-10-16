newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 02:32

Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Το Ισραήλ πρέπει ν’ ανοίξει «αμέσως» όλες τις προσβάσεις της Λωρίδας της Γάζας στην ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jeenah Moon, επάνω, ο Τομ Φλέτσερ).

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» και «θέλουμε αυτό να γίνει τώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Φλέτσερ από το Κάιρο.

«Το διακύβευμα αυτής της συμφωνίας δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις Τύπου»

Η Λωρίδα της Γάζας μαστίζεται από ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Στα τέλη Αυγούστου, τα Ηνωμένα Εθνη κήρυξαν κατάσταση λιμού σε αρκετές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, κάτι που αμφισβητεί το Ισραήλ.

«Το διακύβευμα αυτής της συμφωνίας (εκεχειρίας) δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις Τύπου και οι συνεντεύξεις. Είναι να παρέχουμε φαγητό στα παιδιά, να έχουμε αναισθητικά στα νοσοκομεία για τους ανθρώπους που λαμβάνουν θεραπείες, να έχουμε σκηνές για τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ο Φλέτσερ, ο οποίος ηγείται της υπηρεσίας συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αναμένεται να μεταβεί σήμερα, Πέμπτη, στο σημείο διέλευσης της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά του συνόρου με τη Γάζα, «για να δει την προετοιμασία των τεράστιων ποσοτήτων βοήθειας που πρέπει να προωθήσουμε τις ερχόμενες ημέρες και εβδομάδες» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN, το Ισραήλ αναμένεται να επιτρέψει το άνοιγμα αυτού του σημείου διέλευσης σήμερα.

«Απρόσκοπτη πρόσβαση»

Ωστόσο ο Φλέτσερ υπογράμμισε ότι, επί του παρόντος, δεν γνωρίζει εάν αυτό το πέρασμα θα ανοίξει. «Θέλουμε όλα τα σημεία διέλευσης να ανοίξουν και θέλουμε εντελώς απρόσκοπτη πρόσβαση. Ημουν στο Σαρμ ελ Σέιχ (στην Αίγυπτο) με τον πρόεδρο Τραμπ και τους άλλους ηγέτες οι οποίοι ήταν κατηγορηματικοί ότι πρέπει να μας επιτραπεί να παραδίδουμε βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα», συνέχισε.

«Είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε τον λιμό (στη Γάζα), να ανοικοδομήσουμε τον τομέα της υγείας, να απομακρύνουμε τα ερείπια και να αρχίσουμε να δίνουμε στους ανθρώπους την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής», δήλωσε. «Υπάρχει μια αίσθηση απολύτως επείγουσας ανάγκης. Οι ομάδες μας είναι έτοιμες, οι προμήθειες είναι έτοιμες».

Ο Τραμπ συμπροήδρευσε με τον αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι τη Δευτέρα, στο Σαρμ ελ Σέιχ, στη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

«Να δούμε εκατοντάδες φορτηγά»

Σύμφωνα με τον OCHA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Ισραήλ επέτρεψε τις τελευταίες ημέρες την είσοδο της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας, κυρίως υγραέριο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, όπως και πρόσθετες σκηνές για τους εκτοπισμένους, φρέσκα φρούτα, κατεψυγμένο κρέας, αλεύρι και φάρμακα.

Για τον Φλέτσερ, «αυτό ήταν ένα ελάχιστο ποσοστό των ειδών πρώτης ανάγκης» που απαιτούνται, «δεκάδες φορτηγά (εισήλθαν)… μια καλή μέρα μάλλον… παρότι πρέπει να δούμε εκατοντάδες φορτηγά να διασχίζουν» τον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ

Σύνταξη
