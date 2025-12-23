newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ ζήτησε από το δεξί χέρι του Τζέφρι Έπσταιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, να κανονίσει συναντήσεις με «ακατάλληλους φίλους», ενώ εκείνη αναζητούσε «φιλικές, διακριτικές και διασκεδαστικές» κοπέλες εκ μέρους του, όπως φαίνεται να δείχνουν τα τελευταία έγγραφα από τους φακέλους του Επστάιν.

Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής δημοσίευση εγγράφων σχετικά με τον χρηματοδότη και παιδοβιαστή– η οποία επίσης εγείρει νέα ερωτήματα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ – περιλαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το όνομα «Α».

Τα email από το 2001 και το 2002 φαίνεται να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ του πρώην πρίγκιπα και του Επστάιν, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από τότε που ήρθε στο φως το 2011.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Τον Οκτώβριο, ο ‘Αντριου δήλωσε σχετικά με τους ισχυρισμούς για τις σχέσεις του με τον Επστάιν: «Αρνούμαι τις κατηγορίες εναντίον μου».

Φωτογραφία: Η Γκίσλειν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Επσταίν σε μια εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνες για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία . Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ/ REUTERS

Οι αποκαλύψεις

Άλλες σημαντικές αποκαλύψεις στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν: Ηλεκτρονικά μηνύματα που καταγράφουν ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βρετανίας επικοινώνησε με το FBI τον περασμένο μήνα για να ρωτήσει αν υπήρχαν εν εξελίξει έρευνες σχετικά με τη σχέση του διασυρμένου πρώην πρίγκιπα με τον Επσταίν, πολλαπλές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυριζόμενης από έναν ανώτερο αμερικανό εισαγγελέα ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε πτήση τη δεκαετία του 1990 με τον Έπσταιν και μια 20χρονη γυναίκα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα ήταν θύμα οποιουδήποτε εγκλήματος, και ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τέλος, περιλαμβάνει την εικόνα μιας κάρτας που φέρεται να έγραψε ο Επστάιν στον Λάρι Νασάρ, τον γιατρό της αμερικανικής ομάδας των ΗΠΑ που φυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 για σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων κοριτσιών, στην οποία αναγράφεται: «Ο πρόεδρος μας μοιράζεται επίσης την αγάπη μας για τα κορίτσια».

*Με πληροφορίες από: Guardian

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News

