Αν κάποιος ψάχνει λεπτομέρειες πολιτικού ρεπορτάζ από τα νομοσχέδια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, όπως συνέβη στην περίπτωση των Αρχείων Έπσταϊν, τότε θα πρέπει να είναι ευτυχής. Τα νομοσχέδια ανεβαίνουν άμεσα στην ιστοσελίδα του Κογκρέσου, ενώ συνήθως κατά την αμερικανική πολιτική πρακτική, αντίστοιχα νομοσχέδια είναι μικρά και εύκολα να διαβαστούν και να μελετηθούν.

Έτσι συνέβη και στην περίπτωση του Νόμου 4405 Περί διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, όπου στην Ενότητα 2, στο 1C) που τιτλοφορείται «Επιτρεπόμενες παρακρατήσεις» αναφέρεται πως «ο/η Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να παρακρατήσει ή να διαγράψει τα διαχωρίσιμα τμήματα των αρχείων που:

(Α) περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες των θυμάτων ή προσωπικά και ιατρικά αρχεία των θυμάτων και παρόμοια αρχεία, η αποκάλυψη των οποίων θα συνιστούσε σαφή και αδικαιολόγητη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

(…)

(Γ) θα έθετε σε κίνδυνο μια ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα ή μια εν εξελίξει δίωξη, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκρυψη είναι αυστηρά περιορισμένη και προσωρινή.

(…)

(Ε) περιέχουν πληροφορίες που έχουν ειδικά εγκριθεί σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθοριστεί με εκτελεστικό διάταγμα ως απόρρητες για λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής και είναι πράγματι κατάλληλα ταξινομημένες σύμφωνα με το εν λόγω εκτελεστικό διάταγμα.

Στην περίπτωση A η Γενική Εισαγγελέας είναι η Παμ Μπόντι, άτομο της απόλυτης εμπιστοσύνης του προέδρου Τραμπ.

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή των λόγων Εθνικής Ασφαλείας

Στην περίπτωση που το ζήτημα αφορά λόγους Εθνικής Ασφαλείας και δεν μπορεί να αποχαρακτηριστεί με ασφάλεια, τότε η Γενική Εισαγγελέας θα πρέπει να δημοσιεύσει μια μη απόρρητη περίληψη.

(3) Στο βαθμό που οποιαδήποτε καλυπτόμενη πληροφορία θα μπορούσε διαφορετικά να διαγραφεί ή να παρακρατηθεί ως απόρρητη πληροφορία σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποχαρακτηρίσει την εν λόγω απόρρητη πληροφορία στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

(Α) Εάν ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίσει ότι οι καλυπτόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να αποχαρακτηριστούν και να δημοσιοποιηθούν με τρόπο που να προστατεύει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων ή πηγών που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, ο Γενικός Εισαγγελέας θα δημοσιεύσει μια μη απόρρητη περίληψη για κάθε μία από τις διαγραμμένες ή απόρρητες πληροφορίες.

Παρέμβαση Έπσταϊν βάζει φωτιά

Ο Μαρκ Επστάιν, αδελφός του Τζέφρι, είπε στον αέρα ότι οι Ρεπουμπλικανοί καθαρίζουν τα αρχεία του Επστάιν! «Ο λόγος για τον οποίο θα δημοσιεύσουν αυτά τα στοιχεία, ο λόγος για την αλλαγή στάσης είναι ότι καθαρίζουν αυτά τα αρχεία. Υπάρχει μια εγκατάσταση στο Γουίντσεστερ της Βιρτζίνια όπου καθαρίζουν τα αρχεία για να αφαιρέσουν τα ονόματα των Ρεπουμπλικάνων. Έτσι μου είπε μια πολύ καλή πηγή».