Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Καταστάσεις και πανίσχυρα πρόσωπα που κακοποίησαν ανήλικες γυναίκες, τις οποίες παρείχε το δίδυμο Τζέφρι Έπσταϊν και Γκίσλεϊν Μάξγουελ, θα αποκαλυφθούν στις 19 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, εκείνα τα θύματα φαίνεται πως πέσανε ξανά θύματα της… ειδησεογραφίας.

Ομοσπονδιακός δικαστής εξουσιοδότησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ να αποσφραγίσει πρακτικά ενόρκων (grand jury) και άλλα στοιχεία από την υπόθεση σεξουαλικής διακίνησης της Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδας του Έπσταϊν.

Βάσει το νέου νόμου Νόμου Διαφάνειας για τους Φακέλους Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act) η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνει μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

Αυτό όμως που απογοητεύει την επίκουρη καθηγήτρια δημόσιου λόγου και της πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μπόιζι στις ΗΠΑ, Στέφανι Μάρτιν, είναι ότι ο Τύπος επικεντρώνεται σε απροσδιόριστες ελίτ και στο ποιοι μπορεί να εκτεθούν ή να ντροπιαστούν, αντί στους ανθρώπους των οποίων η οδύνη έκανε την υπόθεση άξια είδησης εξαρχής, δηλαδή τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες που ο Έπσταϊν κακοποίησε και διακίνησε.

Με λίγα λόγια, δεν βλέπουμε και δεν ακούμε πουθενά ονόματα και πρόσωπα θυμάτων.

«Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τις πολιτικές μη κατονομασίας των θυμάτων» λέει η Μάρτιν σε ανάλυσή της στο The Conversation.

«Οι επιζώντες μπορεί να αντιμετωπίσουν παρενόχληση, επαγγελματικές διακρίσεις ή κίνδυνο από τους κακοποιητές τους αν ταυτοποιηθούν. Για ανηλίκους, υπάρχουν επιπρόσθετες ανησυχίες για το μακροπρόθεσμο ψηφιακό αποτύπωμα. Σε κοινότητες όπου η σεξουαλική βία φέρει έντονο κοινωνικό στίγμα, η ανωνυμία μπορεί να είναι σωτήρια».

Είναι μια πρακτική που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 εξηγεί η ειδικός. Τότε, υπό την πίεση φεμινιστριών ακτιβιστριών, υποστηρικτών των θυμάτων και του ίδιου τους του προσωπικού, πολλοί οργανισμοί υιοθέτησαν πολιτικές κατά της ταυτοποίησης θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης, ειδικά χωρίς συναίνεση.

Έτσι, σήμερα οι κώδικες δεοντολογίας της δημοσιογραφίας σήμερα προτρέπουν τους ρεπόρτερ να «ελαχιστοποιούν τη βλάβη», να είναι προσεκτικοί στη δημοσιοποίηση ονομάτων θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων και να συνυπολογίζουν τον κίνδυνο επανατραυματισμού και στιγματισμού.

Ενσυναίσθηση με τους ίδιους του Έπσταϊν

Ωστόσο, η επίκουρη καθηγήτρια σημειώνει πως έρευνες για το πώς τα μέσα «πλαισιώνουν» τις ειδήσεις δείχνουν ότι τα μοτίβα ονομασίας έχουν σημασία.

«Όταν η κάλυψη εστιάζει στον φερόμενο δράστη ως σύνθετο άτομο -με όνομα, καριέρα και παρελθόν- ενώ αναφέρεται σε «ένα θύμα» ή «κατήγορους» ως μια γενική κατηγορία, το κοινό είναι πιο πιθανό να νιώσει ενσυναίσθηση για τον ύποπτο και να ελέγξει πιο αυστηρά τη συμπεριφορά του θύματος».

Σε υποθέσεις υψηλού προφίλ όπως του Έπσταϊν, αυτή η δυναμική εντείνεται, υπογραμμίζει.

