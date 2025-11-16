newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Εάν έχει καταστεί κάτι σαφές στους σχεδόν δέκα μήνες της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ, είναι ότι τίποτε δεν μπορεί, ούτε πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Τα πράγματα αλλάζουν συχνά και γρήγορα, εσχάτως δε θυμίζοντας τρενάκι του ιλίγγου.

Πολλοί έσπευσαν πρόσφατα να προβλέψουν την απαρχή της «δύσης» της νέας ηγεμονίας του μετά τη θριαμβευτική εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης και το σερί νικών των Δημοκρατικών σε πολιτειακές εκλογικές αναμετρήσεις ή δημοψηφίσματα στις 4 Νοεμβρίου, ένα χρόνο μετά την «αυγή» της εποχής Τραμπ 2.0.

Ο πρόεδρος «εισέρχεται στη δική του εποχή της κουτσής πάπιας», εκτιμούσε χαρακτηριστικά τις προάλλες το Politico.

Λίγα 24ωρα μετά, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύριζε την άρση του «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση -του μεγαλύτερου σε διάρκεια στα χρονικά των ΗΠΑ- μετά τη συνθηκολόγηση οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών με τους δικούς του όρους.

Αλλά η χαρά στον Λευκό Οίκο δεν κράτησε πολύ.

Με τους Δημοκρατικούς σε αναταραχή για τις πολιτικές συνέπειες από την υπαναχώρηση στο λεγόμενο «shutdown» -χωρίς καμία απτή δέσμευση από τον Λευκό Οίκο για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης εκατομμυρίων Αμερικανών- ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια πλημμυρίδα emails για την πολύκροτη υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ «φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια», γράφει σε ένα από αυτά ο εκλιπών καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και «εγκέφαλος» ενός από τα πιο σκοτεινά και δυσώδη κυκλώματα sex traffiking ανηλίκων.

Με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ακόμη στην αρχή -παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή- το πλήγμα στον Τραμπ είναι ήδη ιδιαίτερα επιζήμιο.

Όχι από πλευράς νομικού κινδύνου. Τουλάχιστον όχι ακόμη.

Έρχεται ενώ τα ποσοστά αποδοχής του βυθίζονται -είναι μόλις 39%, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων– και η συνοχή του MAGA κινήματός του τρίζει.

Και στην εκλογική βάση, αλλά και στο Κογκρέσο.

YouTube thumbnail

Οι «αντάρτες», μια επίδοξη διάδοχος και η ώρα της αλήθειας

Κατά τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, οι αποκαλύψεις δεν είναι παρά μια πλεκτάνη των Δημοκρατικών, που «προσπαθούν να φέρουν ξανά στην επιφάνεια την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν για να εκτρέψουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το shutdown και σε τόσα άλλα θέματα».

«Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα», έγραψε στο Truth Social.

Όμως πολλοί στο κόμμα του, αλλά και στην MAGA βάση του, διαφωνούν.

Η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη.

Θέλοντας και μη, ο πιστός στον Τραμπ πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, φέρνει σε ψηφοφορία αυτό που ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε να αποφύγει «με νύχια και με δόντια»: τη δημοσίευση όλων των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν.

Ακόμη και αυτών που είναι σφραγισμένα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για τους MAGA, είναι ζήτημα όχι μόνο διαφάνειας, αλλά και επλήρωσης μιας βασικής προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ, την οποία ο ίδιος έχει αθετήσει.

Για τη δημοσιοποίηση των αρχείων πιέζουν εδώ και καιρό οι Δημοκρατικοί.

Στο πλευρό τους έχουν ωστόσο ήδη συνταχθεί ανοιχτά τέσσερις Ρεπουμπλικανοί βουλευτές.

Δεδομένης της ισχνής πλειοψηφίας του κόμματός τους στη Βουλή, η ψήφος τους είναι καθοριστική.

Πιο αμετανόητη και αίφνης πολιτικά επαμφοτερίζουσα είναι η πρώην «ορκισμένη» φιλοτραμπική Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, βουλευτής της Τζόρτζια.

Από πολιτικό «ροντβάιλερ» του Τραμπ, ακροδεξιά λαϊκίστρια και συνωμοσιολόγος, ξαφνικά συντάσσεται εν μέρει με τους Δημοκρατικούς στη δημόσια κριτική κατά του Αμερικανού προέδρου.

Για τα αρχεία Έπσταϊν. Για τη χρηματοδοτική «σφαγή» στην υγειονομική περίθαλψη εκατομμυρίων Αμερικανών. Για το κόστος ζωής. Για την εστίαση στην εξωτερική πολιτική, ενώ ο μέσος πολίτης των ΗΠΑ υποφέρει.

«Είμαι Αμερική Πρώτα και Μόνο η Αμερική», απάντησε στις επικρίσεις του προέδρου και πολιτικού μέντορά της ότι «έχει χάσει τον δρόμο της».

Αλλά «η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ξέρει ακριβώς τι κάνει», γράφει το περιοδικό The Atlantic.

«Παίρνει θέση για να ηγηθεί του κινήματος MAGA».

YouTube thumbnail

Ένας MAGA εμφύλιος

Στους πολιτικούς διαδρόμους της Ουάσιγκτον, Ρεπουμπλικανοί ψιθυρίζουν ότι η ανταρσία της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν οφείλεται στον θυμό της που ο πρόεδρος Τραμπ δεν την άφησε να θέσει υποψηφιότητα για γερουσιαστής στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι το κίνητρό της είναι ότι βλέπει μπροστά της έναν εκλογικό «γκρεμό» για το κόμμα της και για την ίδια μια ευκαιρία για να αναδειχθεί σε πολιτική «σωτήρα» των προδομένων MAGA.

