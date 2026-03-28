Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.
Οι νύχτες στο «Ακρόαμα» άφησαν εποχή τη δεκαετία του ’80, όταν η Μαρινέλλα -φανατική οπαδός του Άρη- τραγουδούσε το «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…» μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και της Εθνικής ομάδας. Το Σάββατο (28/3), η Μεγάλη Κυρία του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή στα 87 της και οι δύο μύθοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δεν θα μπορούσαν να μην την αποχαιρετήσουν δημόσια, μέσω αναρτήσεών τους στα social media.
«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία… Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Γκάνγκστερ» στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ενώ ο «Δράκος» με τη σειρά του, έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της Ακαδημίας του: «Τα λόγια είναι περιττά απόψε…» ανέφερε χαρακτηριστικά, εμπλουτίζοντας την ατάκα που παραπέμπει στο γνωστό τραγούδι, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιασμένοι.
Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη
Η ανάρτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη
