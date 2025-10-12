Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την τελική ευθεία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό, με προθεσμία έως το πρωί της Δευτέρας, ενώ η διπλωματική κινητικότητα κορυφώνεται ενόψει της «συνόδου ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Η Χαμάς έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι διαθέτει 20 ζωντανούς ομήρους και είναι έτοιμη να ξεκινήσει την απελευθέρωσή τους ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η Χαμάς ενημέρωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων

Το μήνυμα, το οποίο η παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να έστειλε μέσω Αράβων μεσολαβητών, σηματοδοτεί, όπως σημειώνει η WSJ, την πρώτη φορά που η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους.

«Απαντά επίσης στην αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Χαμάς θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει γρήγορα όλους τους ζωντανούς ομήρους, δεδομένης της κατεστραμμένης και κατακερματισμένης κατάστασής της, και υποδηλώνει ένα πιθανώς επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωσή τους», προστίθεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας».

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ακόμα και σήμερα, Κυριακή, το βράδυ αν και εξακολουθεί να εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθεί αύριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η Χαμάς ενημέρωσε επίσης τους μεσολαβητές και το Ισραήλ ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων και ότι θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζει το σχέδιο Τραμπ για την παράδοσή τους.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή και από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη συλλογή των σορών.

Οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερωθούν

Εν τω μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν -πιθανόν- σήμερα από τη Χαμάς, μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ).

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 20 έως 38 ετών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨🎗BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

Πρόκειται για τους:

Ματάν Άνγκρεστ, 21 ετών

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 27 ετών

Ελκάνα Μπόχμποτ, 34 ετών

Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών

Νιμρόντ Κοέν, 20 ετών

Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 34 και 27 ετών

Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών

Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 23 ετών

Μαξίμ Χερκίν, 36 ετών

Εϊτάν Χορν, 38 ετών

Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών

Όμρι Μιράν, 47 ετών

Εϊτάν Μορ, 24 ετών

Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 24 ετών

Αλόν Οχέλ, 23 ετών

Αβινατάν Ορ, 31 ετών

Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Σημειώνεται ότι η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση, έως το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), των 48 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς -είτε ζωντανών είτε νεκρών- και είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους καταδικασμένους για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας. Δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.