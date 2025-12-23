magazin
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Με τη διεθνή κοινή γνώμη σε κατάσταση σοκ από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του αρέσει η επιλογή του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες που –όπως αναφέρεται– εκθέτουν τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης αρχείων που συνδέονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, σύμφωνα με τη New York Post.

«Όχι, δεν μου αρέσει που προβάλλονται οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον», είπε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν μου αρέσει που προβάλλονται φωτογραφίες άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό.»

Και συνέχισε: «Όμως, πιθανότατα υπάρχουν φωτογραφίες και άλλων ανθρώπων που έρχονται στο φως και οι οποίοι είχαν συναντήσει αθώα τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από χρόνια».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κολυμπά σε πισίνα σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Οι φωτογραφίες από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις εικόνες που περιλαμβάνονται στο υλικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον σε τζακούζι, με ένα αποκρυμμένο άτομο στο κάδρο και ένα μπουκάλι νερό δίπλα.

Άλλη φωτογραφία –η οποία συνοδεύεται από σήμανση «19 Δεκεμβρίου 2025» και την ένδειξη ότι η ημερομηνία και ο τόπος δεν έχουν ταυτοποιηθεί– φέρεται να δείχνει τον Κλίντον σε πισίνα μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ και μία γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Στο ίδιο «πακέτο» εικόνων αναφέρεται επίσης μία ακόμη, αχρονολόγητη, όπου ο Κλίντον εμφανίζεται δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και φωτογραφία όπου ο Κλίντον βρίσκεται δίπλα στον Έπσταϊν και τον Μικ Τζάγκερ (των Rolling Stones).

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μικ Τζάγκερ και η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Ο νόμος για τα «Αρχεία Έπσταϊν» και η προθεσμία

Το κείμενο αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των «Αρχείων Έπστάϊν» εξαιτίας νόμου που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα, υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Όπως σημειώνεται, ο νόμος με την ονομασία The Epstein Files Transparency Act πέρασε από Βουλή και Γερουσία σχεδόν ομόφωνα, με μόλις μία αρνητική ψήφο. Ο νόμος έδινε προθεσμία έως τις 19 Δεκεμβρίου (την «περασμένη Παρασκευή», όπως αναφέρεται) για να δημοσιοποιηθούν όλα τα αρχεία, με διαγραφές όπου χρειάζεται ώστε να προστατευτούν τα θύματα του Έπσταϊν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και μία γυναίκα εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Χιλιάδες σελίδες – αλλά όχι όλα τα έγγραφα

Παρά τη δημοσιοποίηση «χιλιάδων σελίδων», σύμφωνα με το δημοσίευμα πολλά ακόμη αρχεία παραμένουν σφραγισμένα, ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα σταδιακά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ότι υπήρχαν λίγες νέες εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Μάλιστα, αναφέρεται πως υπήρξε μία φωτογραφία του σε παρτίδα αρχείων την Παρασκευή, την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη συνέχεια αφαίρεσε από τον ιστότοπό του, λόγω ανησυχιών που εξέφρασαν αρκετά από τα θύματα του Έπσταϊν. Η πληροφορία αποδίδεται στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μάικλ Τζάκσον και η Νταϊάνα Ρος εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

«Μπορείς να καταστρέψεις τη φήμη κάποιου»

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων εικόνων μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για ανθρώπους που απλώς είχαν κάποια μορφή επαφής με τον Έπσταϊν στο παρελθόν: «μπορείς να καταστρέψεις τη φήμη κάποιου», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κρις Τάκερ ποζάρει δίπλα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον σε αχρονολόγητη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Αναφερόμενος στο εύρος της δημοσιοποίησης, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι έδωσαν πάνω από 100.000 σελίδες εγγράφων» και συνέχισε: «Και υπάρχει τεράστια αντίδραση — είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι που δημοσιεύονται φωτογραφίες άλλων προσώπων που στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία σχέση με τον Έπσταϊν.»

Κατέληξε λέγοντας: «Πολλοί άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι που αυτό συνεχίζεται.»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Η απάντηση της πλευράς Κλίντον

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι το επιτελείο του Μπιλ Κλίντον αντέδρασε, στρέφοντας τα πυρά του προς την κυβέρνηση Τραμπ και επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος όγκος εγγράφων που δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κλίντον, Άνχελ Ουρένια, φέρεται να δήλωσε: «Αυτό που έχει δώσει στη δημοσιότητα μέχρι στιγμής το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και ο τρόπος με τον οποίο το έκανε, καθιστούν ένα πράγμα σαφές: κάποιος ή κάτι προστατεύεται» και συνέχισε: «Δεν γνωρίζουμε ποιος, τι ή γιατί. Ξέρουμε όμως αυτό: δεν χρειαζόμαστε καμία τέτοια προστασία.»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Στο τραπέζι ακόμη και η παραπομπή της υπουργού Δικαιοσύνης

Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, οι βουλευτές Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός – Κεντάκι) και Ρο Κάνα (Δημοκρατικός – Καλιφόρνια), που ηγήθηκαν της πρωτοβουλίας για το The Epstein Files Transparency Act, έχουν αφήσει ανοιχτό ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν προς διαδικασία παραπομπής της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, λόγω της αποτυχίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να τηρήσει πλήρως την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον στέκεται δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

*Κεντρική Φωτογραφία: Ένας πίνακας που απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον να φορά φόρεμα εκτίθεται στο εσωτερικό της κατοικίας του Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν, σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

