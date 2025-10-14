Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, εν μέσω εύθραυστων προσδοκιών για την πορεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπεγράφη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου από τους ηγέτες των ΗΠΑ, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας. Η τοπική υγειονομική αρχή, από την πλευρά της, κάνει λόγο για έξι νεκρούς Παλαιστινίους που έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η επιστροφή μόνο τεσσάρων σορών αποτελεί «αποτυχία» της Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Σύμφωνα με τους IDF οι «ύποπτοι» είχαν διασχίσει τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στην ανατολική Σετζάγια και πλησίαζαν τα ισραηλινά στρατεύματα. Το περιστατικό που δοκιμάζει την μακροημέρευση της εκεχειρίας σημειώθηκε στην αποκαλούμενη Yellow Line, τη γραμμή απόσυρσης στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε. Σε σχετικό δημοσίευμα των Times of Israel, αναφέρεται ότι οι IDF προσπάθησαν να αναγκάσουν τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την περιοχή αλλά όταν εκείνοι αρνήθηκαν, έκαναν χρήση πυρών για να «απομακρύνουν την απειλή».

Ο ισραηλινός στρατός διαψεύδει αναφορές ότι οι ύποπτοι ή άλλοι ένοπλοι κατάφεραν να παραβιάσουν στρατόπεδο στην περιοχή και καλεί με ανακοίνωσή του τους κατοίκους της Γάζας να ακολουθούν τις οδηγίες και να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Νωρίτερα, το Al Jazeera έκανε λόγο για δύο τραυματίες Παλαιστίνιους στην πόλη Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε από το νοσοκομείο Nasser.

Γάζα: Οργή για τις σορούς που δεν έχουν επιστραφεί

Η ειρηνευτική συμφωνία προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων από τη Γάζα, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών. Ωστόσο, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία για όλες τις σορούς, καθώς πολλές από αυτές μπορεί να βρίσκονται κάτω από κατεστραμμένα κτίρια και διαλυμένα τούνελ και έτσι είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Έως τώρα έχουν παραδοθεί μόνο τέσσερις σοροί, σε σύνολο 28. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι τις παρέλαβε και θα διενεργήσει ιατροδικαστικές εξετάσεις για να τις ταυτοποιήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Χαμάς, πρόκειται για τους Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρετζ.

Οι οικογένειες των νεκρών ομήρων εξέφρασαν την οργή τους για το γεγονός. Χθες, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων του Ισραήλ κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει τη συμφωνία καθώς «πρέπει να δοθεί σοβαρή απάντηση στην παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς». Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η επιστροφή μόνο τεσσάρων σορών αποτελεί «αποτυχία» της Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Ο ανταποκριτής του Sky News Άλεξ Ρόσι, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με συγγενείς ομήρων, μετέφερε τα ανάμεικτα συναισθήματα των Ισραηλινών: «Η ατμόσφαιρα χθες ήταν σίγουρα μια ατμόσφαιρα απόλυτης χαράς, εορτασμού… αλλά κάτω από όλα αυτά υπήρχε θλίψη» είπε.

Και πρόσθεσε: «Για τις οικογένειες που περιμένουν αυτή τη στιγμή τις σορούς των αγαπημένων τους, είναι μια εξαιρετικά θλιβερή και δύσκολη στιγμή. Συνεχίζουν να περιμένουν και να ελπίζουν ότι θα τις παραλάβουν πολύ σύντομα, ώστε να μπορέσουν να τους αποχαιρετήσουν με μια σωστή κηδεία».