«Οι ισχυροί άνδρες που συνδέονται μαζί του κατονομάζονται, αναλύονται και γίνονται αντικείμενο εικασιών. Οι επιζώντες, εκτός αν παλέψουν για να βγουν μπροστά, παραμένουν μια θολή μάζα στο παρασκήνιο. Η ανωνυμία που υποτίθεται ότι προστατεύει, στην πράξη ισοπεδώνει την εμπειρία τους. Διαφορετικές ιστορίες αποπλάνησης, εξαναγκασμού και επιβίωσης συμπυκνώνονται σε μία και μόνη απρόσωπη κατηγορία|.

Τι θεωρούμε «είδηση»

Αυτό το «ισοπέδωμα» είναι μέρος του λόγου που η παρούσα συγκυρία στην υπόθεση Έπσταϊν είναι τόσο αποκαλυπτική. Η αγωνία δεν αφορά τόσο το αν θα ακουστούν περισσότερα θύματα, όσο το τι θα σημαίνει η κατονομασία για ισχυρούς άνδρες. Γίνεται μια ιστορία για το ποια ονόματα μετράνε ως είδηση.

Το να ανωνυμοποιούνται σχολαστικά οι επιζώντες ενώ, ταυτόχρονα, να κυνηγιέται με ενθουσιασμό μια λίστα ισχυρών «πελατών» στέλνει ακούσια ένα μήνυμα για το ποιος έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν αφορά πρωτίστως το τι έγινε σε κορίτσια και νεαρές γυναίκες επί χρόνια, αλλά το ποιος από την ελίτ μπορεί να ντροπιαστεί, να εμπλακεί ή να εκτεθεί.

Μια πιο επιζωντοκεντρική δημοσιογραφική προσέγγιση θα ξεκινούσε από ένα διαφορετικό σύνολο ερωτημάτων, όπως το ποιοι επιζώντες έχουν επιλέξει να μιλήσουν επωνύμως και γιατί, και πώς τα μέσα μπορούν να προστατεύουν την ανωνυμία όταν ζητείται, ενώ εξακολουθούν να αποδίδουν την ατομικότητα ενός θύματος.

Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι μόνο ηθικά. Είναι και ζήτημα δημοσιογραφικής κρίσης. Ζητούν από συντάκτες και ρεπόρτερ να σταθμίσουν αν το σημαντικότερο μέρος μιας ιστορίας όπως του Έπσταϊν είναι το επόμενο διάσημο όνομα που θα πέσει ή η συνεχιζόμενη ζωή των ανθρώπων των οποίων η κακοποίηση έκανε αυτό το όνομα είδηση εξαρχής.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

inWellness
inTown
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Σύνταξη
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Euroleague 17.12.25

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην επιτροπή Μυλωνάκης και Σκέρτσος – Δείτε live τη συνεδρίαση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25 Upd: 10:51

Με την κατάθεση δύο προσώπων κοντά στο Μαξίμου συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιμέτωποι με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης Μυλωνάκης και Σκέρτσος

Σύνταξη
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Φοινικούντα: Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο φερόμενο συνεργό – Τα έως τώρα στοιχεία
Νέα τροπή 17.12.25

Οι ρόλοι των δύο 22χρονων που βρίσκονται προφυλακισμένοι φαίνεται να αντιστρέφονται δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»
Euroleague 17.12.25

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέφυγε να απαντήσει για τη διαιτησία στο ματς της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως προτιμάει αντί για πρόστιμο να πληρώσει για δώρα στα παιδιά του.

Σύνταξη
EU Digital Tax Prompts US Retaliation
English edition 17.12.25

In its statement, the USTR named European companies such as Accenture, Siemens, Spotify, DHL Group, SAP, Amadeus IT Group, Capgemini, Publicis Groupe and Mistral AI as potential targets for new tariffs or restrictions.

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Άνοιγμα χωρίς προαπαιτούμενα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας - Σκληρή γραμμή απέναντι σε Ανδρουλάκη και Τσακαλώτο, στα «μαλακά» τον Φάμελλο.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
