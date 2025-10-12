newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 01:14
Πτώση ελικοπτέρου στις ΗΠΑ - Συγκλονιστικά πλάνα
Χαμάς: Η απελευθέρωση των ομήρων θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 02:43

Χαμάς: Η απελευθέρωση των ομήρων θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας

Σύμφωνα με τον Οσάμα Χαμντάν, εκ των ηγετών της Χαμάς, η απελευθέρωση των ομήρων θα ξεκινήσει την Δευτέρα κατά τις πρωινές ώρες

Σύνταξη
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση των 48 ομήρων, κυρίως Ισραηλινών, που κρατούνται στη Γάζα, θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

«Βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως είναι συμφωνημένο, και δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν.

Έπειτα από αυτό, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τι αναφέρει η συμφωνία ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ

Η συμφωνία απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί, εντός 72 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί, η χώρα τους θα υποχρεωθεί να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές υπό «διοικητική κράτηση».

Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα θα παραδοθούν, το Ισραήλ θα παραδώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν σε μια νέα «γραμμή άμυνας», κάτι που δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούν από τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς θα διατηρήσουν το 53% του εδάφους της Γάζας . Επιπλέον, το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την είσοδο 400 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα καθημερινά για τις πρώτες πέντε ημέρες, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στις επόμενες φάσεις της εκεχειρίας.

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 11.10.25

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές - Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
