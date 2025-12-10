Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Σε μια εξέλιξη που αναμένεται να ανοίξει ένα νέο, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κεφάλαιο στην υπόθεση Έπσταϊν, ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη ενέκρινε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου την αποδέσμευση μεγάλου μέρους του υλικού από την έρευνα των ενόρκων, κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα σχετικά αρχεία έως τις 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους New York Times.

Η απόφαση του δικαστή Ρίτσαρντ Μ. Μπέρμαν ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τη σχεδόν ταυτόσημη κρίση σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορά τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ — την επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία έχει ήδη καταδικαστεί για συμμετοχή στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

H μεγαλύτερη έως σήμερα δημοσιοποίηση υλικού

Με τις δύο αυτές αποφάσεις, το ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα ανοίγει τον δρόμο για τη μεγαλύτερη έως σήμερα δημοσιοποίηση υλικού σχετικά με τις έρευνες που επί χρόνια προστατεύονταν από αυστηρές δικαστικές εντολές.

Δεν πρόκειται μόνο για πρακτικά ενόρκων, αλλά και για πλήθος εγγράφων, σημειώσεων και καταθέσεων που είχαν δοθεί στην υπεράσπιση υπό καθεστώς απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Στην αιτιολόγηση της απόφασής του, ο δικαστής Μπέρμαν υπογράμμισε ότι η διαδικασία θα γίνει με αυστηρές εγγυήσεις για την προστασία των θυμάτων, επισημαίνοντας πως η ασφάλεια και η ιδιωτικότητά τους «παραμένουν αδιαπραγμάτευτες».

Ο νέος ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί να αφαιρεθούν ή να αποκρυφτούν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν, άμεσα ή έμμεσα, να αποκαλύψουν την ταυτότητα των θυμάτων.

Το απόρρητο υλικό έρχεται στο φως

Το καλοκαίρι, τόσο ο Μπέρμαν όσο και ο συνάδελφός του Πολ Ένγκελμαγερ είχαν απορρίψει αίτημα της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι για πρόσβαση στο απόρρητο υλικό, επικαλούμενοι τους κανόνες που διέπουν τη μυστικότητα των ενόρκων.

Με το νέο νομικό πλαίσιο όμως, η Μπόντι επανήλθε, διευρύνοντας το αίτημά της ώστε να περιλαμβάνει και όλα τα έγγραφα που καλύπτονταν από προστατευτικές εντολές. Το αίτημα, που είχε την υπογραφή του ομοσπονδιακού εισαγγελέα Τζέι Κλέιτον, ζητούσε επίσης επίσπευση της διαδικασίας.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2019 με βαριές κατηγορίες για διακίνηση και κακοποίηση ανηλίκων, ωστόσο πέθανε στο κελί του έναν μήνα αργότερα, πριν οδηγηθεί σε δίκη. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Η Γκιλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 έπειτα από πολύκροτη δίκη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο στρατολογούσε και «προετοίμαζε» κορίτσια, ακόμη και 14 ετών, για κακοποίηση από τον Έπσταϊν. Εκτίει ποινή 20 ετών ομοσπονδιακής κάθειρξης.

Αναμένονται νεότερες πληροφορίες καθώς η δημοσιοποίηση του υλικού θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.