Η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκε σε έναν από τους πύργους του κάστρου Γουίνδσορ λίγο πριν την άφιξη του αμερικανού προέδρου που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία και θα φιλοξενηθεί από τον βασιλιά Κάρολο.

Το παλάτι προετοιμάστηκε για λαμπρή τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει αυτούς που διαμαρτύρονται για την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου.

Αρχικά διαδηλωτές τοποθέτησαν ένα γιγαντοπανό με τη φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο του Γουίνδσορ και αργότερα πρόβαλαν με προτζέκτορα αρκετές εικόνες των δύο ανδρών σε έναν από τους πύργους του ίδιου του κάστρου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σε δήλωσή της ότι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν μετά από μια «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» στο κάστρο του Γουίνδσορ, την οποία χαρακτήρισαν ως «δημόσια διαφημιστική ενέργεια».

Οι Δημοκρατικοί στο Αμερικανικό Κογκρέσο δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα μια επιστολή γενεθλίων που ο Τραμπ φέρεται να έγραψε στον Έπσταϊν που τη συνόδευε ένα σκίτσο με σεξουαλικό υπονοούμενο.

Η εν λόγω επιστολή προβλήθηκε επίσης στο κάστρο, μαζί με φωτογραφίες των θυμάτων του Έπσταϊν, ειδησεογραφικά αποσπάσματα σχετικά με την υπόθεση και αστυνομικές αναφορές.

Ο Έπσταϊν «στοιχειώνει» τις πολιτικές ελίτ

Η δημοσίευση της επιστολής έφερε εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της σχέσης του Τραμπ με τον Έπσταϊν και την εμπλοκή του προέδρου των ΗΠΑ σε σεξουαλικά εγκλήματα.

Η πρόσφατη δημοσίευση ενός λευκώματος γενεθλίων του Έπσταϊν προκάλεσε και την αποπομπή του βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση Στάρμερ μετά από κύμα αντιδράσεων.

Στο σκάνδαλο Έπσταϊν, πτυχές του οποίου παραμένουν άγνωστες, έχουν εμπλακεί μεγιστάνες, πολιτικοί και γαλαζοαίματοι όπως ο πρίγκιπας της Βρετανίας, Άντριου.