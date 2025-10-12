newspaper
12.10.2025 | 15:02
Απεγκλωβίστηκαν 101 επιβάτες από συρμό του Οδοντωτού
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 15:18

Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς - Για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή τους», δηλώνει ο Νετανιάχου

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την τελική ευθεία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό, με προθεσμία έως το πρωί της Δευτέρας, ενώ η διπλωματική κινητικότητα κορυφώνεται ενόψει της «συνόδου ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Η Χαμάς έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι διαθέτει 20 ζωντανούς ομήρους και είναι έτοιμη να ξεκινήσει την απελευθέρωσή τους ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η Χαμάς ενημέρωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων

Το μήνυμα, το οποίο η παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να έστειλε μέσω Αράβων μεσολαβητών, σηματοδοτεί, όπως σημειώνει η WSJ, την πρώτη φορά που η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους.

«Απαντά επίσης στην αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Χαμάς θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει γρήγορα όλους τους ζωντανούς ομήρους, δεδομένης της κατεστραμμένης και κατακερματισμένης κατάστασής της, και υποδηλώνει ένα πιθανώς επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωσή τους», προστίθεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας».

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ακόμα και σήμερα, Κυριακή, το βράδυ αν και εξακολουθεί να εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθεί αύριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η Χαμάς ενημέρωσε επίσης τους μεσολαβητές και το Ισραήλ ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων και ότι θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζει το σχέδιο Τραμπ για την παράδοσή τους.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή και από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη συλλογή των σορών.

Οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερωθούν

Εν τω μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν -πιθανόν- σήμερα από τη Χαμάς, μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ).

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 20 έως 38 ετών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για τους: 

  • Ματάν Άνγκρεστ, 21 ετών
  • Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 27 ετών
  • Ελκάνα Μπόχμποτ, 34 ετών
  • Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών
  • Νιμρόντ Κοέν, 20 ετών
  • Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 34 και 27 ετών
  • Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών
  • Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 23 ετών
  • Μαξίμ Χερκίν, 36 ετών
  • Εϊτάν Χορν, 38 ετών
  • Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών
  • Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών
  • Όμρι Μιράν, 47 ετών
  • Εϊτάν Μορ, 24 ετών
  • Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 24 ετών
  • Αλόν Οχέλ, 23 ετών
  • Αβινατάν Ορ, 31 ετών
  • Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Σημειώνεται ότι η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση, έως το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), των 48 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς -είτε ζωντανών είτε νεκρών- και είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους καταδικασμένους για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας. Δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Ισπανία: Σαρώνει τη Βαλένθια η καταιγίδα Alice – Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)
Ακυρώσεις πτήσεων 12.10.25

Σαρώνει την Ισπανία η καταιγίδα Alice - Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)

Διάδρομοι προσγείωσης και τμήματα κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Ίμπιζα στην Ισπανία πλημμύρισαν, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να προστατευθούν από τα νερά που έπεφταν από την οροφή

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα
Σταυροδρόμι 12.10.25

Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα

Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία της προς τον απομονωτισμό και να υιοθετήσει παγκόσμιες συνεργασίες εάν θέλει να εξασφαλίσει τη θέση της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12.10.25

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίγυπτος: Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους
Κόσμος 12.10.25

Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο

Σε «έκρηξη ελαστικού που αποδίδεται σε υπερβολική ταχύτητα» αποδίδουν πηγές του Καΐρου την ανατροπή του οχήματος με εργαζομένους της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living
English edition 12.10.25

Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living

More than 50 companies and 10 supermarket chains in Greece join an initiative to cut supermarket prices by an average of 8%, as inflation in consumer goods falls to its lowest level in four years

Σύνταξη
Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος

Σύνταξη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment
English edition 12.10.25

Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment

Speaking in Sydney, Deputy Foreign Minister Giannis Loverdos highlighted Greece’s strong economy, investor-friendly climate, and enduring ties with the Greek diaspora

Σύνταξη
Ψηφιακό σύστημα συνόρων: Σε ισχύ από σήμερα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες
Και στην Ελλάδα 12.10.25

Σε λειτουργία από σήμερα το ψηφιακό σύστημα συνόρων - Τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Το νέο σύστημα αντικαθιστά στην ουσία τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου
Το χρονικό 12.10.25

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη

Είχαν συλληφθεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του 6χρονου - Για την τραγωδία στη Σαντορίνη εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β'
Super League 2 12.10.25

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’ για τη 5η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες
Ελλάδα 12.10.25

Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης - Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες

Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός σπεύδει η ΕΜΑΚ - Το δεύτερο βαγόνι που στάλθηκε για την παραλαβή των εγκλωβισμένων επιβατών παρουσίασε επίσης βλάβη

Σύνταξη
Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior
«Μαργαριτάρι των Αντιλλών» 12.10.25

Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior

Για τη 10η επέτειο του πρότζεκτ Dior Lady Art, ο αϊτινοαμερικανός καλλιτέχνης Πατρίκ Εζέν μεταμορφώνει την εμβληματική τσάντα του οίκου σε ένα έργο που μιλά για ρίζες, ανθεκτικότητα και πολιτιστική μνήμη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πλαστή η πινακίδα στο σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας
Συμβόλαιο θανάτου; 12.10.25

Πλαστή η πινακίδα στο σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα που είχε τοποθετήσει ο δράστης στο λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησε στο έγκλημα στη Φοινικούντα ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε άλλο δίκυκλο

Σύνταξη
Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει το τραγούδι σε σημεία της πόλης.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος

LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανιώνιος για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ισπανία: Σαρώνει τη Βαλένθια η καταιγίδα Alice – Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)
Ακυρώσεις πτήσεων 12.10.25

Σαρώνει την Ισπανία η καταιγίδα Alice - Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)

Διάδρομοι προσγείωσης και τμήματα κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Ίμπιζα στην Ισπανία πλημμύρισαν, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να προστατευθούν από τα νερά που έπεφταν από την οροφή

Σύνταξη
Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»
Cosmopoética 12.10.25

Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»

Ανάμεσα σε δύο γλώσσες και δύο πατρίδες, ο Τζούνοτ Ντίαζ επιστρέφει με νέο έργο και μιλά στην Κόρδοβα για τη μετανάστευση, τη γλώσσα και τη σκληρότητα μιας εποχής χωρίς όρια

Σύνταξη
Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt
English edition 12.10.25

Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt

Washington has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan, Armenia, Hungary, India, El Salvador, Cyprus, Greece, Bahrain, Kuwait, and Canada to the gathering, which will take place in the Red Sea resort of Sharm El Sheikh

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
