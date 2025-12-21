magazin
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
21 Δεκεμβρίου 2025 | 11:55

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Περισσότερες από δώδεκα φωτογραφίες αφαιρέθηκαν αθόρυβα, χωρίς καμία δημόσια εξήγηση, από την ψηφιακή βάση δεδομένων που δημιούργησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τη δημοσιοποίηση υλικού που σχετίζεται με τις έρευνες γύρω από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τους New York Times.

Όπως καταγράφουν οι NYT, συνολικά 16 εικόνες κατέβηκαν από τον ιστότοπο κάποια στιγμή το Σάββατο, μόλις μία ημέρα μετά την αρχική ανάρτηση των αρχείων.

Αναζήτηση με τον όρο «Trump» δεν εμφανίζει κανένα αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με τα νέα έγγραφα που αφορούν τον εκλιπόντα Τζέφρι Έπσταϊν, όπως φαίνεται σε αυτή την οθόνη υπολογιστή, Ουάσινγκτον, 19 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS / Jonathan Ernst

Η φωτογραφία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ανάμεσά τους βρισκόταν και μία από τις ελάχιστες φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα προερχόταν από την κατοικία του Έπσταϊν στο Μανχάταν και απεικόνιζε έναν μπουφέ με ανοιχτό συρτάρι, μέσα στο οποίο διακρίνονταν διάφορες φωτογραφίες — συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μια εικόνα με συρτάρια και κορνιζαρισμένες φωτογραφίες από την κατοικία του Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν παρουσιάζεται σε αυτό το υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

Στην ίδια την πλατφόρμα του υπουργείου δεν υπήρχε καμία ένδειξη για τον λόγο της απόσυρσης των συγκεκριμένων αρχείων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα των New York Times για διευκρινίσεις, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν η αφαίρεση έγινε για νομικούς, τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Πολιτική αντίδραση από τους Δημοκρατικούς

Η εξαφάνιση της φωτογραφίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκάλεσε άμεση πολιτική αντίδραση. Δημοκρατικοί βουλευτές της House Oversight Committee αναδημοσίευσαν τη συγκεκριμένη εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απηύθυναν δημόσιο ερώτημα προς την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ζητώντας να διευκρινιστεί αν η αφαίρεση ήταν σκόπιμη.

Μια ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων φαίνεται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματοδότη και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον, στις 18 Δεκεμβρίου 2025.
House Oversight Committee Democrats / Handout μέσω REUTERS

«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» ανέφεραν χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «ο αμερικανικός λαός δικαιούται πλήρη διαφάνεια».

Το διαβόητο δωμάτιο μασάζ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δώδεκα από τις φωτογραφίες που αποσύρθηκαν αφορούσαν το διαβόητο δωμάτιο μασάζ στον τρίτο όροφο της έπαυλης του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Ο συγκεκριμένος χώρος, που βρισκόταν στον ίδιο διάδρομο με το υπνοδωμάτιό του, έχει περιγραφεί από τους ερευνητές ως σημείο όπου φέρονται να διαπράχθηκαν πολλές από τις σεξουαλικές κακοποιήσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ανήλικες.

Ένα βιβλίο με τον τίτλο «Massage for Dummies» διακρίνεται σε αυτή την εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του γύρω από τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

Το περιεχόμενο των εικόνων και η σύγχυση

Οι εικόνες απεικόνιζαν λεπτομέρειες του χώρου: ράφια γεμάτα λιπαντικά, καθώς και αντικείμενα όπως μια ασημένια μπάλα με αλυσίδα. Στους τοίχους εμφανίζονταν πίνακες και φωτογραφίες γυμνών γυναικών, σε ορισμένες περιπτώσεις με τα πρόσωπα καλυμμένα.

Παρ’ όλα αυτά, άλλες φωτογραφίες του ίδιου δωματίου —ακόμη και με παρόμοιο εικαστικό περιεχόμενο— παρέμειναν αναρτημένες, γεγονός που ενίσχυσε τη σύγχυση γύρω από τα κριτήρια επιλογής του υλικού που αφαιρέθηκε.

Ένας πίνακας που απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον να φοράει φόρεμα εκτίθεται στο εσωτερικό της κατοικίας του Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν, Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

Η νομοθετική υποχρέωση και ο θάνατος του Έπσταϊν

Οι φωτογραφίες αποτελούσαν μέρος μιας τεράστιας συλλογής εγγράφων και οπτικού υλικού που η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να δώσει στη δημοσιότητα μετά την ψήφιση, τον προηγούμενο μήνα, νόμου που επιβάλλει την αποκάλυψη όλων των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Έπσταϊν.

Γραφή εμφανίζεται στο στήθος γυναικείου σώματος σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον, στις 18 Δεκεμβρίου 2025. House Oversight Committee Democrats / Handout μέσω REUTERS

Ο Έπσταϊν, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, πέθανε το 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες εμπορίας ανηλίκων.

Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίζεται μαζί με γυναίκες, των οποίων οι ταυτότητες έχουν αποκρυφθεί, σε αυτή την εικόνα από την περιουσία Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον, στις 18 Δεκεμβρίου 2025. House Oversight Committee Democrats / Handout μέσω REUTERS

Περιορισμένη ουσιαστική αξία των αποκαλύψεων

Παρά τον όγκο του υλικού, οι New York Times επισημαίνουν ότι η δημοσιοποίηση είχε περιορισμένη ουσιαστική αξία. Τα αρχεία πρόσθεσαν ελάχιστες νέες πληροφορίες για τη δράση του Έπσταϊν και δεν φώτισαν ιδιαίτερα τις σχέσεις του με ισχυρούς επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα.

Ενδεικτικά, το υλικό περιείχε σαφώς περισσότερες αναφορές στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον απ’ ό,τι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κολυμπά σε πισίνα σε εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του γύρω από τον εκλιπόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μάικλ Τζάκσον και η Νταϊάνα Ρος εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και μία γυναίκα εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

Νέα έγγραφα χωρίς νέες αποκαλύψεις

Το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα και δεύτερη δέσμη εγγράφων, που περιλάμβανε απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από μυστικές συνεδριάσεις ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων για τις έρευνες σχετικά με τον Έπσταϊν και τη στενή συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ. Αν και τα πρακτικά αυτά δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δεν προσέθεσαν ουσιαστικά νέα στοιχεία σε σχέση με όσα ήταν ήδη γνωστά.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Έπσταϊν, Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

