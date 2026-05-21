Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
21 Μαΐου 2026

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Ο εκτελών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς ξεκαθάρισε στο Κογκρέσο ότι δεν πρόκειται να εισηγηθεί προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ, την άλλοτε στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, βάζοντας φρένο στα σενάρια περί πιθανής επιείκειας με αντάλλαγμα τη συνεργασία της στην έρευνα για την υπόθεση, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για trafficking και, το τελευταίο διάστημα, το όνομά της επανήλθε στο προσκήνιο λόγω των πιέσεων για δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν ρώτησε τον Μπλανς αν το υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται ότι δεν θα προτείνει απονομή χάριτος στη Μάξγουελ. «Ναι, μπορώ να δεσμευτώ γι’ αυτό, φυσικά», απάντησε ο Μπλανς.

Τα σενάρια για χάρη και η οργή των επιζώντων

Η συζήτηση για πιθανή απονομή χάριτος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδίως από επιζήσασες του Έπσταϊν και τους συνηγόρους τους. Νωρίτερα φέτος, η Γκισλέιν Μάξγουελ είχε κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, όμως επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο δικηγόρος της είχε διαμηνύσει ότι θα μιλούσε μόνο αν της δινόταν προεδρική χάρη.

Τον Απρίλιο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι μέλη της επιτροπής ήταν διχασμένα για το αν ο Τραμπ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο χάριτος στη Μάξγουελ, με αντάλλαγμα τη συνεργασία της στην έρευνα για τον Έπσταϊν.

Ο Σπένσερ Κούβιν, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων του Έπσταϊν, είχε δηλώσει στον Guardian ότι «κάθε συζήτηση περί επιείκειας για την Γκισλέιν Μάξγουελ με αντάλλαγμα κατάθεση ανατρέπει τη δικαιοσύνη – κινδυνεύει να ανταμείψει το ίδιο πρόσωπο που βοήθησε να καταστεί δυνατή η κακοποίηση».

Ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς καταθέτει ενώπιον υποεπιτροπής της Γερουσίας σχετικά με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2027, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 19 Μαΐου 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Η μεταφορά της Μάξγουελ και οι καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση

Η Γκισλέιν Μάξγουελ έχει πλέον εξαντλήσει τις εφέσεις της, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε τον Οκτώβριο να εξετάσει την προσφυγή της.

Πέρυσι, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δεχόταν πίεση να δημοσιοποιήσει περισσότερα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν, ο Μπλανς —τότε αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης— είχε πάρει συνέντευξη από τη Μάξγουελ σε διήμερη διαδικασία τον Ιούλιο. Στη συνέχεια, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και τα ηχητικά της συνέντευξης.

Λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, η Γκισλέιν Μάξγουελ μεταφέρθηκε από φυλακή χαμηλής ασφάλειας στο Ταλαχάσι της Φλόριντα σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφάλειας στο Τέξας, όπου κρατούνται κυρίως πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια ή οικονομικά αδικήματα. Ειδικοί είχαν χαρακτηρίσει τότε τη μεταφορά «πρωτοφανή».

Έκτοτε, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ είναι «πολύ πιο ευτυχισμένη» στη νέα φυλακή, ενώ διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Στην ακρόαση, ο Μπλανς αρνήθηκε ότι ο Τραμπ τον έστειλε προσωπικά να τη συναντήσει και είπε ότι δεν γνωρίζει αν η Μάξγουελ έχει καλύτερη μεταχείριση στη νέα εγκατάσταση.

Οι επιζήσασες ζητούν απαντήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η ακρόαση πήρε νέα τροπή όταν ο Βαν Χόλεν είπε στον Μπλανς ότι είχε μιλήσει με επιζήσασες της κακοποίησης, οι οποίοι δηλώνουν «εξαιρετικά απογοητευμένοι» επειδή το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά συνεχώς περισσότερα στοιχεία, χωρίς να ακούει απευθείας τις ιστορίες τους.

Όταν ο γερουσιαστής τον ρώτησε αν θα δεχθεί να τις συναντήσει, ο Μπλανς απάντησε: «Απολύτως», επιμένοντας όμως ότι έχει ήδη συναντηθεί με πολλούς δικηγόρους των θυμάτων, όπως και η υπουργός Δικαιοσύνης Μπόντι.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση. Ομάδα 17 επιζησάντων του Έπσταϊν εξέδωσε δήλωση, τονίζοντας ότι ο Μπλανς «δεν έχει συναντηθεί με καμία από εμάς».

«Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να είμαστε τόσο επίμονοι για να έρθουμε σε επαφή με το υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφεραν, ζητώντας απευθείας συνάντηση με τους ίδιους και τους συνηγόρους τους.

Οι επιζήσασες ζητούν, όπως είπαν, όχι να «ξεκινήσουν από την αρχή», αλλά να λάβουν σαφείς απαντήσεις για το πώς έγιναν τα λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης, καθώς και για τη δημοσιοποίηση, τις περικοπές και την απόκρυψη αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

