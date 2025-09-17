newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:09

Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Για τις αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο γράφει το CNN.

Για τον Τραμπ, σχεδόν κάθε πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής καταλήγει σε μια οικονομική συμφωνία, λέει το CNN

Το γνωστό αμερικάνικο μέσο ξεκινά την ανάλυσή του, συγκρίνοντας τη στάση του Ρόναλντ Ρίγκαν με αυτή του νυν Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Ρωσία.

Ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που διανυκτέρευσε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, δέχτηκε σφοδρή κριτική στη Βρετανία το 1982 από διαδηλωτές που θεωρούσαν ότι ήταν πολύ σκληρός με την ηγεσία του Κρεμλίνου, σημειώνει το CNN.

Ο Τραμπ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα θα μείνει επίσης στο σπίτι των μοναρχών της Αγγλίας για 900 χρόνια, κατηγορείται για το αντίθετο: ότι υποχωρεί συνεχώς μπροστά στη Ρωσία, ειδικά με την τελευταία του αναδίπλωση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Άλλη μια προθεσμία πέρασε…

Πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία την Τρίτη, ο Τραμπ άφησε να περάσει και η τελευταία χρονικά προθεσμία που είχε δώσει για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στη Μόσχα.

Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έφερε επανειλημμένα σε δύσκολη θέση, προκαλώντας θανάτους μεταξύ των Ουκρανών αμάχων μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ έφυγε από τη συζήτησή τους πεπεισμένος ότι η ειρήνη ήταν κοντά και ότι το Νόμπελ Ειρήνης ήταν πιο κοντά, γράφει χαρακτηριστικά το CNN.

Ωστόσο, τα γεγονότα αποκάλυψαν ότι είχε κάνει λάθος εκτίμηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε επίσης τις ανησυχητικές εισβολές ρωσικών drones σε χώρες του ΝΑΤΟ, γράφει το αμερικάνικο μέσο.

Σύμφωνα με το CNN, «η υποχωρητικότητα του απέναντι στην επιθετικότητα της Μόσχας (υπονόησε ότι οι παραβιάσεις μπορεί να ήταν λάθος) θα είχε εκπλήξει τον Ρίγκαν».

Στιγμιότυπο μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια.

Για τις κυρώσεις

Οι τελευταίες κυρώσεις του Τραμπ δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ακροδεξιού influencer και επιδραστικού εκπροσώπου του κινήματος MAGA.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δημοσίευσε μια επιστολή προς τα μέλη του ΝΑΤΟ στο Truth Social, στην οποία δήλωνε ότι ήταν έτοιμος να «επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία».

Υπήρχε όμως μια προϋπόθεση: τα μέλη της Συμμαχίας πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που χρηματοδοτεί τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας.

«Είμαι έτοιμος να ‘ξεκινήσω’ όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε μου πότε», έγραψε ο Τραμπ.

Είναι ένα έξυπνο τέχνασμα, λέει το CNN. Με μια πρώτη ματιά, η δήλωση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται εκ των πραγμάτων λογική. Γιατί τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, παρόλο που θεωρούν τη Ρωσία θανάσιμη απειλή για την ασφάλειά τους;

Ωστόσο, η πρόταση του Τραμπ ήταν μια απάτη. Έθεσε όρους που είναι απίθανο να ικανοποιηθούν και έτσι γλίτωσε για άλλη μια φορά από τον Πούτιν, τον οποίο σχεδόν ποτέ δεν εκθέτει σε σημαντική αμερικανική πίεση.

Μεταξύ των άλλων παραχωρήσεων που ζήτησε ο Τραμπ από τα μέλη του ΝΑΤΟ ήταν να συμμετάσχουν στον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει με την Κίνα, επιβάλλοντας δασμούς 50% έως 100% στα προϊόντα της, προκειμένου να «σπάσει η επιρροή» που, όπως λέει, ασκεί το Πεκίνο στη Μόσχα.

Το CNN σημειώνει ότι η ανάρτηση αγνοεί το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική Συμμαχία και όχι ένας εμπορικός συνασπισμός. Και τα μέλη της Συμμαχίας που έχουν στοχοποιηθεί από τους δασμούς του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, φαίνεται απίθανο να υποχωρήσουν σε περαιτέρω εκφοβισμό.

Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες κινήσεις θα ήταν πιθανότατα καταστροφικές για τις οικονομίες τους.

Η σχετική ανάρτηση του Τραμπ:

Τα τέσσερα συμπεράσματα από τη νέα τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ

Το CNN καταγράφει τέσσερα συμπεράσματα από τη νέα τοποθέτηση του Τραμπ.

