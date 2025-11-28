Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής πιέζει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εξηγήσει πώς θα προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, αφού οι δικηγόροι τους δήλωσαν ότι δεκάδες ονόματα εμφανίστηκαν χωρίς να έχουν διαγραφεί σε έγγραφα που δημοσίευσε το Κογκρέσο, προκαλώντας αυτό που περιέγραψαν ως «εκτεταμένο πανικό».

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Μπέρμαν του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ζήτησε την Τετάρτη το βράδυ μια λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων που η κυβέρνηση σκοπεύει να δημοσιεύσει και μια εξήγηση για το πώς θα προστατεύσει την ιδιωτικότητα των θυμάτων, μεταξύ άλλων μέσω διαγραφών.

Ο Μπέρμαν, ο οποίος επέβλεψε την υπόθεση εμπορίας ανθρώπων εναντίον του Έπσταϊν, επισύναψε μια επιστολή των δικηγόρων Μπράντλεϊ Έντουαρντς και Μπρίτανι Χέντερσον που ζητά αυστηρή προστασία της ιδιωτικότητας σε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία θυμάτων του Έπσταϊν

Η δημόσια δημοσίευση περισσότερων από 20.000 εγγράφων από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής προκάλεσε «εκτεταμένο πανικό» μεταξύ των θυμάτων, έγραψαν οι δικηγόροι.

Οι Έντουαρντς και Χέντερσον, που εκπροσωπούν εκατοντάδες θύματα του Έπσταϊν, ζήτησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αφαιρέσει τα ονόματα όλων των θυμάτων από οποιοδήποτε μελλοντικό υλικό που θα σταλεί στο Κογκρέσο ή θα δημοσιοποιηθεί. Ζήτησαν επίσης μια ιδιωτική συνάντηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης για να μοιραστούν μια λίστα με περισσότερα από 300 θύματα που εκπροσωπούν, ώστε οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι να μπορούν να τα προστατεύσουν από περαιτέρω αποκαλύψεις.

Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι δεκάδες ονόματα θυμάτων εμφανίστηκαν χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από τα έγγραφα και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκαν αυτό το μήνα, μετατρέποντας τη δημοσίευση σε νέα πηγή ανησυχίας για τα θύματα που είχαν επιδιώξει να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News.

«Η διαφάνεια ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να επιτυγχάνεται σε βάρος της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της προστασίας των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ειδικά αυτών των επιζώντων που έχουν ήδη υποφέρει επανειλημμένα», έγραψαν οι δικηγόροι.

Σύμφωνα με την επιστολή, ορισμένα θύματα προειδοποίησαν ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους θα τα έθετε σε φυσικό κίνδυνο. Αρκετά από αυτά δήλωσαν στους δικηγόρους τους ότι είχαν προσεγγιστεί στο δρόμο από δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που είπε ότι την προσέγγισαν ενώ στεκόταν με τον 9χρονο γιο της, σύμφωνα με την επιστολή.

Οι δικηγόροι επισήμαναν ένα έγγραφο που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα «τουλάχιστον 28 θυμάτων… συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ήταν ανήλικοι κατά τη στιγμή της κακοποίησης», καθώς και γυναικών στις οποίες χορηγήθηκε προστασία στην ίδια δικαιοδοσία «λόγω σοβαρών ανησυχιών για τη δημόσια ασφάλεια».

«Αυτού του είδους η αμέλεια της κυβέρνησης απέναντι σε έναν επιζώντα είναι απλά ακατανόητη», έγραψε ένα φερόμενο θύμα σε ένα έγγραφο που συμπεριλήφθηκε στην αγωγή. «Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο».

«Δεν μπορώ να λειτουργήσω ψυχικά και συναισθηματικά, ούτε να κοιμηθώ», είπε ένα άλλο.

Ένα έτερο θύμα είπε: «Νόμιζα ότι η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να διαγράψει τα ονόματά μας και τα στοιχεία που μας ταυτοποιούν. Δεν καταλαβαίνω πώς συμβαίνει αυτό ξανά».

Το νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση των αρχείων

Στην επιστολή τους, οι Έντουαρντς και Χέντερσον ανέφεραν ότι ορισμένες επιζώσες φοβούνται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης «αποκάλυψε σκόπιμα τα ονόματά τους» όταν δημοσίευσε φέτος στο Κογκρέσο χιλιάδες μη επεξεργασμένα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

«Αυτές οι γυναίκες παρακαλούν τώρα το Δικαστήριο και το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών να τους επιτρέψουν να επιλέξουν να παραμείνουν προστατευμένες», ανέφεραν οι δικηγόροι.

Οι δικηγόροι κατηγόρησαν επίσης το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δημιούργησε «διαρκή σύγχυση» με τη δημοσίευση υλικού του μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου που σχετίζεται με τη συνωμότη του Έπσταϊν, Γκιλέν Μάξγουελ, υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα παρέχουν ελάχιστες σημαντικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται ως αντιπερισπασμός.

Ο Μπέρμαν ήταν πρόεδρος της υπόθεσης της κυβέρνησης του 2019 εναντίον του Έπσταϊν, πριν ο διασυρμένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος και κατηγορούμενους για σεξουαλικά εγκλήματα πεθάνει στη φυλακή ενώ περίμενε τη δίκη του.

Η επιστολή των Έντουαρντς και Χέντερσον έρχεται μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στις 19 Νοεμβρίου, ενός νομοσχεδίου που διατάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Έπσταϊν. Ο πρόεδρος, ο οποίος για μήνες αντιτάχθηκε στην ψήφιση του νόμου, συνεχίζει να χαρακτηρίζει την πίεση για τη δημοσιοποίηση των αρχείων ως «φάρσα», όπως αναφέρει το NBC News.

Το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν, ο οποίος δίνει εντολή στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να αποκαλύψει όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν εντός 30 ημερών, ενώ παράλληλα να παρακρατήσει ή να διαγράψει υλικό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια ομοσπονδιακή έρευνα. Ακόμα δεν είναι γνωστό πότε και πώς θα αποκαλυφθούν τελικά τα αρχεία.

Ορισμένα θύματα έχουν επικρίνει τις προσπάθειες αποσφράγισης των καταθέσεων του μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου, λέγοντας ότι αυτές οι προσπάθειες αγνοούν τις επανειλημμένες εκκλήσεις των θυμάτων για προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.