Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 21:37
Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων από τη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:00

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
A
A
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Ποιος θυμάται τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τελείωνε τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες;

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπήρξε «παύση» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Παρά τα μεγάλα λόγια του Αμερικανού προέδρου, το τέλος του πολέμου όχι μόνο δεν διαφαίνεται, αλλά αντίθετα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι στέλνει την Ανατολική Φρουρά μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, με τη Βαρσοβία να καταγγέλλει ότι επρόκειτο για σκόπιμη ρωσική ενέργεια.

Η Μόσχα υποβάθμισε το γεγονός, με το υπουργείο Άμυνας να δηλώνει έτοιμο να επικοινωνήσει για το ζήτημα με το αντίστοιχο πολωνικό υπουργείο.

Μεγαλύτερη εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ

Το BBC, σε ανάλυσή του, υπενθυμίζει ότι στη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της στρατιωτικής συμμαχίας συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία, ενώ άλλες χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν αργότερα.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σχολιάζοντας την εισβολή των drones, έφτασε να πει ότι αυτό το περιστατικό ήταν «το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει σε ανοιχτή σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Μπορεί αυτή η αναφορά να είναι υπερβολική, ωστόσο αποτυπώνει ότι υπάρχει κλιμάκωση των ανταγωνισμών και της εμπλοκής των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η Δανία θα συνεισφέρει δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την υποστήριξη της αεροπορικής άμυνας της Πολωνίας, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε: «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα και μας δοκιμάζει. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας… Η Δανία συμβάλλει σε αυτό».

Η Γαλλία έχει ήδη δηλώσει ότι θα συνεισφέρει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale, ενώ η Γερμανία έχει δεσμευτεί να προσφέρει τέσσερα Eurofighters.

Προετοιμασίες των Rafale που διέθεσε η Γαλλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «πλήρως αφοσιωμένο» στην ενίσχυση της επιχείρησης Eastern Sentry (Ανατολική Φρουρά), ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι θα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Η Ολλανδία και η Τσεχία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στείλουν αμυντικά μέσα στην Πολωνία, ενώ η Λιθουανία θα υποδεχτεί μια γερμανική ταξιαρχία και θα λάβει περισσότερες προφυλάξεις για τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με drones που θα μπορούσαν να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Την Παρασκευή, οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ υποστήριξαν την Πολωνία κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου συζητήθηκε η εισβολή των drones.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ μπροστά σε αυτές τις ανησυχητικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου», δήλωσε η αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σι. «Και να είστε σίγουροι ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Η ίδια σημείωσε ότι από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησαν τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Αλάσκα πριν από σχεδόν έναν μήνα, η Μόσχα ενέτεινε τους βομβαρδισμούς των ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν δηλώσει ότι αυτές οι μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις υποδηλώνουν ότι ο Πούτιν δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως γράφει το BBC.

Επίσης, το Κίεβο έχει προχωρήσει σε επιθέσεις πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος, χτυπώντας διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και κέντρα logistics.

«Παύση» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι υπήρξε «παύση» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας ότι «εμποδίζουν» τη διαδικασία.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν την Παρασκευή κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με το όνομα Zapad 2025, τις οποίες πραγματοποιούν κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι δύο σύμμαχοι απέρριψαν εκ νέου τις κατηγορίες ότι αυτές οι ασκήσεις αποτελούν κίνδυνο για τις γειτονικές χώρες. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Ο Τραμπ ζητά στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν συμφωνήσει στην τελευταία συνάντησή τους για την αγορά από την ΕΕ επιπλέον αμερικανικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος «βλέπει» μια ευκαιρία για νέες μπίζνες με τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αφού τους ζητά να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ως όρο για να επιβάλει τις πολυαναμενόμενες από τους Ευρωπαίους συμμάχους κυρώσεις στη Ρωσία του Πούτιν.

Αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, οι ΗΠΑ μπορούν να το εκμεταλλευτούν και να καλύψουν το ενεργειακό κενό.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε σήμερα στο Truth Sosial.

«Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι σοκαριστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο)», πρόσθεσε.

Απειλές για δασμούς στην Κίνα

Ο Τραμπ συνέχισε δηλώνοντας ότι πιστεύει «πως αυτό, μαζί με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά ΓΕΛΟΙΟΥ, πολέμου. Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και εξουσία, επί της Ρωσίας, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την εξουσία. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι».

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΟΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

World
Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους
Διάττων MAGA αστέρας 13.09.25

Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νετανιάχου: Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ – Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Η ανάρτηση 13.09.25

Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ

Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25 Upd: 20:44

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Φωτογραφίες και βίντεο 13.09.25

«Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση

Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50 – Η ιστορία του πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από χρόνια
Κόσμος 13.09.25

Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50: Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από 4 δεκαετίες

Άρχισε να ληστεύει σπίτια στο σκοτάδι και κατέληξε να σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους. Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που τρομοκρατούσε την Καλιφόρνια για δεκαετίες

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

in.gr Team
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Τσέλσι, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Στην κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Σύνταξη
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Σοκάρει υπόθεση μαστροπείας 16χρονης - Οι ροζ αγγελίες στο διαδίκτυο και η γυναίκα μαστροπός που αναζητείται

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024 και της πρότεινε να βάλει ροζ αγγελίες - Της έδινε τα μισά χρήματα από κάθε ραντεβού

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
