Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Την ώρα που στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου οι ηγέτες των ΗΠΑ, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας υπέγραφαν τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός για τη Γάζα, στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη ξετυλιγόταν ξανά η ιστορία των ομήρων της Χαμάς και των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές. Των προσώπων, η απελευθέρωση των οποίων γεννά ελπίδες για ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πετώντας από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο πόλεμος τελείωσε, το καταλαβαίνετε αυτό;»

Αλλά ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωσε, το φόρος αίματος ήταν πολύ βαρύς. Τουλάχιστον 67.869 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.105 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Στο Ισραήλ, οι νεκροί της επίθεσης της Χαμάς ήταν 1.219 και πάνω από 250 άνθρωποι απήχθησαν.

Απελευθέρωση

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, από το πρωί της Δευτέρας έως και το νωρίς το βράδυ, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Επίσης, τις σορούς τεσσάρων ομήρων που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της ομηρίας τους. Οι νεκροί όμηροι στη Γάζα είναι ακόμη 24, με την παλαιστινιακή οργάνωση να έχει πει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται όλοι και ότι θα παραδοθούν σταδιακά.

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ αποφυλάκισε 1.698 κρατούμενους στις φυλακές, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Μεταξύ αυτών 96 πολιτικοί κρατούμενοι, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους. Κάποιοι αποφυλακίστηκαν και απελάθηκαν αμέσως, χωρίς να προλάβουν να δουν τις οικογένειές τους.

Freed Palestinian captives are met by crowds in the West Bank, following their release from the Israeli-run Ofer prison Gaza latest: https://t.co/1JdLDbRxB7 pic.twitter.com/gyI6b1EoWz — Bloomberg (@business) October 13, 2025

«Αναγέννηση»

Το δράμα των απελευθερωμένων και αποφυλακισθέντων, χάρη στη συμφωνία για τη Γάζα, εν μέρει έχει λήξει. Ωστόσο, το τραύμα είναι συλλογικό και οι πληγές δεν θα επουλωθούν εύκολα, καθώς και από τις δύο πλευρές υπάρχουν καταγγελίες για βασανιστήρια και κακομεταχείριση. Σε βαθμό άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους.

Ένας από τους αποφυλακισθέντες Παλαιστινίους χαιρέτισε το γεγονός ως «νέα γέννηση». Μαζί με εκατοντάδες συγκρατούμενούς του έγινε δεκτός με επευφημίες από τους συμπατριώτες του.

Palestinian prisoners released by Israel reach Gazahttps://t.co/TKcst5hBEo 🎥: Muhammed Eslayeh pic.twitter.com/YRDCkByRRc — Anadolu Images (@anadoluimages) October 13, 2025

Στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, οι αποφυλακισμένοι δεν μπορούσαν να κατέβουν από τα λεωφορεία από το πλήθος που τους περίμενε.

«Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα, μια νέα γέννηση», δήλωσε ο Μαχντί Ραμαντάν, πλαισιωμένος από τους γονείς του.

Ύστερα, μαζί με τους υπόλοιπους διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

שגב כלפון בכניסה לבית החולים שיבא@yaronavraham pic.twitter.com/J27kZBUP8M — החדשות – N12 (@N12News) October 13, 2025

Στο πιάνο μετά από δύο χρόνια

Στο Ισραήλ, ο Άλον Όχελ έπαιξε πιάνο στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια που ήταν όμηρος στη Γάζα. Η μητέρα του, Ίντιτ, δήλωσε ότι ο Άλον «βλέπει λίγο από το δεξί του μάτι».

Τον υποδέχθηκαν μαζί με τους άλλους ομήρους στην Πλατεία που πήρε το όνομά τους: Πλατεία Ομήρων. «Ήταν σοκαρισμένος που είδε τόσους πολλούς ανθρώπους στην Πλατεία Ομήρων και αγνώστους να κρατούν τη φωτογραφία του», είπε η Ίντιτ. Και εξηγεί ότι ο Άλον όσο ήταν κρατούμενος από τη Χαμάς δεν ήξερε τι γίνεται στον κόσμο.

Από την άλλη πλευρά είναι οι οικογένειες αυτών που δεν γύρισαν πίσω. Και που όταν γυρίσουν, θα είναι νεκροί.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, απευθυνόμενο στην ισραηλινή κυβέρνηση, απαίτησε «σκληρή αντίδραση», αν η Χαμάς δεν τους επιστρέψει.

«Μια συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή και από τις δύο πλευρές. Αν η Χαμάς δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ούτε το Ισραήλ θα πρέπει να εκπληρώσει τις δικές του», ανέφερε το φόρουμ για τη συμφωνία για τη Γάζα.