«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Εάν έχει καταστεί κάτι σαφές στους σχεδόν δέκα μήνες της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ, είναι ότι τίποτε δεν μπορεί, ούτε πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Τα πράγματα αλλάζουν συχνά και γρήγορα, εσχάτως δε θυμίζοντας τρενάκι του ιλίγγου.

Πολλοί έσπευσαν πρόσφατα να προβλέψουν την απαρχή της «δύσης» της νέας ηγεμονίας του μετά τη θριαμβευτική εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης και το σερί νικών των Δημοκρατικών σε πολιτειακές εκλογικές αναμετρήσεις ή δημοψηφίσματα στις 4 Νοεμβρίου, ένα χρόνο μετά την «αυγή» της εποχής Τραμπ 2.0.

Ο πρόεδρος «εισέρχεται στη δική του εποχή της κουτσής πάπιας», εκτιμούσε χαρακτηριστικά τις προάλλες το Politico.

Λίγα 24ωρα μετά, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύριζε την άρση του «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση -του μεγαλύτερου σε διάρκεια στα χρονικά των ΗΠΑ- μετά τη συνθηκολόγηση οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών με τους δικούς του όρους.

Αλλά η χαρά στον Λευκό Οίκο δεν κράτησε πολύ.

Με τους Δημοκρατικούς σε αναταραχή για τις πολιτικές συνέπειες από την υπαναχώρηση στο λεγόμενο «shutdown» -χωρίς καμία απτή δέσμευση από τον Λευκό Οίκο για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης εκατομμυρίων Αμερικανών- ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια πλημμυρίδα emails για την πολύκροτη υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ «φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια», γράφει σε ένα από αυτά ο εκλιπών καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και «εγκέφαλος» ενός από τα πιο σκοτεινά και δυσώδη κυκλώματα sex traffiking ανηλίκων.

Με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ακόμη στην αρχή -παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή- το πλήγμα στον Τραμπ είναι ήδη ιδιαίτερα επιζήμιο.

Όχι από πλευράς νομικού κινδύνου. Τουλάχιστον όχι ακόμη.

Έρχεται ενώ τα ποσοστά αποδοχής του βυθίζονται -είναι μόλις 39%, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων– και η συνοχή του MAGA κινήματός του τρίζει.

Και στην εκλογική βάση, αλλά και στο Κογκρέσο.

Οι «αντάρτες», μια επίδοξη διάδοχος και η ώρα της αλήθειας

Κατά τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, οι αποκαλύψεις δεν είναι παρά μια πλεκτάνη των Δημοκρατικών, που «προσπαθούν να φέρουν ξανά στην επιφάνεια την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν για να εκτρέψουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το shutdown και σε τόσα άλλα θέματα».

«Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα», έγραψε στο Truth Social.

Όμως πολλοί στο κόμμα του, αλλά και στην MAGA βάση του, διαφωνούν.

Η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη.

Θέλοντας και μη, ο πιστός στον Τραμπ πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, φέρνει σε ψηφοφορία αυτό που ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε να αποφύγει «με νύχια και με δόντια»: τη δημοσίευση όλων των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν.

Ακόμη και αυτών που είναι σφραγισμένα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για τους MAGA, είναι ζήτημα όχι μόνο διαφάνειας, αλλά και επλήρωσης μιας βασικής προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ, την οποία ο ίδιος έχει αθετήσει.

Για τη δημοσιοποίηση των αρχείων πιέζουν εδώ και καιρό οι Δημοκρατικοί.

Στο πλευρό τους έχουν ωστόσο ήδη συνταχθεί ανοιχτά τέσσερις Ρεπουμπλικανοί βουλευτές.

Δεδομένης της ισχνής πλειοψηφίας του κόμματός τους στη Βουλή, η ψήφος τους είναι καθοριστική.

Πιο αμετανόητη και αίφνης πολιτικά επαμφοτερίζουσα είναι η πρώην «ορκισμένη» φιλοτραμπική Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, βουλευτής της Τζόρτζια.

Από πολιτικό «ροντβάιλερ» του Τραμπ, ακροδεξιά λαϊκίστρια και συνωμοσιολόγος, ξαφνικά συντάσσεται εν μέρει με τους Δημοκρατικούς στη δημόσια κριτική κατά του Αμερικανού προέδρου.

