Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Ποιος θυμάται τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τελείωνε τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες;

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπήρξε «παύση» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Παρά τα μεγάλα λόγια του Αμερικανού προέδρου, το τέλος του πολέμου όχι μόνο δεν διαφαίνεται, αλλά αντίθετα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι στέλνει την Ανατολική Φρουρά μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, με τη Βαρσοβία να καταγγέλλει ότι επρόκειτο για σκόπιμη ρωσική ενέργεια.

Η Μόσχα υποβάθμισε το γεγονός, με το υπουργείο Άμυνας να δηλώνει έτοιμο να επικοινωνήσει για το ζήτημα με το αντίστοιχο πολωνικό υπουργείο.

Μεγαλύτερη εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ

Το BBC, σε ανάλυσή του, υπενθυμίζει ότι στη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της στρατιωτικής συμμαχίας συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία, ενώ άλλες χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν αργότερα.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σχολιάζοντας την εισβολή των drones, έφτασε να πει ότι αυτό το περιστατικό ήταν «το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει σε ανοιχτή σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Μπορεί αυτή η αναφορά να είναι υπερβολική, ωστόσο αποτυπώνει ότι υπάρχει κλιμάκωση των ανταγωνισμών και της εμπλοκής των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η Δανία θα συνεισφέρει δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την υποστήριξη της αεροπορικής άμυνας της Πολωνίας, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε: «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα και μας δοκιμάζει. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας… Η Δανία συμβάλλει σε αυτό».

Η Γαλλία έχει ήδη δηλώσει ότι θα συνεισφέρει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale, ενώ η Γερμανία έχει δεσμευτεί να προσφέρει τέσσερα Eurofighters.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «πλήρως αφοσιωμένο» στην ενίσχυση της επιχείρησης Eastern Sentry (Ανατολική Φρουρά), ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι θα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Η Ολλανδία και η Τσεχία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στείλουν αμυντικά μέσα στην Πολωνία, ενώ η Λιθουανία θα υποδεχτεί μια γερμανική ταξιαρχία και θα λάβει περισσότερες προφυλάξεις για τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με drones που θα μπορούσαν να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Την Παρασκευή, οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ υποστήριξαν την Πολωνία κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου συζητήθηκε η εισβολή των drones.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ μπροστά σε αυτές τις ανησυχητικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου», δήλωσε η αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σι. «Και να είστε σίγουροι ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Η ίδια σημείωσε ότι από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησαν τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Αλάσκα πριν από σχεδόν έναν μήνα, η Μόσχα ενέτεινε τους βομβαρδισμούς των ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν δηλώσει ότι αυτές οι μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις υποδηλώνουν ότι ο Πούτιν δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως γράφει το BBC.

Επίσης, το Κίεβο έχει προχωρήσει σε επιθέσεις πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος, χτυπώντας διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και κέντρα logistics.

«Παύση» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι υπήρξε «παύση» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας ότι «εμποδίζουν» τη διαδικασία.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν την Παρασκευή κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με το όνομα Zapad 2025, τις οποίες πραγματοποιούν κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι δύο σύμμαχοι απέρριψαν εκ νέου τις κατηγορίες ότι αυτές οι ασκήσεις αποτελούν κίνδυνο για τις γειτονικές χώρες. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Ο Τραμπ ζητά στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν συμφωνήσει στην τελευταία συνάντησή τους για την αγορά από την ΕΕ επιπλέον αμερικανικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος «βλέπει» μια ευκαιρία για νέες μπίζνες με τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αφού τους ζητά να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ως όρο για να επιβάλει τις πολυαναμενόμενες από τους Ευρωπαίους συμμάχους κυρώσεις στη Ρωσία του Πούτιν.

Αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, οι ΗΠΑ μπορούν να το εκμεταλλευτούν και να καλύψουν το ενεργειακό κενό.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε σήμερα στο Truth Sosial.

«Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι σοκαριστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο)», πρόσθεσε.

Απειλές για δασμούς στην Κίνα

Ο Τραμπ συνέχισε δηλώνοντας ότι πιστεύει «πως αυτό, μαζί με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά ΓΕΛΟΙΟΥ, πολέμου. Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και εξουσία, επί της Ρωσίας, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την εξουσία. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι».

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΟΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: