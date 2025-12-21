Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Περισσότερες από δώδεκα φωτογραφίες αφαιρέθηκαν αθόρυβα, χωρίς καμία δημόσια εξήγηση, από την ψηφιακή βάση δεδομένων που δημιούργησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τη δημοσιοποίηση υλικού που σχετίζεται με τις έρευνες γύρω από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τους New York Times.

Όπως καταγράφουν οι NYT, συνολικά 16 εικόνες κατέβηκαν από τον ιστότοπο κάποια στιγμή το Σάββατο, μόλις μία ημέρα μετά την αρχική ανάρτηση των αρχείων.

Η φωτογραφία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ανάμεσά τους βρισκόταν και μία από τις ελάχιστες φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα προερχόταν από την κατοικία του Έπσταϊν στο Μανχάταν και απεικόνιζε έναν μπουφέ με ανοιχτό συρτάρι, μέσα στο οποίο διακρίνονταν διάφορες φωτογραφίες — συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στην ίδια την πλατφόρμα του υπουργείου δεν υπήρχε καμία ένδειξη για τον λόγο της απόσυρσης των συγκεκριμένων αρχείων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα των New York Times για διευκρινίσεις, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν η αφαίρεση έγινε για νομικούς, τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Πολιτική αντίδραση από τους Δημοκρατικούς

Η εξαφάνιση της φωτογραφίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκάλεσε άμεση πολιτική αντίδραση. Δημοκρατικοί βουλευτές της House Oversight Committee αναδημοσίευσαν τη συγκεκριμένη εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απηύθυναν δημόσιο ερώτημα προς την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ζητώντας να διευκρινιστεί αν η αφαίρεση ήταν σκόπιμη.

«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» ανέφεραν χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «ο αμερικανικός λαός δικαιούται πλήρη διαφάνεια».

This photo, file 468, from the Epstein files that includes Donald Trump has apparently now been removed from the DOJ release.@AGPamBondi is this true? What else is being covered up? We need transparency for the American public. pic.twitter.com/3wYZAl2dse — Oversight Dems (@OversightDems) December 20, 2025

Το διαβόητο δωμάτιο μασάζ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δώδεκα από τις φωτογραφίες που αποσύρθηκαν αφορούσαν το διαβόητο δωμάτιο μασάζ στον τρίτο όροφο της έπαυλης του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Ο συγκεκριμένος χώρος, που βρισκόταν στον ίδιο διάδρομο με το υπνοδωμάτιό του, έχει περιγραφεί από τους ερευνητές ως σημείο όπου φέρονται να διαπράχθηκαν πολλές από τις σεξουαλικές κακοποιήσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ανήλικες.

Το περιεχόμενο των εικόνων και η σύγχυση

Οι εικόνες απεικόνιζαν λεπτομέρειες του χώρου: ράφια γεμάτα λιπαντικά, καθώς και αντικείμενα όπως μια ασημένια μπάλα με αλυσίδα. Στους τοίχους εμφανίζονταν πίνακες και φωτογραφίες γυμνών γυναικών, σε ορισμένες περιπτώσεις με τα πρόσωπα καλυμμένα.

Παρ’ όλα αυτά, άλλες φωτογραφίες του ίδιου δωματίου —ακόμη και με παρόμοιο εικαστικό περιεχόμενο— παρέμειναν αναρτημένες, γεγονός που ενίσχυσε τη σύγχυση γύρω από τα κριτήρια επιλογής του υλικού που αφαιρέθηκε.

Η νομοθετική υποχρέωση και ο θάνατος του Έπσταϊν

Οι φωτογραφίες αποτελούσαν μέρος μιας τεράστιας συλλογής εγγράφων και οπτικού υλικού που η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να δώσει στη δημοσιότητα μετά την ψήφιση, τον προηγούμενο μήνα, νόμου που επιβάλλει την αποκάλυψη όλων των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, πέθανε το 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες εμπορίας ανηλίκων.

Περιορισμένη ουσιαστική αξία των αποκαλύψεων

Παρά τον όγκο του υλικού, οι New York Times επισημαίνουν ότι η δημοσιοποίηση είχε περιορισμένη ουσιαστική αξία. Τα αρχεία πρόσθεσαν ελάχιστες νέες πληροφορίες για τη δράση του Έπσταϊν και δεν φώτισαν ιδιαίτερα τις σχέσεις του με ισχυρούς επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα.

Ενδεικτικά, το υλικό περιείχε σαφώς περισσότερες αναφορές στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον απ’ ό,τι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Νέα έγγραφα χωρίς νέες αποκαλύψεις

Το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα και δεύτερη δέσμη εγγράφων, που περιλάμβανε απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από μυστικές συνεδριάσεις ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων για τις έρευνες σχετικά με τον Έπσταϊν και τη στενή συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ. Αν και τα πρακτικά αυτά δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δεν προσέθεσαν ουσιαστικά νέα στοιχεία σε σχέση με όσα ήταν ήδη γνωστά.