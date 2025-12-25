magazin
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25 Δεκεμβρίου 2025 | 23:35

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Στη νέα δέσμη εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν», ξεχωρίζουν ανταλλαγές email ανάμεσα στη Γκισλέιν Μάξγουελ και ένα πρόσωπο που υπογράφει με το αρχικό «A», σύμφωνα με το ABC News.

Η συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι καταχωρισμένη ως «Invisible Man» («Αόρατος Άνθρωπος») και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αμερικανικών μέσων, θεωρείται ότι ανήκει στον πρώην δούκα του Γιορκ, Πρίγκιπα Άντριου (Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ).

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Το «A» και οι ενδείξεις ταυτοποίησης

Το ABC News διευκρινίζει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα του προσώπου πίσω από το «A». Παρ’ όλα αυτά, το περιεχόμενο των μηνυμάτων και οι χρονικές συμπτώσεις, όπως επισημαίνεται, συνθέτουν ένα σύνολο ενδείξεων που παραπέμπει στον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Σε μήνυμα του Αυγούστου 2001, το «A» αναφέρει ότι βρίσκεται στο «θερινό καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ» και ρωτά τη Μάξγουελ αν έχει «βρει για μένα καινούργιους ακατάλληλους φίλους». Δημοσιεύματα της εποχής επιβεβαιώνουν ότι ο Άντριου βρισκόταν τότε στο Μπαλμόραλ.

Δύο ημέρες αργότερα, η Μάξγουελ απαντά: «Λυπάμαι που σε απογοητεύω, αλλά η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Έχω καταφέρει να βρω μόνο κατάλληλους φίλους», υπογράφοντας με το «Φιλιά, G».

Αναλυτικά το μήνυμα από την 16η Αυγούστου 2001  – Από: «The Invisible Man»

«Βρίσκομαι εδώ πάνω στο θερινό καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ. Οι δραστηριότητες κρατούν όλη μέρα και στο τέλος κάθε ημέρας είμαι τελείως εξαντλημένος. Τα κορίτσια είναι εντελώς διαλυμένα και θα πρέπει να τα στείλω νωρίς για ύπνο σήμερα, γιατί γίνεται κουραστικό να τα χωρίζω συνέχεια! Πώς είναι το Λος Άντζελες; Βρήκες για μένα καινούργιους ακατάλληλους φίλους;»

Σύμφωνα με τον Guardian, δημοσιεύματα της περιόδου αναφέρουν ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ βρέθηκε πράγματι στο Μπαλμόραλ — τη σκωτσέζικη θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας — τον Αύγουστο του 2001. Ένα από αυτά σημειώνει ότι βρισκόταν εκεί μαζί με τις κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, και ότι είχαν πάρει πρωινό με τη βασίλισσα και τον πρίγκιπα Φίλιππο, την ώρα που σήμανε «συναγερμός φωτιάς», όταν νοσοκόμα έκαψε μια φέτα ψωμί ετοιμάζοντας το πρωινό της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Τότε η Βεατρίκη και η Ευγενία ήταν 13 και 11 ετών αντίστοιχα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο εκλιπών χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν ποζάρουν σε αυτή τη φωτογραφία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την περιουσία του Έπσταϊν από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, στις 12 Δεκεμβρίου 2025. House Oversight Committee Democrats/Handout μέσω REUTERS.

Τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το πλαίσιο

Τα συγκεκριμένα email περιλαμβάνονται σε χιλιάδες αρχεία που δημοσιοποιεί το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης βάσει του Epstein Files Transparency Act. Όπως και στις προηγούμενες δημοσιεύσεις, τα έγγραφα δίνονται χωρίς επεξηγηματικό πλαίσιο.

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα από το 2019 και έχει στερηθεί τους τίτλους του λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά και έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή, απορρίπτοντας και τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

«Έχασα τον υπηρέτη μου» – το δεύτερο μήνυμα

Σε άλλο email, το «A» ενημερώνει τη Μάξγουελ ότι ο προσωπικός του υπηρέτης πέθανε αιφνιδίως και ότι ο ίδιος έχει μόλις αποχωρήσει από το «RN», προφανή αναφορά στο Βασιλικό Ναυτικό (Royal Navy). Ο Άντριου αποχώρησε από το Ναυτικό τον Ιούλιο του 2001 και, σύμφωνα με τoν Guardian, ο βρετανικός Τύπος είχε τότε αναφερθεί στον θάνατο του υπηρέτη του.

