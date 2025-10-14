newspaper
14.10.2025
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Σε μία προσεκτικά σκηνοθετημένα επίσκεψη στη Μέση Ανατολή ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα και μια νέα εποχή στη Μέση Ανατολή. Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειωνόταν στο Ισραήλ όταν η Χαμάς απελευθέρωνε και τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε στην ισραηλινή Κνεσέτ ως ήρωας, σωτήρας και ροκ σταρ και οι ισραηλινοί πολιτικοί – κυβέρνησης και αντιπολίτευσης – του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή υπογραμμίζοντας διαρκώς το «μεγαλείο» του.

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για νίκη του Ισραήλ, μίλησε για την προοπτική της αναβίωσης των Συμφωνιών του Αβραάμ, δήλωσε τη στήριξή του στον Νετανιάχου – αν και ανέφερε ότι είναι «δύσκολος» συνομιλητής -, παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είχε απομονωθεί εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα και κήρυξε την ανατολή μια νέας εποχής για την περιοχή που σε αυτή θα μπορούσε να χωρά μέχρι και το Ιράν.

Ενδιαφέρον έχει η δήλωση Τραμπ από το Ισραήλ ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει την έγκρισή τους η Χαμάς να μην αφοπλιστεί στο άμεσο μέλλον καθώς κάποιος πρέπει να ελέγχει την κατάσταση στη Γάζα έως ότου υπάρξει ομαλοποίηση

Οι αναφορές στους Παλαιστίνιους ήταν ελάχιστες και αφορούσαν στο ότι θα πρέπει να απορρίψουν τη ριζοσπαστικοποίηση και να αφοσιωθούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Μετά τις θριαμβολογίες στο ισραηλινό κοινοβούλιο ενώ ο κόσμος στη Γάζα ακόμα αγωνιά για την πρόσβαση σε τροφή, νερό και φάρμακα, ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε στην Αίγυπτο όπου εκεί με τους ηγέτες των αραβικών και των ευρωπαϊκών κρατών επίσης κήρυξε την ειρήνη και το «τέλος στις παλιές διαμάχες».

Χωρίς τον Νετανιάχου η Σύνοδος

Στο παρασκήνιο βέβαια οι κόντρες βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αντέδρασε στην ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας ότι στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και απείλησε να αποχωρήσει αφού συνομίλησε και με άλλους ηγέτες.

Ο Νετανιάχου τελικά δεν πήγε στην Αίγυπτο ενώ την Παλαιστίνη εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Η «συμφωνία εκεχειρίας» υπογράφηκε από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο και Τουρκία ενώ Ισραήλ και Παλαιστίνη δεν ήταν μέρος της διακήρυξης, παρά το γεγονός ότι η διαμάχη τους ήταν το αντικείμενό της.

Τα θολά σημεία του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ παραμένουν. Το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ο αφοπλισμός της Χαμάς, η διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα και φυσικά η προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους παραμένουν τα αγκάθια μιας συμφωνίας που φαίνεται να επιβάλλεται από τον Τραμπ στον Νετανιάχου ενώ την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ από κοινού με τα αραβικά κράτη, την Τουρκία και την ΕΕ αυξάνουν την πίεση στη Χαμάς και τις υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις να αποδεχτούν μία εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις για το μέλλον.

Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες που συμμετείχαν στη Σύνοδο στην Αίγυπτο δεν κρύβουν την ανησυχία τους, σύμφωνα με το Al Jazeera, για το πώς θα προχωρήσουν οι επόμενες φάσεις της συμφωνίας παρά το πανηγυρικό κλίμα που εξέπεμψαν όλοι οι ηγέτες τονίζοντας τον «κρίσιμο ρόλο του Τραμπ» στο «σημαντικό βήμα για την ειρήνη» στην περιοχή.

