427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των ΗΠΑ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ένα νομοσχέδιο που απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Έπσταϊν.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 427-1, με πέντε μέλη να απέχουν, σύμφωνα με τον Guardian.

Χειροκροτήματα ακούστηκαν στην αίθουσα, όταν το σφυρί κτύπησε και η ψηφοφορία έκλεισε.

Ο βουλευτής Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα, πιστός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν το μόνο μέλος της Βουλής που ψήφισε κατά του μέτρου.

Ο νομοθέτης της Λουιζιάνα πρόσθεσε:

Εάν η Γερουσία τροποποιήσει το νομοσχέδιο ώστε να αντιμετωπίζει κατάλληλα το ζήτημα της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων και άλλων Αμερικανών, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται αλλά δεν εμπλέκονται ποινικά, τότε θα ψηφίσω υπέρ του νομοσχεδίου όταν επιστρέψει στη Βουλή.

View this post on Instagram A post shared by ABC News (@abcnews)

Η σχεδόν ομόφωνη ψήφος ήταν το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας που διήρκεσε μήνες και ηγήθηκε μια δικομματική ομάδα μελών της Βουλής, η οποία αρχικά αντιμετώπισε έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την ηγεσία της Βουλής.

Ωστόσο, όταν κατέστη σαφές ότι οι προσπάθειες του προέδρου της Βουλής να αποτρέψει την ψηφοφορία επί της πρότασης δεν θα είχε αποτέλεσμα, ο Τραμπ άλλαξε στάση και υποστήριξε την προσπάθεια.

Το νομοσχέδιο θα προχωρήσει στη συνέχεια στη Γερουσία. Εάν εγκριθεί από την άνω βουλή, θα σταλεί στον Τραμπ για υπογραφή.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο εάν φτάσει στο γραφείο του – κάτι που εξακολουθεί να είναι αβέβαιο.

Οι Δημοκρατικοί, καθώς και οι δικομματικοί υποστηρικτές του νομοσχεδίου, κάλεσαν τον Τραμπ να μην περιμένει την ενέργεια του Κογκρέσου, αλλά να διατάξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκαλύψει τα αρχεία, κάτι που έχει την εξουσία να κάνει.

Αίτημα για άμεσες ενέργειες

Σε δήλωση μετά την ψηφοφορία της Τρίτης, ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, ο ανώτερος Δημοκρατικός στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής, απαίτησε από τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, να προωθήσει το νομοσχέδιο «αμέσως».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ πανικοβάλλεται και προσπαθεί να σταματήσει την έρευνά μας. Πρέπει να μάθουμε τι κρύβει και ποιοι ισχυροί άνδρες είναι υπεύθυνοι για τον βιασμό και την κακοποίηση παιδιών και γυναικών», δήλωσε ο Γκαρσία.

«Και ας είμαστε σαφείς – ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τη δύναμη να δημοσιοποιήσει τα αρχεία σήμερα. Αλλά επιλέγει να καθυστερήσει και να αποσπάσει την προσοχή».

Πρόσθεσε:

«Όχι άλλα ψέματα. Όχι άλλα μυστικά. Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη στους επιζώντες. Δημοσιοποιήστε τα αρχεία, ΤΩΡΑ».