«Ίσως να μην το ξέρεις, αλλά έχασα τον υπηρέτη μου την Πέμπτη. Πέθανε στον ύπνο του. Ήταν μαζί μου από τότε που ήμουν δύο ετών», γράφει το «A», περιγράφοντας μια περίοδο έντονης προσωπικής αναστάτωσης. Το μήνυμα κλείνει με τη φράση «Θα σε δω πολύ σύντομα… ελπίζω να έρχεσαι» και την υπογραφή «A, xxx».

Ο προεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Γκισλέιν Μάξγουελ

Το ταξίδι στο Περού και η αναφορά σε κορίτσια

Σε τρίτο email που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Μάξγουελ προωθεί στο «A» μήνυμα τρίτου προσώπου σχετικά με πιθανό ταξίδι στο Περού στις αρχές του 2002.

Στο κείμενο γίνεται λόγος τόσο για δραστηριότητες αναψυχής –όπως θαλάσσιο σκι και ιππασία στην παραλία– όσο και για την αναζήτηση κοριτσιών.

«Αμφιβάλλω αν θα βρει κάποια εδώ, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε», αναφέρει η επαφή από το Περού.

Το «A» απαντά ότι «θα ήθελα πολύ να τα κάνω όλα, αλλά φοβάμαι πως δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος», προσθέτοντας: «Όσο για τα κορίτσια, το αφήνω εξ ολοκλήρου σε εσένα».

Ο Άντριου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Περού τον Μάρτιο του 2002.

Aναλυτικά το μήνυμα της 28ς Φεβρουαρίου 2002 – Από: «The Invisible Man»

«Όσο για τα κορίτσια, το αφήνω εξ ολοκλήρου σε εσένα και τον Χουάν Εστομπάν! Θα έχω περισσότερο χρόνο μετά από αύριο για να ξέρω τι θα γίνει και πότε στο Περού, οπότε θα επικοινωνήσω ξανά την Παρασκευή».

Πρόκειται για απάντηση του «A», αφού η Μάξγουελ του είχε προωθήσει μηνύματα από πρόσωπο που αναφέρεται ως Χουάν Εστομπάν Γκανόζα, με προτάσεις για δραστηριότητες κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Περού, μεταξύ των οποίων και η επίσκεψη στις γραμμές της Νάσκα.

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, τότε εν ενεργεία μέλος της βασιλικής οικογένειας και εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, επισκέφθηκε πράγματι το Περού τον Μάρτιο του 2002, με φωτογραφίες να τον δείχνουν σε περιοχές όπως η Λίμα.

3 Μαρτίου 2002  – Από: Γκισλέιν Μάξγουελ

«Μόλις έδωσα στον Άντριου τον αριθμό τηλεφώνου σου. Ενδιαφέρεται να δει τις γραμμές της Νάσκα. Μπορεί να ιππεύσει, αλλά δεν είναι το αγαπημένο του άθλημα, οπότε άσε τα άλογα. Λίγη περιήγηση, λίγη περιήγηση »με δύο πόδια» (δηλαδή έξυπνες, όμορφες, διασκεδαστικές και από καλές οικογένειες) και θα είναι πολύ ευχαριστημένος.

»Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσένα για να του χαρίσεις υπέροχο χρόνο και ότι θα του γνωρίσεις μόνο φίλους που εμπιστεύεσαι, διακριτικούς, φιλικούς και διασκεδαστικούς. Δεν θέλει να διαβάσει τίποτα στις εφημερίδες για το ταξίδι, ούτε για το ποιον ή τι είδε».

Το μήνυμα αυτό, που φέρεται, σύμφωνα με τον Guardian, να προωθήθηκε στον Χουάν Εστομπάν Γκανόζα, είναι το μοναδικό στο οποίο αναφέρεται ευθέως το όνομα «Άντριου». Σε απάντηση στο προωθημένο email, το «A» φαίνεται να αναγνωρίζει ότι αφορά τον ίδιο, γράφοντας: «Θα τον πάρω τηλέφωνο σήμερα, αν μπορέσω».

Γκισλέιν Μάξγουελ

Η στάση των Ανακτόρων

Το ABC News απευθύνθηκε στα Ανάκτορα για σχόλιο. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να τοποθετηθεί και παρέπεμψε σε παλαιότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία «οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπαράσταση του Βασιλιά και της Βασίλισσας ήταν και παραμένουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Το αμερικανικό δίκτυο σημειώνει ότι επιχείρησε επίσης να επικοινωνήσει με εκπρόσωπο του πρώην πρίγκιπα, χωρίς αποτέλεσμα.

*Κεντρική Φωτογραφία: Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ εμφανίζονται σε αυτή τη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, U.S. Justice Department/Handout μέσω REUTERS.

