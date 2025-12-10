magazin
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
10 Δεκεμβρίου 2025 | 19:35

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε μια εξέλιξη που αναμένεται να ανοίξει ένα νέο, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κεφάλαιο στην υπόθεση Έπσταϊν, ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη ενέκρινε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου την αποδέσμευση μεγάλου μέρους του υλικού από την έρευνα των ενόρκων, κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα σχετικά αρχεία έως τις 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους New York Times.

Η απόφαση του δικαστή Ρίτσαρντ Μ. Μπέρμαν ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τη σχεδόν ταυτόσημη κρίση σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορά τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ — την επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία έχει ήδη καταδικαστεί για συμμετοχή στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

H μεγαλύτερη έως σήμερα δημοσιοποίηση υλικού

Με τις δύο αυτές αποφάσεις, το ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα ανοίγει τον δρόμο για τη μεγαλύτερη έως σήμερα δημοσιοποίηση υλικού σχετικά με τις έρευνες που επί χρόνια προστατεύονταν από αυστηρές δικαστικές εντολές.

Δεν πρόκειται μόνο για πρακτικά ενόρκων, αλλά και για πλήθος εγγράφων, σημειώσεων και καταθέσεων που είχαν δοθεί στην υπεράσπιση υπό καθεστώς απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Στην αιτιολόγηση της απόφασής του, ο δικαστής Μπέρμαν υπογράμμισε ότι η διαδικασία θα γίνει με αυστηρές εγγυήσεις για την προστασία των θυμάτων, επισημαίνοντας πως η ασφάλεια και η ιδιωτικότητά τους «παραμένουν αδιαπραγμάτευτες».

Ο νέος ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί να αφαιρεθούν ή να αποκρυφτούν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν, άμεσα ή έμμεσα, να αποκαλύψουν την ταυτότητα των θυμάτων.

Το απόρρητο υλικό έρχεται στο φως

Το καλοκαίρι, τόσο ο Μπέρμαν όσο και ο συνάδελφός του Πολ Ένγκελμαγερ είχαν απορρίψει αίτημα της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι για πρόσβαση στο απόρρητο υλικό, επικαλούμενοι τους κανόνες που διέπουν τη μυστικότητα των ενόρκων.

Με το νέο νομικό πλαίσιο όμως, η Μπόντι επανήλθε, διευρύνοντας το αίτημά της ώστε να περιλαμβάνει και όλα τα έγγραφα που καλύπτονταν από προστατευτικές εντολές. Το αίτημα, που είχε την υπογραφή του ομοσπονδιακού εισαγγελέα Τζέι Κλέιτον, ζητούσε επίσης επίσπευση της διαδικασίας.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2019 με βαριές κατηγορίες για διακίνηση και κακοποίηση ανηλίκων, ωστόσο πέθανε στο κελί του έναν μήνα αργότερα, πριν οδηγηθεί σε δίκη. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Η Γκιλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 έπειτα από πολύκροτη δίκη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο στρατολογούσε και «προετοίμαζε» κορίτσια, ακόμη και 14 ετών, για κακοποίηση από τον Έπσταϊν. Εκτίει ποινή 20 ετών ομοσπονδιακής κάθειρξης.

Αναμένονται νεότερες πληροφορίες καθώς η δημοσιοποίηση του υλικού θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα
Άκυρο 10.12.25

Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Με οργισμένη τοποθέτηση στη Γερουσία, ο Τζιν Σίμονς κατήγγειλε το αμερικανικό σύστημα ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ως «απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι θρύλοι όπως ο Έλβις και ο Σινάτρα «δεν πληρώθηκαν ποτέ ούτε ένα δολάριο» για τις ερμηνείες τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO
Che buono! 10.12.25

Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή και τον θρίαμβτο τον χρεώνεται απόλυτα η Τζόρτζια Μελόνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros
Culture Live 10.12.25

Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros

Αγωγή καταναλωτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros, με τον ενάγοντα να προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα «πνίξει» τον ανταγωνισμό στο streaming.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία
Για την ειρήνη 09.12.25

Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία

Οι οικογένειές τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβαςπου παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Σήμερα, οι απόγονοι του Τζον Φ. Κένεντι και του Νικίτα Χρουστσόφ συνεργάζονται για ένα συγκλονιστικό podcast που θέλει να μας υπενθυμίσει την ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα» –
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
Champions League 10.12.25

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άγιαξ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10.12.25

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
Μαίνεται ο πόλεμος 10.12.25

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» - Η στάση της Ρωσίας

Νέα δήλωση Ζελένσκι σχετικά με το σχέδιο που ετοιμάζουν Κίεβο και Ευρωπαίοι - Τι λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την αναμέτρηση Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
Μια παλιά ιστορία 10.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»

Η βιομηχανία του πορνό ανησυχεί ότι θα χάσει δουλειά και κέρδη και πολλές ειδικότητες εργαζομένων θα αναζητήσουν αλλού δουλειά. Αλλά οι κίνδυνοι είναι βαθύτεροι –και πολύ μεγαλύτεροι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ
Relationsex 10.12.25

Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ

Η σύγχρονη γενιά επαναπροσδιορίζει ριζικά το τι σημαίνει να τελειώνει ένας γάμος, μετατρέποντας το διαζύγιο από κοινωνικό στίγμα σε πράξη προσωπικής ενδυνάμωσης

Σύνταξη
