Ισραήλ: Τουλάχιστον 2 βουλευτές θα μποϊκοτάρουν την ομιλία Τραμπ στην Κνέσετ
Δυο ισραηλινοί βουλευτές θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Τραμπ στην Κνέσετ καθώς θεωρούν ότι η συμφωνία που κλείστηκε με τη Χαμάς συνιστά ήττα και όχι νίκη για το Ισραήλ.
Δυο ισραηλινοί κοινοβουλευτικοί ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα Δευτέρα στην Κνέσετ (ισραηλινή βουλή), ερίζοντας πως η συμφωνία που κλείστηκε για κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο είναι ήττα, όχι νίκη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ronen Zvulun, επάνω, συνεδρίαση της Κνέσετ).
Ο ένας βουλευτής ανήκει στο κόμμα του Νετανιάχου και ο άλλος είναι επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου Νόαμ
Ο Αμίτ Χαλεβί, του Λικούντ (δεξιά), της παράταξης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο Τραμπ το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο.
Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικρίνεται από μερίδα του συνασπισμού του, ιδίως διότι προβλέπει την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ισοβιτών.
Ο Αβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης πως δεν θα είναι παρών στην ομιλία του αμερικανού προέδρου Τραμπ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Στάση στο Ισραήλ
Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ.
Ο αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος προχθές Σάββατο.
Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.
