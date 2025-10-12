Χαμάς: Η απελευθέρωση των ομήρων θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση των 48 ομήρων, κυρίως Ισραηλινών, που κρατούνται στη Γάζα, θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

«Βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως είναι συμφωνημένο, και δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν.

Έπειτα από αυτό, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τι αναφέρει η συμφωνία ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ

Η συμφωνία απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί, εντός 72 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί, η χώρα τους θα υποχρεωθεί να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές υπό «διοικητική κράτηση».

Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα θα παραδοθούν, το Ισραήλ θα παραδώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν σε μια νέα «γραμμή άμυνας», κάτι που δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούν από τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς θα διατηρήσουν το 53% του εδάφους της Γάζας . Επιπλέον, το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την είσοδο 400 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα καθημερινά για τις πρώτες πέντε ημέρες, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στις επόμενες φάσεις της εκεχειρίας.