Πέθανε η Μαρινέλλα – Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η Ελλάδα είναι πιο φτωχή, καθώς αποχαιρετά μια σπουδαία καλλιτέχνιδα: η Μαρινέλλα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένεια της θρυλικής τραγουδίστριας.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, η Μαρινέλλα επρόκειτο να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο. Ωστόσο, τη στιγμή που τραγουδούσε, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Η συναυλία διεκόπη και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποχωρούν. Έκτοτε έγινε γνωστό ότι η Μαρινέλλα υπέστη βαρύρατο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα πρώτα βήματα

Γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938, η Μαρινέλλα κατάφερε να διαγράψει μια σπουδαία καριέρα στην ελληνική μουσική σκηνή. Στα δεκαεφτά της χρόνια, ακολούθησε ως ηθοποιός το θίασο της Μαίρης Λωράνς, στο πλευρό σπουδαίων ηθοποιών όπως ο Κώστας Βουτσάς και η Μάρθα Καραγιάννη.

Κάποιο βράδυ, καθώς η περιόδευαν σε κάθε γωνιά της χώρας, η βασική τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα την αντικατέστησε.

Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μαρινέλλα ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο «Πανόραμα», όπου δούλευε ο Στέλιος Ζαφειρίου.

Τον Αύγουστο του 1957, «ενώθηκε» με τον Στέλιο Καζαντζίδη τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή, ο οποίος πηγαίνοντας να συναντήσει τον Ζαφειρίου, την άκουσε να τραγουδάει «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μητσάκη, γεγονός που τον συγκίνησε βαθιά.

Η συνέχεια είναι γνωστή: ξεκίνησαν να τραγουδούν στο κέντρο «Λουξεμβούργο» της Θεσσαλονίκης και τον Νοέμβρη του 1957 πήραν τη μεγάλη απόφαση και κατηφόρισαν για την Αθήνα.

Τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν ήταν τα «Νίτσα, Ελενίτσα» και «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ» του Γιώργου Μητσάκη.

Το πρώτο ντουέτο με τον Καζαντζίδη που ακούγεται μόνη της η Μαρινέλλα, ήταν το «Τι γυρεύεις από ‘μένα» το 1957, ενώ το πρώτο σόλο τραγούδι της με τίτλο «Ήρθα πάλι κοντά σου» ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1959.

Ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα γνώρισαν δόξα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική και στην Αυστραλία.

Από τη Θεσσαλονίκη, στην Αυστραλία

Τη δεκαετία του 1980, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τον δίσκο «Η Μαρινέλλα σε τραγούδια της Βέμπο» και τον επόμενο μήνα, έδωσε δύο συναυλίες στο θρυλικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Αργότερα, άρχισε να εμφανίζεται με τον Κώστα Χατζή στη μπουάτ «Σκορπιός».

Ο δίσκος που προέκυψε από αυτή τη συνεργασία, κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου και ξεπέρασε τις 100.000 σε πωλήσεις.

Το καλοκαίρι του 1981 πραγματοποίησε μια περιοδεία είκοσι ημερών στην Αυστραλία, μαζί με τον Δάκη και την Τζίνα Σπηλιωτοπούλου. Ο Τύπος αποθέωσε την θρυλική τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας άρθρα που έφεραν τίτλους όπως: «Μαρινέλλα σημαίνει θρίαμβος».

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, συμμετείχε στη συναυλία για την επέτειο των 30 χρόνων μουσικής του Μίμη Πλέσσα στο θέατρο Λυκαβηττού, ερμηνεύοντας άσματα του δημιουργού, στο πλευρό των Στράτο Διονυσίου και Γιάννη Πουλόπουλο.