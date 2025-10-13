Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ

«Αυτή η μέρα θα εγγραφεί στα αναλόγια της ιστορίας και εσείς κ. Τραμπ είστε εγγεγραμμένος στην ιστορία του κόσμου» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλοντας να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από το βήμα της Κνεσέτ ο κ. Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εκλέχτηκε την κατάλληλη στιγμή, όταν πολλές κυβερνήσεις είχαν πιστέψει την «προπαγάνδα της Χαμάς».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και δήλωσε ενώπιον της Κνεσέτ ότι είναι «προσηλωμένος στην ειρήνη αυτή».

Κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο πριν παραχωρήσει το βήμα στον αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε, υπό τα χειροκροτήματα των μελών της Κνεσέτ, τον Τραμπ για τη συμβολή του στην απελευθέρωση όλων των ζώντων ομήρων.

«Σας καλωσορίζουμε στην Ιερουσαλήμ, στην αιώνια πρωτεύουσά μας» είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ λέγοντας ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας.

Οι ΗΠΑ στην προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ είχαν μεταφέρει την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για παλαιστινιακό κράτος.

Η πρόταση Τραμπ τερματίζει τον πόλεμο

«Μαζί θα πετύχουμε αυτή την ειρήνη» είπε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον Τραμπ. «Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, και θα το ξανακάνουμε» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.