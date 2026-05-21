21.05.2026 | 11:38
City vs Beach Protection: Γιατί χρειαζόμαστε αντηλιακό παντού
The Good Life 21 Μαΐου 2026, 14:33

City vs Beach Protection: Γιατί χρειαζόμαστε αντηλιακό παντού

Μετατρέπουμε τη φωτοπροστασία σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ρουτίνας.

Από τη διαδρομή για το γραφείο και τον καφέ στο χέρι, μέχρι την απογευματινή προπόνηση, τις βόλτες στην πόλη αλλά και τις στιγμές χαλάρωσης στην παραλία, η επιδερμίδα μας βρίσκεται διαρκώς εκτεθειμένη. Κάθε στιγμή της ημέρας, ακόμη κι όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε, η UV ακτινοβολία, UVA και UVB, δρα αθόρυβα πάνω στο δέρμα, συμβάλλοντας στη φωτογήρανση και στη σταδιακή απώλεια της λάμψης και της ελαστικότητας.

Και πέρα από τη γνωστή UV ακτινοβολία, υπάρχει πλέον και ένας ακόμη παράγοντας που έχει μπει στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας και πρέπει να μας ανησυχεί: Το μπλε φως HEV. Εκπέμπεται κυρίως από τον ήλιο, αλλά και από τις οθόνες, κινητό, laptop, tablet, ενώ έχει αποδειχθεί πως διεισδύει βαθύτερα στην επιδερμίδα, επηρεάζοντας κυτταρικά συστατικά. Η έντονη ενεργειακή του δράση συνδέεται με την παραγωγή οξειδωτικού στρες και ελεύθερων ριζών, που με τη σειρά τους επιταχύνουν τη φθορά της επιδερμίδας και ενισχύουν τα σημάδια πρόωρης γήρανσης, ακόμη και έπειτα από σύντομη έκθεση.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα: Η αντηλιακή προστασία δεν είναι μία εποχική συνήθεια, αλλά μία καθημερινή ανάγκη, ένα skincare essential το οποίο μας συνοδεύει κάθε στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε το ζεστό χάδι του ήλιου με ασφάλεια. Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μία λίστα με tips για αποτελεσματική αντηλιακή προστασία, ενώ αποκαλύπτουμε τον αόρατο «σύμμαχο» της Avène που μετατρέπει τη φωτοπροστασία σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ρουτίνας.

#1 Προτιμούμε ένα αντηλιακό με λεπτόρρευστη υφή

Σε μία καθημερινότητα με γρήγορους ρυθμούς, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι ένα αντηλιακό με ανάλαφρη, σχεδόν αόρατη υφή, ένα προϊόν που μιμείται την επιδερμίδα και δεν αφήνει αίσθηση βάρους ή λιπαρότητας. Μία σύνθεση που απορροφάται εύκολα, κάθεται όμορφα πάνω στην επιδερμίδα, χωρίς να την επιβαρύνει, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ιδανικά ως βάση για το μακιγιάζ μας.

Εδώ ακριβώς έρχεται η τεχνολογία της Avène με το Avène Ultra Fluid Invisible SPF50, με εξαιρετικά λεπτόρρευστη υφή σαν νερό και ανάλαφρο τελείωμα που χαρίζει την αίσθηση «γυμνού δέρματος» μετά την εφαρμογή. Πρόκειται για μία σύνθεση υψηλής ανοχής, χωρίς άρωμα και με ανθεκτικότητα στο νερό, σχεδιασμένη για ευαίσθητες επιδερμίδες που απαιτούν αποτελεσματική αντηλιακή προστασία χωρίς συμβιβασμούς.

#2 Επιλέγουμε μια σύνθεση με το αποτελεσματικό σύστημα φίλτρων TriAsorB™ για βέλτιστη φωτοπροστασία

Για μία πραγματικά αποτελεσματική αντηλιακή προστασία στην καθημερινότητα, δεν αρκεί απλώς ένας δείκτης SPF. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική, υψηλή φωτοπροστασία απέναντι σε όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες, δηλαδή UVB, UVA αλλά και το μπλε φως HEV, αφού η επιδερμίδα δέχεται ταυτόχρονα διαφορετικά είδη ακτινοβολίας που συμβάλλουν στη φωτογήρανση, στην εμφάνιση πανάδων και στη φθορά των κυτταρικών δομών της.

Ακριβώς για αυτό, η σύγχρονη αντηλιακή φροντίδα βασίζεται σε φωτοσταθερά φίλτρα ευρέος φάσματος όπως το TriAsorB™, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας, στην οποία ανήκει και το ορατό μπλε φως. Έτσι, η επιδερμίδα παραμένει πιο ανθεκτική στην καθημερινή έκθεση και προστατεύεται ουσιαστικά από τα σημάδια πρόωρης γήρανσης.

#3 Λέμε «ναι» σε ένα πολυλειτουργικό προϊόν αντηλιακής προστασίας

Το αντηλιακό μας δεν είναι μόνο ένα βήμα προστασίας, αλλά κομμάτι μίας ολοκληρωμένης skincare ρουτίνας που θέλουμε να προσφέρει πολλά περισσότερα στην επιδερμίδα μας. Συγκεκριμένα, θέλουμε ένα προϊόν που όχι μόνο προστατεύει από τις βλαβερές ακτίνες UV και το μπλε φως, αλλά ταυτόχρονα φροντίζει την επιδερμίδα ολιστικά, ενισχύοντας την άνεση και την καθημερινή της ισορροπία.

Και τι καλύτερο από ένα αντηλιακό που συνδυάζει υψηλή φωτοπροστασία με ενυδάτωση και αντιοξειδωτική δράση; Το Avène Ultra Fluid Invisible SPF50 λειτουργεί ακριβώς σε αυτό το επίπεδο: συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και υποστηρίζει την καθημερινή άνεση της επιδερμίδας. Έτσι, γίνεται κάτι περισσότερο από ένα απλό αντηλιακό γίνεται ένα πραγματικό skincare essential που δίνει αξία σε κάθε βήμα της ρουτίνας μας.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να προσφέρουμε στο πρόσωπό μας μία ολοκληρωμένη προστασία από την ακτινοβολία και τους παράγοντες που επιταχύνουν τη φωτογήρανση αυτό που χρειάζεται να εντάξουμε στη skincare ρουτίνα μας είναι το αντηλιακό Avène Ultra Fluid Invisible SPF50. Η εξαιρετικά λεπτόρρευστη σύνθεσή του «αγκαλιάζει» την επιδερμίδα χωρίς να την επιβαρύνει, προσφέροντάς της ισχυρή προστατευτική δράση απέναντι σε UVB, UVA και μπλε φως HEV, από το πρωί μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

