Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Woman 20 Απριλίου 2026, 16:20

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Η υπόθεση του καταδικασμένου μαστροπού ανηλίκων και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζει να παράγει πολιτικές και νομικές δονήσεις, με πρόσωπα-κλειδιά να κινούνται στο παρασκήνιο. Ένα από αυτά είναι ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, ο δικηγόρος που έχει αναλάβει να υπερασπιστεί τη Γκισλέιν Μάξγουελ και να διεκδικήσει για εκείνη το ενδεχόμενο προεδρικής χάριτος — σε μια συγκυρία όπου η πολιτική πίεση γύρω από τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν κορυφώνεται.

Το γραφείο και η φιλοσοφία του «αουτσάιντερ»

Στο ρετιρέ γραφείο του στο Μαϊάμι, ο Μάρκους έχει διαμορφώσει έναν χώρο που αποτυπώνει τη στάση του: στους τοίχους φιγουράρουν ο Ρόκι, ο Δαβίδ του Μπερνίνι, ο Τζάκι Ρόμπινσον και ο Yoda— φιγούρες που συμβολίζουν όσους παλεύουν από μειονεκτική θέση. Σύμφωνα με το Politico, σε αυτή τη λογική εντάσσει και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, την οποία εκπροσωπεί.

«Τη βλέπω ως αποδιοπομπαίο τράγο», δήλωσε πρόσφατα. «Αν ο Έπσταϊν δεν είχε πεθάνει —όπως κι αν πέθανε— δεν θα είχε βρεθεί στο εδώλιο».

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

Στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας

Ο Μάρκους, με πολυετή πορεία στο ποινικό δίκαιο και στενή σχέση με τον Άλαν Ντέρσοβιτς, βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα ενός σκανδάλου που επηρεάζει άμεσα την Ουάσινγκτον. Τα αρχεία Έπσταϊν έχουν μετατραπεί σε διαρκές πολιτικό όπλο κατά του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Κογκρέσο συνεχίζει να ερευνά.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ —πρώην σύντροφος του Έπσταϊν και μοναδική καταδικασμένη συνεργός του— εκτίει ποινή 20 ετών από το 2022 για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και διακίνηση ανηλίκου. Παράλληλα, επιδιώκει χάρη από τον Τραμπ, με τον Μάρκους να λειτουργεί ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Γκισλέιν Μάξγουελ

Η στρατηγική της χάριτος και η πίεση του Κογκρέσου

Η υπόθεση περιπλέκεται από τη διακομματική απαίτηση για περισσότερη λογοδοσία — ακόμη και νέες διώξεις. Ωστόσο, αυτή η πίεση μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της Γκισλέιν Μάξγουελ: ο Μάρκους έχει δηλώσει στο Κογκρέσο ότι η πελάτισσά του, η οποία είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής (Πέμπτη Τροπολογία), θα ήταν διατεθειμένη να καταθέσει αν της δοθεί χάρη.

Η αντίδραση των Δημοκρατικών είναι έντονη. Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία ήταν κατηγορηματικός: «Είναι καταδικασμένη για διακίνηση κοριτσιών και αρνήθηκε να συνεργαστεί. Η ιδέα της χάριτος είναι εξοργιστική».

Ο Μάρκους απαντά ψυχρά: «Οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ τη δική μου — να υπερασπιστώ την πελάτισσά μου».

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Ένας δικηγόρος με πελάτες από όλο το φάσμα

Σύμφωνα με το Politico, η Γκισλέιν Μάξγουελ είναι απλώς η πιο πρόσφατη σε μια μακρά λίστα υψηλού προφίλ πελατών. Ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους έχει υπερασπιστεί την Χίλαρι Κλίντον σε αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βασιζόταν σε ισχυρισμούς ότι συνεργάστηκε με τη Ρωσία στις εκλογές του 2016 — υπόθεση που τελικά απορρίφθηκε από το δικαστήριο ως αβάσιμη και οδήγησε σε πρόστιμο περίπου 1 εκατ. δολαρίων για τον Τραμπ. Έχει επίσης εκπροσωπήσει τον πρώην δήμαρχο Άντριου Γκίλουμ, αλλά και τη βουλευτή Σίλα Σερφίλους-ΜακΚόρμικ.

Πρόσφατα, ανέκρινε ως μάρτυρα τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επειδή είχε γνώση και θεσμικό ρόλο σε υπόθεση που σχετιζόταν με επαφές και πιθανή επιρροή από τη Βενεζουέλα, άρα η κατάθεσή του ήταν κρίσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την υπερασπιστική γραμμή.