Για τα αρχεία Έπσταϊν. Για τη χρηματοδοτική «σφαγή» στην υγειονομική περίθαλψη εκατομμυρίων Αμερικανών. Για το κόστος ζωής. Για την εστίαση στην εξωτερική πολιτική, ενώ ο μέσος πολίτης των ΗΠΑ υποφέρει.

«Είμαι Αμερική Πρώτα και Μόνο η Αμερική», απάντησε στις επικρίσεις του προέδρου και πολιτικού μέντορά της ότι «έχει χάσει τον δρόμο της».

Αλλά «η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ξέρει ακριβώς τι κάνει», γράφει το περιοδικό The Atlantic.

«Παίρνει θέση για να ηγηθεί του κινήματος MAGA».

Ένας MAGA εμφύλιος

Στους πολιτικούς διαδρόμους της Ουάσιγκτον, Ρεπουμπλικανοί ψιθυρίζουν ότι η ανταρσία της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν οφείλεται στον θυμό της που ο πρόεδρος Τραμπ δεν την άφησε να θέσει υποψηφιότητα για γερουσιαστής στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι το κίνητρό της είναι ότι βλέπει μπροστά της έναν εκλογικό «γκρεμό» για το κόμμα της και για την ίδια μια ευκαιρία για να αναδειχθεί σε πολιτική «σωτήρα» των προδομένων MAGA.

Στην πραγματικότητα, το κίνημα που ανέδειξε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν έχει ιδεολογική συνοχή.

Ούτε είναι όμως προσωποπαγές.

«Η Γκριν ουσιαστικά κάνει στον Τραμπ αυτό που έκανε ο Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τζορτζ Μπους του νεότερου», εξηγεί ο Τζόναθαν Τσέιτ του Atlantic.

«Αναγνωρίζει το κενό αξιών μεταξύ των ηγετών του κόμματος και των υποστηρικτών του και το εκμεταλλεύεται ανελέητα».

Τούτων λεχθέντων, στόχος της δείχνει να είναι τελικά η «κληρονομιά» του κινήματος MAGA μετά τον Τραμπ.

Προφανώς δεν είναι η μόνη.

Όμως σε μια περίεργη -αλλά όχι και τόσο απρόσμενη, κατά πολλούς- τροπή των γεγονότων, η νέα οργή για την υπόθεση Έπσταϊν έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις και τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια από μια μεγάλη μερίδα των MAGA.

Μπορεί να χωρίζεται σε υποομάδες -ακροδεξιοί, συνωμοσιολόγοι, φανατικοί χριστιανοί, αντισιμήτες κ.α.- όμως το τραμπικό κίνημα βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, σε σκηνικό εμφυλίου.

Δεν είναι μόνο η «αποστασία» της Γκριν.

Με αναφορές περί απειλής του «οργανωμένου εβραϊσμού» και φραστικές επιθέσεις στο πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, προκάλεσε μέγα σάλο και διχασμό η πρόσφατη εμπρηστική συνέντευξη του 27χρονου λευκού εθνικιστή και θαυμαστή του Χίτλερ Νικ Φουέντες (ηγέτη μιας «λεγεώνας» ακροδεξιών νεαρών, γνωστών ως «Groypers») στο podcast του υπερσυντηρητικού πολιτικoύ σχολιαστή και MAGA προβοκάτορα Τάκερ Κάρλσον.

Η αντίδραση του ρεμπουμπλικανικού κατεστημένου ήταν αμήχανη.

Τόσο, όσο και η εκκωφαντική σιωπή του αντιπροέδρου Τζέι ντι Βανς, επίδοξου διαδόχου του Τραμπ το 2028 στον Λευκό Οίκο.

«Εγώ ξέρω τι θέλει το MAGA»

«Μην ξεχνάτε ότι το MAGA ήταν δική μου ιδέα και κανενός άλλου», τόνισε τις προάλλες ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνέντευξή του στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Fox News.

«Ξέρω τι θέλει το MAGA καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον», υπογράμμισε.

Θέλει να δει τη χώρα μας να ευδοκιμεί».

Λίγα 24ωρα μετά κι εν μέσω του εντεινόμενου σάλου με την υπόθεση Έπσταϊν, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να εστιάζει και πάλι, όψιμα, σε θέματα ακρίβειας.

Όμως η εκ των έσω ανοιχτή αμφισβήτησή του έχει πια αρχίσει.

Αναλόγως και των χειρισμών της υπόθεσης Έπσταϊν, ίσως να είναι αργά για να αναστραφεί…