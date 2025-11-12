Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δημοσίευσαν νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) του Τζέφρι Έπσταϊν που αναφέρονται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα email είναι μεταξύ του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα και της συνεργάτιδάς του Γκίσλεϊν Μάξγουελ από το 2011, όπως αναφέρει το BBC.

Σε αυτό ο Έπσταϊν φαίνεται να λέει ότι ο Τραμπ «πέρασε ώρες στο σπίτι μου» με ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ αναφέρεται στον Αμερικανό πρόεδρο ως «σκύλο που δεν γαβγίζει».

Ο Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά ότι γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, αλλά έπαψαν να έχουν σχέσεις γύρω στο 2004.

Τι περιλαμβάνουν τα emails του Έπσταϊν που δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί

Τα έγγραφα, που δημοσιεύτηκαν στο X από τους Δημοκρατικούς, φαίνεται να δείχνουν ότι ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στον Τραμπ αρκετές φορές σε αλληλογραφία με τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του Γκίσλεϊν Μάξγουελ και τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ.

Σε ένα email μεταξύ του Έπσταϊν και του συγγραφέα το 2019, οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρουν ότι ο Έπσταϊν δήλωσε ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκίσλεϊν να σταματήσει».

Άλλα email μεταξύ του Γούλφ και του Έπσταϊν δείχνουν τους δύο να συζητούν αν μπορούν να «συντάξουν μια απάντηση» για μια επερχόμενη συνέντευξη του Τραμπ στο CNN, «με τον Γούλφ να περιγράφει την επιρροή του Έπσταϊν στον Τραμπ», αναφέρουν οι Δημοκρατικοί.

Όπως τονίζει το BBC, τα emails αναμένεται να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση γύρω από τους λεγόμενους φακέλους του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨BREAKING: Oversight Dems have received new emails from Jeffrey Epstein’s estate that raise serious questions about Donald Trump and his knowledge of Epstein’s horrific crimes. Read them for yourself. It’s time to end this cover-up and RELEASE THE FILES. pic.twitter.com/A5XgOHj2Jq — Oversight Dems (@OversightDems) November 12, 2025

Η εφημερίδα New York Times έγραψε τον Ιούλιο ότι η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, είχε ενημερώσει τον Τραμπ ότι το όνομά του εμφανιζόταν στα σχετικά έγγραφα.