Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Χαμάς ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιουνίς, στη Γάζα, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους τις επόμενες ώρες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, καθώς ταξίδευε προς τη Μέση Ανατολή, όπου θα μιλήσει στην ισραηλινή Κνεσέτ και θα συμπροεδρεύσει σε σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ήδη, λεωφορεία του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασαν στο Deir el-Balah, στο κέντρο της Γάζας και στη φυλακή Ofer του Ισραήλ σε προετοιμασία για την ανταλλαγή. Στο Τελ Αβίβ εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων.

