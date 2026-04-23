Άρης Betsson: Γκάλης και Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν μαζί το ματς με τον Πανιώνιο
Ο σπουδαίος Νίκος Γκάλης θα βρεθεί στον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο (25/04, 18:15), μαζί με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και τον Ρίτσαρντ Σιάο.
Ο Νίκος Γκάλης θα παρακολουθήσει τον αγώνα του Άρη κόντρα στον Πανιώνιο (25/4), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Ο εμβληματικός βετεράνος του «Αυτοκράτορα» είναι προσκεκλημένος του Ρίτσαρντ Σιάο, καθώς στο ματς θα παραστεί και ο ίδιος, ενώ τον αγώνα θα παρακολουθήσουν και ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
Στο εν λόγω ματς θα υπάρξει παρέλαση αστέρων, κάτι το οποίο έχει πυροδοτήσει τον ενθουσιασμό των φιλάθλων, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να έχει ανακοινώσει ήδη sold out.
Τα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες για το ματς με τον Ιστορικό και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στις σπουδαίες παρουσίες που θα κοσμούν τις εξέδρες του «Nick Gallis Hall».
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης για το sold out:
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις