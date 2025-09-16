Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μία «σαφή θέση» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο βρετανικό Sky News ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι ο τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος είναι να δοθούν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν ο κ. Τραμπ δείξει τόλμη, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος και εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα εστιάσει στις λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλεια και το μέλλον της Ουκρανίας στη συνάντηση που θα έχει με τον αμερικανό πρόεδρο αυτή την εβδομάδα.

«Ελπίζω πραγματικά ότι ο (Στάρμερ) θα μπορέσει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Πριν τελειώσει ο πόλεμος, θέλω πραγματικά να έχουμε όλες τις συμφωνίες έτοιμες. Θέλω να… έχουμε ένα έγγραφο που θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε μια σαφή θέση από τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να επιβάλουν κυρώσεις μόνες τους

Ο ίδιος κάλεσε επίσης τον ηγέτη των ΗΠΑ να προχωρήσει με «ισχυρά προσωπικά βήματα» για να «σταματήσει τον Πούτιν», μετά τις δηλώσεις του Τραμπ που προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα με στόχο να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να πάρουν δικές τους αποφάσεις», είπε. «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μας παράσχει συστήματα αεράμυνας σε μεγάλες ποσότητες και οι ΗΠΑ έχουν αρκετά».

«Είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν επαρκείς κυρώσεις ώστε να πλήξουν την ρωσική οικονομία, επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ισχύ να κάνει τον Πούτιν να τον φοβάται.»

«Η Ευρώπη έχει ήδη επιβάλει 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και αυτό που λείπει τώρα είναι ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ.»