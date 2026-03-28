Μαρινέλλα: Η βαριά κληρονομιά που αφήνει πίσω της η «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τη «Μεγάλη Κυρία» του τραγουδιού, μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αλλά και το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Η Μαρινέλλα, κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπούλου, έκλεισε τον κύκλο της ζωής της στα 87 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια ασύγκριτη κληρονομιά.

Τραγούδησε τον έρωτα, την απώλεια και τον πόνο, κάνοντας τον κάθε στίχο να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Είναι ίσως τραγικό, αλλά και απόλυτα ταιριαστό στον μύθο της, ότι η αντίστροφη μέτρηση για εκείνη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, τη στιγμή που κατέρρευσε κάνοντας αυτό ακριβώς που γεννήθηκε να κάνει: να τραγουδά.

Η απώλειά της δεν αφήνει απλώς ορφανό το ελληνικό πεντάγραμμο, αλλά δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό μας, καθώς η Μαρινέλλα υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που ήξερε να αντέχει, να εκφράζεται με αξιοπρέπεια και να αγαπά με πάθος. Το έργο της, όμως, έχει χαραχτεί τόσο βαθιά στη συλλογική μας μνήμη που θα παραμείνει ζωντανό, αποδεικνύοντας πως οι πραγματικοί μύθοι δεν σωπαίνουν ποτέ.

«Σταθμοί»

Η Μαρινέλλα άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού μέσα από μια σειρά διαχρονικών επιτυχιών που άλλαξαν για πάντα τη διασκέδαση στη χώρα μας.

Ξεκινώντας τη θρυλική της πορεία δίπλα στον Στέλιο Καζαντζίδη, ερμήνευσε ιστορικά λαϊκά τραγούδια όπως η «Ζιγκουάλα» και το «Νίτσα, Ελενίτσα», καθορίζοντας τη χρυσή εποχή του ’60, όμως η σόλο καριέρα της ήταν αυτή που την εκτόξευσε στη σφαίρα του απόλυτου μύθου.

Τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Σταλιά – σταλιά», «Άνοιξε πέτρα», «Πάλι θα κλάψω» και «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» -με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στην παρθενική της συμμετοχή στη Eurovision το 1974- έγιναν ύμνοι.

Παράλληλα, μνημειώδεις επιτυχίες όπως η συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή στο περίφημο «Ρεσιτάλ» του 1976 επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν και ηχογραφούνταν οι ζωντανές εμφανίσεις στη χώρα, αποδεικνύοντας πως η Μαρινέλλα δεν τραγουδούσε απλώς, αλλά ανύψωνε το λαϊκό τραγούδι σε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό θέαμα.