  • Δείχνει πώς συνδέει έξυπνα φαινομενικά αντιφατικές προτεραιότητες ή έκτακτες καταστάσεις εξωτερικής πολιτικής, επιδιώκοντας πάντα να ασκήσει επιρροή σε άλλα μέρη — στην περίπτωση αυτή, στα μέλη του ΝΑΤΟ.
  • Ο Τραμπ, σε αντίθεση με τον Ρίγκαν, δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των συμμάχων και των αντιπάλων των ΗΠΑ. Είναι έτοιμος να βλάψει τις αμερικανικές συμμαχίες — τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές συμμαχίες — για να προωθήσει τους προσωπικούς του πολιτικούς στόχους.
  • Για τον Τραμπ, σχεδόν κάθε πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής καταλήγει σε μια οικονομική συμφωνία. Στην ανάρτησή του, προειδοποίησε το ΝΑΤΟ ότι αν δεν συνεργαστεί, «απλά σπαταλάτε τον χρόνο μου, καθώς και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών».
  • Τέλος, η τακτική του υπογραμμίζει πόσο συχνά ο Τραμπ υιοθετεί τη ρητορική του Πούτιν. Μάλιστα, κατηγόρησε και πάλι τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, για την έναρξη του πολέμου.

CNN: Τα επικίνδυνα σενάρια λόγω της στάσης του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν

Η απροθυμία του Τραμπ να αντισταθεί στον Πούτιν — ο οποίος επιδιώκει συνεχώς να διασπάσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους — θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνα σενάρια, υποστηρίζει το CNN.

Χωρίς να αντιμετωπίζει αντίσταση από τις ΗΠΑ, η Ρωσία γίνεται όλο και πιο τολμηρή, τόσο όσον αφορά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία όσο και στη στάση της στην Ανατολική Ευρώπη.

Ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, ρωσικοί πύραυλοι έχουν χτυπήσει πολιτικούς στόχους σε όλη την Ουκρανία — εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο. Χτυπήθηκε ένα εργοστάσιο που ανήκει στις ΗΠΑ και υπέστη ζημιές το γραφείο της ΕΕ στο Κίεβο, υπενθυμίζει το CNN.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πολωνία κατέρριψε πολλά ρωσικά drones πάνω από τον εναέριο χώρο της. Υποστήριξε ότι η εισβολή ήταν μια δοκιμασία της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ. Αφού ο Τραμπ δεν υιοθέτησε σκληρή στάση, τα αεροσκάφη της Συμμαχίας έσπευσαν να αναχαιτίσουν ένα άλλο ρωσικό drone, αυτή τη φορά πάνω από τη Ρουμανία.

Για το ΝΑΤΟ

Οι υφιστάμενοι του Τραμπ δεν έμειναν σιωπηλοί. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου αποτελούν «απαράδεκτη, ατυχή και επικίνδυνη εξέλιξη».

Η αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντόροθι Σι, δήλωσε ότι οι πτήσεις των drones «δείχνουν τεράστια έλλειψη σεβασμού προς τις καλόπιστες προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν αυτή τη σύγκρουση».

Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν ότι ο Τραμπ είναι ο απόλυτος εγγυητής της ασφάλειας του ΝΑΤΟ, σημειώνει το CNN.

Σε περίπτωση κρίσης, θα είναι στο χέρι του να αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα τιμήσουν τις αμοιβαίες εγγυήσεις άμυνας της συμμαχίας. Υπονομεύοντας τους ίδιους τους αξιωματούχους του, ο πρόεδρος κινδυνεύει να στείλει το μήνυμα στη Ρωσία ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις δεν θα προκαλέσουν αντίδραση.

Τελικά, αν η Ρωσία πιστέψει ότι ο Τραμπ δεν θα αντιδράσει σε επιθέσεις εναντίον κρατών του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια αυτός αντιδράσει, θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας επικίνδυνος κύκλος κλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Οι παρεξηγήσεις μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνες με τις σκόπιμες πολεμικές ενέργειες, εκτιμά το αμερικάνικο μέσο.

Η ομοιότητα με την επίσκεψη του Ρίγκαν

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα και εκείνη του Ρίγκαν πριν από 43 χρόνια θα έχουν ένα κοινό στοιχείο: μαζικές διαδηλώσεις κατά του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ είναι αντιδημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και οι πολιτικές του σε θέματα όπως η μετανάστευση βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη απήχηση, καθώς το κόμμα Reform του φίλου του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, σημειώνει το CNN.

Ο Ρίγκαν προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στα πυρηνικά λόγω της πολεμικής ρητορικής του απέναντι στη Μόσχα και του αγώνα εξοπλισμών που τελικά οδήγησε τη Σοβιετική Ένωση στη χρεοκοπία, γράφει το αμερικάνικο μέσο.

Δύο πράγματα δεν πρόκειται να μοιάζουν: ο Τραμπ να κάνει ιππασία με τον βασιλιά Κάρολο, όπως έκανε ο Ρίγκαν με τη βασίλισσα Ελισάβετ και να μιλήσει με σκληρά λόγια για το Κρεμλίνο, καταλήγει το CNN.

Πηγή φωτογραφίας: Ronald Reagan Presidential Library/US National Archives/Reuters

