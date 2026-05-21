Ντε Κολό: «Θα είναι η τελευταία μου σεζόν φέτος»
Οι δηλώσεις του Νάντο Ντε Κολό στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Euroleague (22-24/5).
Ο Νάντο Ντε Κολό εκπροσώπησε τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε, στην συνέντευξη Τύπου του Final Four της Euroleague (22-24/5) και αναφέρθηκε στο γεγονός πως αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά ως παίκτης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντε Κολό
«Θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Έχουμε μεγάλους στόχους με τη Φενέρμπαχτσε. Όπως λέω σε όλους, απλά θα απολαύσω τη στιγμή».
Για το αν νιώθει πίεση: «Δεν έχω άγχος. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι και η προετοιμασία. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει έξτρα πίεση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και θα παλέψουμε για τη νίκη».
Για τον λόγο που έχει πολλά ονόματα: «Δεν ξέρω είναι γαλλική παράδοση. Το όνομά μου είναι Νάντο ντε Κολό. Τα υπόλοιπα δεν τα χρησιμοποιώ. Με την ισπανική παράδοση με τα πολλά επίθετα θα ήταν σαν πρόταση».
