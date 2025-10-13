newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Live – Γάζα: Ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής – Το μεσημέρι η σύνοδος στην Αίγυπτο
Κόσμος 13 Οκτωβρίου 2025 | 07:05

Live – Γάζα: Ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής – Το μεσημέρι η σύνοδος στην Αίγυπτο

Ξεκίνησε η διαδικασία για την απελευθέρωση από τη Χαμάς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Ο πόλεμος τελείωσε λέει ο Τραμπ που μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή

13.10.2025, 08:19
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Χαμάς ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιουνίς, στη Γάζα, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους τις επόμενες ώρες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, καθώς ταξίδευε προς τη Μέση Ανατολή, όπου θα μιλήσει στην ισραηλινή Κνεσέτ και θα συμπροεδρεύσει σε σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ήδη, λεωφορεία του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασαν στο Deir el-Balah, στο κέντρο της Γάζας και στη φυλακή Ofer του Ισραήλ σε προετοιμασία για την ανταλλαγή. Στο Τελ Αβίβ εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων.

Δείτε live

Headlines:
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

Τράπεζες
Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Γάζα: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου
Σύνοδος 13.10.25

Το Ιράν δεν πάει στο Σαρμ ελ Σέιχ

Δεν μπορούμε «να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό...» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Ισραήλ: Ο στρατός προεξοφλεί ότι δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι τη Δευτέρα
Γάζα 13.10.25

Ο ισραηλινός στρατός δεν αναμένει την παράδοση σήμερα όλων των νεκρών ομήρων

«Διεθνής οργανισμός» θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, όπως τουλάχιστον προεξοφλεί ο ισραηλινός στρατός.

Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα
Ευλογιά Προβάτων 13.10.25

Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα

«Δεν δικαιολογούνται τόσα πολλά κρούσματα ταυτόχρονα σε μια περιφερειακή ενότητα» λέει στο in ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας- Την παρούσα κατάσταση περιγράφουν κτηνοτρόφοι

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα
Ελλάδα 13.10.25

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Στόχος του Δακτυλίου είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της νέας σεζόν

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την αναφορά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ήταν τριπλός

Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Ο τζίρος 13.10.25

Το ντελίβερι αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα - Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση
Πολιτική 13.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση

Η διαμάχη Βάρρα-Βορίδη δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ρόλος του Μυλωνάκη, οι νέες αποκαλύψεις και το αφήγημα του Μαξίμου που δεν περπατάει με τίποτα. Άγνωστη έννοια στον ΟΠΕΚΕΠΕ η σύγκρουση συμφερόντων.

Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