Όχι άμεσος αφοπλισμός της Χαμάς

Ενδιαφέρον έχει η δήλωση Τραμπ από το Ισραήλ ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει την έγκρισή τους η Χαμάς να μην αφοπλιστεί στο άμεσο μέλλον καθώς κάποιος πρέπει να ελέγχει την κατάσταση στη Γάζα έως ότου υπάρξει ομαλοποίηση.

Σύμφωνα με το Al Jazeera η δήλωση, που δημοσιεύθηκε μετά από τη Σύνοδο στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, αποτελεί μια σπάνια αναγνώριση από την κυβέρνηση Τραμπ ότι οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί αξίζουν ίσα δικαιώματα.

Η διακήρυξη επίσης δεν δείχνει τους Παλαιστίνιους ως υπαίτιους για τη σύγκρουση με τον τρόπο που έχουν κάνει οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μιλά για τη Γάζα ως μέρος του ευρύτερου παλαιστινιακού ζητήματος. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποφύγει στο παρελθόν ακόμη και να χαρακτηρίσει τους κατοίκους της Γάζας ως Παλαιστίνιους.

Ωστόσο, η δήλωση δεν αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην κρατική υπόσταση και την αυτοδιάθεση, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου μίλησε στη Σύνοδο για την ανάγκη να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης:

Εμείς, οι υπογράφοντες, χαιρετίζουμε την πραγματικά ιστορική δέσμευση και εφαρμογή από όλα τα μέρη της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Τραμπ, η οποία τερματίζει περισσότερα από δύο χρόνια βαθιάς ταλαιπωρίας και απώλειας – ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή που ορίζεται από την ελπίδα, την ασφάλεια και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία.

Υποστηρίζουμε και στηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μαζί, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τρόπο που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Κατανοούμε ότι η διαρκής ειρήνη θα είναι αυτή στην οποία τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ευημερούν με προστατευμένα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, εγγυημένη την ασφάλειά τους και διατηρώντας την αξιοπρέπειά τους.

Επιβεβαιώνουμε ότι η ουσιαστική πρόοδος προκύπτει μέσω της συνεργασίας και του διαρκούς διαλόγου και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνών και λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της περιοχής για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι συνυφασμένες με τη γη της περιοχής – μεταξύ αυτών ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός. Ο σεβασμός για αυτές τις ιερές συνδέσεις και η προστασία των μνημείων πολιτιστικής τους κληρονομιάς θα παραμείνουν πρωταρχικής σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη.

Να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό

Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τον ριζοσπαστισμό σε όλες τις μορφές του. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ακμάσει όταν η βία και ο ρατσισμός ομαλοποιούνται ή όταν οι ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον ιστό της πολιτικής ζωής. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν τον εξτρεμισμό και να προωθήσουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια για διαρκή ειρήνη.

Δεσμευόμαστε με την παρούσα για την επίλυση μελλοντικών διαφορών μέσω διπλωματικής εμπλοκής και διαπραγμάτευσης και όχι μέσω βίας ή παρατεταμένης σύγκρουσης. Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένου πολέμου, αδιεξόδων διαπραγματεύσεων ή την αποσπασματική, ατελή ή επιλεκτική εφαρμογή επιτυχώς διαπραγματευμένων όρων.

Οι τραγωδίες των τελευταίων δύο χρόνων πρέπει να χρησιμεύσουν ως επείγουσα υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν καλύτερα από τις αποτυχίες του παρελθόντος.

Επιδιώκουμε την ανοχή, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για κάθε άτομο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή είναι ένας τόπος όπου όλοι μπορούν να επιδιώξουν τις φιλοδοξίες τους με ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξαρτήτως φυλής, πίστης ή εθνικότητας.

Επιδιώκουμε ένα ολοκληρωμένο όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και του κοινού πεπρωμένου.

Με αυτό το πνεύμα, χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του στην περιοχή. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, χτίζοντας θεσμικά θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές μπορούν να ζήσουν μαζί ειρηνικά.

Δεσμευόμαστε για ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης.

