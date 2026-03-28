«Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα» – Το αντίο του Γιώργου Νταλάρα στη Μαρινέλλα
Ο δημοφιλής τραγουδιστής είπε το δικό του αντίο στη σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού, με μια ανάρτηση μόλις επτά λέξεων, που όμως ήταν γεμάτη αγάπη και συγκίνηση.
Με ένα λιτό μήνυμα και μια φωτογραφία από το παρελθόν αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα που έφυγε σήμερα 28 Μαρτίου από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών, ο Γιώργος Νταλάρας.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής είπε το δικό του αντίο στη σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού, με μια ανάρτηση μόλις επτά λέξεων, που όμως ήταν γεμάτη αγάπη και συγκίνηση.
«Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!» έγραψε ο Γιώργος Νταλάρας που είχε μακρά συνεργασία με τη Μαρινέλλα από το 1969.
Πώς είχαν γνωριστεί
Μαρινέλλα και Γιώργος Νταλάρας γνωρίστηκαν το 1969, όταν η δημοφιλής ερμηνεύτρια άκουσε τη φωνή του νεαρού τραγουδιστή στο «Ο ουρανός φεύγει βαρύς» του Σταύρου Κουγιουμτζή.
«Τον Γιώργο τον άκουσα στο ραδιόφωνο, ήμουν στ’ αυτοκίνητο. Έκανα αμέσως στροφή και πήγα στην εταιρεία, στον Μάτσα» είχε πει η Μαρινέλλα για την πρώτη φορά που τον άκουσε.
«Ποιος είναι αυτός, μ’ αρέσει πώς τραγουδάει» του είπα. ‘Ένας νεαρός, καινούργιος’ μου απάντησε. Λέω, τότε, ‘Ρώτησέ τον. Εγώ θα κάνω ένα πρόγραμμα στο Στορκ, θέλει να ‘ρθει μαζί μου;’» συμπλήρωσε.
Λίγες ημέρες αργότερα, Μαρινέλλα και Γιώργος Νταλάρας γνωρίστηκαν από κοντά με τον νεαρό τραγουδιστή να την επισκέπτεται στο σπίτι της. «Μου χτύπησε το κουδούνι: ‘Είμαι ο Γιώργος Νταλάρας, ξέρετε, από τον κ. Μάτσα’. ‘Έλα μέσα, έλα μέσα’ του έγνεψα. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα. Είχα στ’ αφτιά μου το ιδιότροπο στυλ τραγουδίσματος που είχε, την περίεργη φωνή του. Ήταν κάπως συγκρατημένος, λίγο δειλός. Ε, για ‘κείνον βλέπεις ήμουν η Μαρινέλλα. Μετά γίναμε πολύ φίλοι» είχε αναφέρει η Μαρινέλλα.
«Μου έκανε εντύπωση πως τα μάτια του ήταν τόσο… διαπεραστικά, αν και είχαν ζωγραφισμένη μια απορία σαν να μου ‘λεγε: «Εμένα φώναξες να ‘ρθω σπίτι σου, είσαι σίγουρη; Ή πρόκειται γι’ άλλον;». Όταν τον γνώρισα κατάλαβα πως ήταν, στ’ αλήθεια, μεγάλο ταλέντο…» είχε πει για την πρώτη τους γνωριμία.
