Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
24 Δεκεμβρίου 2025 | 16:50

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Οι εικόνες, που περιλαμβάνονται στην τελευταία δέσμη αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για τη δράση του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, παρουσιάζουν επίσης ένα μακάβριο γλυπτό μιας νύφης που κρέμεται από ένα σχοινί στην είσοδο της επταόροφης μεζονέτας, στο Upper East Side.

Σε μια φωτογραφία, ένα αλλόκοτο έργο τέχνης με ένα μικρό αγόρι που κοιτάζει μέσα στο παντελόνι του μπορεί να δει κανείς να εκτίθεται στο σπίτι του Έπσταϊν.

Άλλες δείχνουν παιδικά κοστούμια για παιχνίδια ρόλων, καθώς και πολλές κορνίζες με φωτογραφίες παιδιών — συμπεριλαμβανομένης μιας όπου ένα κοριτσάκι κάθεται στους ώμους του.

Ανατριχιαστικά ταριχευμένα ζώα -μεταξύ των οποίων ένας σκύλος και μιας τίγρης-, ήταν επίσης διάσπαρτα σε όλο το σπίτι.

Οι εικόνες περιλαμβάνουν επίσης ένα μακάβριο γλυπτό μιας νύφης που κρέμεται από ένα σχοινί στην είσοδο της επταόροφης μεζονέτας του σεξουαλικού αρπακτικού στο Upper East Side / DOJ (Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ)

Οι εικόνες δείχνουν επίσης ενοχλητικά έργα τέχνης με παιδιά. / DOJ (Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ)

Η καθυστέρηση της αποκάλυψης των φακέλων

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν μέσα στο 1951 τετραγωνικών μέτρων κρησφύγετο του άρρωστου χρηματιστή ήταν μεταξύ των χιλιάδων βαριά επεξεργασμένων αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή, προκειμένου να συμμορφωθεί με την προθεσμία των 30 ημερών που έθεσε το Κογκρέσο.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την Κυριακή την απόφαση του υπουργείου να δημοσιοποιήσει μόνο ένα μικρό μέρος των φακέλων μέχρι την προθεσμία, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο για την προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν.

Υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εκπληρώσει την υποχρέωσή της, αλλά τόνισε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν υποχρεωμένο να ενεργήσει με προσοχή.

Η καθυστέρηση προκάλεσε άμεση κριτική από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι προσπαθεί να αποκρύψει πληροφορίες.

«Ο λόγος για τον οποίο εξακολουθούμε να εξετάζουμε τα έγγραφα και να συνεχίζουμε τη διαδικασία μας είναι απλώς για να προστατεύσουμε τα θύματα», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Σε μια φωτογραφία, ένα αλλόκοτο έργο τέχνης με ένα μικρό αγόρι που κοιτάζει μέσα στο παντελόνι του μπορεί να δει κανείς να εκτίθεται στο σπίτι του Έπσταϊν

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από nypost.com

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