Στην πραγματικότητα, το κίνημα που ανέδειξε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν έχει ιδεολογική συνοχή.

Ούτε είναι όμως προσωποπαγές.

«Η Γκριν ουσιαστικά κάνει στον Τραμπ αυτό που έκανε ο Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τζορτζ Μπους του νεότερου», εξηγεί ο Τζόναθαν Τσέιτ του Atlantic.

«Αναγνωρίζει το κενό αξιών μεταξύ των ηγετών του κόμματος και των υποστηρικτών του και το εκμεταλλεύεται ανελέητα».

Τούτων λεχθέντων, στόχος της δείχνει να είναι τελικά η «κληρονομιά» του κινήματος MAGA μετά τον Τραμπ.

Προφανώς δεν είναι η μόνη.

Όμως σε μια περίεργη -αλλά όχι και τόσο απρόσμενη, κατά πολλούς- τροπή των γεγονότων, η νέα οργή για την υπόθεση Έπσταϊν έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις και τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια από μια μεγάλη μερίδα των MAGA.

Μπορεί να χωρίζεται σε υποομάδες -ακροδεξιοί, συνωμοσιολόγοι, φανατικοί χριστιανοί, αντισιμήτες κ.α.- όμως το τραμπικό κίνημα βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, σε σκηνικό εμφυλίου.

Δεν είναι μόνο η «αποστασία» της Γκριν.

Με αναφορές περί απειλής του «οργανωμένου εβραϊσμού» και φραστικές επιθέσεις στο πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, προκάλεσε μέγα σάλο και διχασμό η πρόσφατη εμπρηστική συνέντευξη του 27χρονου λευκού εθνικιστή και θαυμαστή του Χίτλερ Νικ Φουέντες (ηγέτη μιας «λεγεώνας» ακροδεξιών νεαρών, γνωστών ως «Groypers») στο podcast του υπερσυντηρητικού πολιτικoύ σχολιαστή και MAGA προβοκάτορα Τάκερ Κάρλσον.

Η αντίδραση του ρεμπουμπλικανικού κατεστημένου ήταν αμήχανη.

Τόσο, όσο και η εκκωφαντική σιωπή του αντιπροέδρου Τζέι ντι Βανς, επίδοξου διαδόχου του Τραμπ το 2028 στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το κόκκινο καπέλο των MAGA-«Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά» (REUTERS/Evelyn Hockstein)

«Εγώ ξέρω τι θέλει το MAGA»

«Μην ξεχνάτε ότι το MAGA ήταν δική μου ιδέα και κανενός άλλου», τόνισε τις προάλλες ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνέντευξή του στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Fox News.

«Ξέρω τι θέλει το MAGA καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον», υπογράμμισε.

Θέλει να δει τη χώρα μας να ευδοκιμεί».

Λίγα 24ωρα μετά κι εν μέσω του εντεινόμενου σάλου με την υπόθεση Έπσταϊν, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να εστιάζει και πάλι, όψιμα, σε θέματα ακρίβειας.

Όμως η εκ των έσω ανοιχτή αμφισβήτησή του έχει πια αρχίσει.

Αναλόγως και των χειρισμών της υπόθεσης Έπσταϊν, ίσως να είναι αργά για να αναστραφεί…

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.11.25

Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε ανεύθυνες τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα
Κόσμος 16.11.25

Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Ρωσία και Ουκρανία, φέρονται να συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων στα πλαίσια των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στον λαό, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ – «Ήδη συμβαίνει»
Μήνυμα - προειδοποίηση 16.11.25

H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στη Βενεζουέλα, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ - «Ήδη συμβαίνει»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Κορίνα Ματσάδο, απευθύνθηκε στον λαό και τις ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που έχουν ήδη αρχίσει οι επιχειρήσεις σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα [βίντεο]
«Σε μια βδομάδα» 16.11.25

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας σε λίγες μέρες και προειδοποιεί ότι η συρρίκνωση του ενεργειακού δικτύου της επιδεινώνει την κρίση.

Σύνταξη
Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία – Τι είναι [βίντεο]
Demolition Derby 16.11.25

Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία - Τι είναι

Οι αγώνες καταστροφής αυτοκινήτων είναι από τους πιο παλιούς και επικίνδυνους στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως φάνηκε ξανά στην Αυστραλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας
Κόσμος 16.11.25

Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους του για μεταφορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις

Σύνταξη
Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη
Ζητούν δικαιοσύνη 16.11.25

Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινάει η δίκη για την πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη με 63 νεκρούς.

Σύνταξη
Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ [βίντεο]
Κόσμος 16.11.25

Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ

Οι διαδηλωτές «ξήλωσαν» τον σιδερένιο φραγμό της αστυνομίας μπροστά από το Εθνικό Παλάτι στην Πλατεία Συντάγματος στο Μεξικό σε διαδήλωση ενάντια στα καρτέλ, την διαθφορά και την δολοφονική βία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση
Επτά συλλήψεις 15.11.25

Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

Οικογένεια Τούρκων από τη Γερμανία παρουσίασε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ύποπτη αιτία για τον θάνατο δύο παιδιών και της μητέρας είναι ψεκασμός με φυτοφάρμακο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του – Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν
«Τρελή Μάγκι» 15.11.25

Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του - Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τρελή» τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν - Πώς και γιατί χάλασαν οι σχέσεις τους - Ο ρόλος των φακέλων Έπσταϊν

Σύνταξη
Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή
«Πορτοκαλί» ειδοποίηση 15.11.25

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύνταξη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Culture Live 16.11.25

Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού
Ελληνική οικονομία 16.11.25

Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού

Πώς η μείωση του πληθυσμού περιορίζει το εργατικό δυναμικό και το παραγώμενο εισόδημα, με παράλληλη αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία και την πραγματική οικονομία

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