Παρότι δηλώνει Δημοκρατικός, ο ίδιος αντιμετωπίζει την κομματική του ταυτότητα με απόσταση — «όπως και τη θρησκεία μου», λέει, υπονοώντας ότι δεν είναι ιδιαίτερα ενεργός σε καμία από τις δύο.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

«Μου αρέσει η μεγάλη σκηνή»

Ο ίδιος δεν το κρύβει: επιλέγει υποθέσεις που έχουν βάρος και προβολή. «Μου αρέσει να βρίσκομαι στη μεγάλη σκηνή», δηλώνει. Και η υπόθεση Γκισλέιν Μάξγουελ είναι ίσως η κορυφαία της καριέρας του.

Απαντώντας σε όσους τον επικρίνουν, σημειώνει: «Οι άνθρωποι ξεχνούν ότι οι κατηγορούμενοι είναι άνθρωποι. Οι περισσότεροι δεν είναι απόλυτα κακοί — έχουν και κάτι καλό. Αυτό προσπαθώ να δω».

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Από τον Ο.Τζ. Σίμπσον μέχρι σήμερα

Ως φοιτητής στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους βρέθηκε να παρακολουθεί από κοντά μία από τις πιο εμβληματικές δίκες στην ιστορία των ΗΠΑ — εκείνη του Ο. Τζέι. Σίμπσον, που κατηγορούνταν για διπλή δολοφονία. Εκείνη την περίοδο, καθηγητής του ήταν ο Άλαν Ντέρσοβιτς, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα υπεράσπισης του Σίμπσον.

Ο ίδιος θυμάται ότι πολλοί συμφοιτητές του αντιμετώπιζαν με δυσπιστία —ακόμη και με αποδοκιμασία— την επιλογή του Ντέρσοβιτς να υπερασπιστεί έναν τόσο βαριά κατηγορούμενο. Θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι ο Σίμπσον ήταν ένοχος και απορούσαν πώς ένας διακεκριμένος νομικός μπορούσε να ταχθεί στο πλευρό του.

Ο Μάρκους, όμως, είχε διαφορετική προσέγγιση. Αντί να εστιάζει στο αν ο κατηγορούμενος «φαίνεται» ένοχος, εστίαζε στην ίδια τη διαδικασία της δίκης και στην αρχή της «εύλογης αμφιβολίας» — δηλαδή στην υποχρέωση της κατηγορούσας αρχής να αποδείξει την ενοχή πέρα από κάθε λογική αμφιβολία. Κατά τη δική του οπτική, ακόμη και σε μια τόσο φορτισμένη υπόθεση, υπήρχαν κενά, αντιφάσεις και σημεία που μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες.

Γι’ αυτό και, σε αντίθεση με το κλίμα της εποχής, δεν έβλεπε την υπεράσπιση ως κάτι «ανήθικο», αλλά ως βασικό πυλώνα του δικαίου. Όπως έχει πει, τότε σκεφτόταν: «Φυσικά και υπάρχει εύλογη αμφιβολία».

Η στάση αυτή φαίνεται να επηρέασε βαθιά τη μετέπειτα πορεία του: την πεποίθηση ότι ο ρόλος του δικηγόρου δεν είναι να κρίνει, αλλά να διασφαλίζει ότι κάθε κατηγορούμενος έχει πλήρη και δίκαιη υπεράσπιση — ακόμη και στις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Το βάρος της υπόθεσης Έπσταϊν

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, η υπόθεση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε επιχειρήσεις, πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Πολλοί που είχαν σχέσεις μαζί του κλήθηκαν να λογοδοτήσουν.

Ακόμη και ο Ντέρσοβιτς ενεπλάκη σε καταγγελίες από τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι οποίες κατέληξαν σε συμβιβασμό, με την ίδια να δηλώνει ότι «ενδέχεται να έκανε λάθος». Η Τζουφρέ πέθανε πέρυσι με τον θάνατο της να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

«Το δίχτυ έχει απλωθεί πολύ»

Ο Μάρκους θεωρεί ότι η υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια: «Αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό. Αλλά πολλοί αθώοι παρασύρονται απλώς λόγω συσχετισμών».

Για τον ίδιο, ο ρόλος του είναι να λειτουργεί ως αντίβαρο απέναντι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης — το οποίο αποκαλεί ειρωνικά «Υπουργείο Αδικίας».

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η επιστροφή της υπόθεσης στην επικαιρότητα

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI να δηλώσουν ότι δεν υπάρχει «λίστα πελατών» και να μην δώσουν νέα στοιχεία πυροδότησε αντιδράσεις και ενίσχυσε την πολιτική πίεση για πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Ταυτόχρονα, η Γκισλέιν Μάξγουελ συνεχίζει να επιδιώκει χάρη. Ο Μάρκους εμφανίζεται προσεκτικά αισιόδοξος: «Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά», λέει. «Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να της δοθεί χάρη».

*Με πληροφορίες από: Politico 

