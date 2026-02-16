Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Η Γκισλέιν Μάξγουελ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, επικαλούμενη την Πέμπτη Τροπολογία — το δικαίωμα της σιωπής.

Άφησε όμως ανοιχτό ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: είναι έτοιμη να μιλήσει «πλήρως και ειλικρινά», εφόσον της δοθεί προεδρική χάρη.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο δικηγόρος της Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους δήλωσε ότι υπάρχει «ένας απλός δρόμος» για να ακουστεί η «αφιλτράριστη αλήθεια» για την υπόθεση Έπσταϊν: η διαδικασία για την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν η επιτροπή και ο αμερικανικός λαός θέλουν πραγματικά να ακούσουν την αδιαμεσολάβητη αλήθεια για όσα συνέβησαν, υπάρχει ένας ξεκάθαρος δρόμος», ανέφερε. «Μόνο εκείνη μπορεί να δώσει την πλήρη εικόνα. Κάποιοι ίσως να μη θέλουν να ακούσουν όσα θα πει, αλλά η αλήθεια έχει σημασία».

Υποστήριξε μάλιστα ότι τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ όσο και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

5η Τροπολογία, προσφυγή και ασυλία

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το NBC News, η Μάξγουελ δήλωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις επειδή έχει προσφύγει ξανά στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη της βασίστηκε σε μια βαθιά άδικη δίκη. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι είχε λάβει περιορισμένη προστασία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, ωστόσο η Επιτροπή της Βουλής απέρριψε αίτημα των δικηγόρων της για ευρύτερη κάλυψη.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων και εκτίει ποινή 20 ετών. Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεσή της, ενώ νέα νομική διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα.

Πολιτικές αντιδράσεις και το ζήτημα της χάριτος

Η συζήτηση για πιθανή χάρη αναζωπυρώθηκε, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δεσμευτεί δημοσίως. Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε πει ότι δεν «αποκλείει ούτε επιβεβαιώνει» το ενδεχόμενο. Από τον Λευκό Οίκο, ωστόσο, έχει διαμηνυθεί ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το NBC News, ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζέιμς Κόμερ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως πρέπει να της δοθεί «οποιαδήποτε μορφή ασυλίας ή χάριτος», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον χαρακτήρισε «αδιανόητο» το να επικαλείται την 5η Τροπολογία και ταυτόχρονα να επιχειρεί συμφωνίες.

Αντιδράσεις θυμάτων και μεταγωγή

Νομικοί που μίλησαν στον Guardian εκτιμούν ότι ακόμη κι αν δοθεί χάρη, δεν υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι θα αποκαλυφθούν «τα πάντα», καθώς η διαδικασία προεδρικής χάρης δεν συνοδεύεται από εύκολα επιβαλλόμενους όρους.

Σύμφωνα με το NBC News, μετά από ανάκριση από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε από φυλακή στη Φλόριντα σε σωφρονιστικό κατάστημα χαμηλότερης ασφαλείας στο Τέξας — εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο βουλευτής Ρο Κάνα ζήτησε την επιστροφή της σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ενώ η οικογένεια της επιζώσας Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε την κατηγόρησε δημόσια ότι δεν ήταν «παρατηρητής», αλλά κεντρικός κρίκος σε ένα σύστημα στρατολόγησης και κακοποίησης ανηλίκων.

*Κεντρική Φωτογραφία: Η Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη και φυλακισμένη συνεργάτιδα του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου παιδοβιαστή και μαστροπού Τζέφρι Έπσταϊν, βρίσκεται στο κελί της στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, σε σταθερή εικόνα από βίντεο με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2020, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον στις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ/Παραχώρηση μέσω REUTERS