Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 20:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:40

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Νέος συναγερμός για drones σήμανε στην Πολωνία.

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης»

Όπως αναφέρει το Reuters, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη σηκώθηκαν σήμερα Σάββατο για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου λόγω της απειλής επιθέσεων με drones στη γειτονική Ουκρανία, ενώ το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, με τη Βαρσοβία να κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα.

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά σε παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Η Πολωνία δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη, καθώς η Ρωσία επιτίθονταν στην Ουκρανία, όπου διεξάγει πόλεμο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δεν είχε επιτεθεί σε στόχους στην Πολωνία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας δήλωσε ότι το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο έκλεισαν για πτήσεις το Σάββατο.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στο Χ για το νέο περιστατικό με τα drones:

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Φωτογραφίες και βίντεο 13.09.25

«Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση

Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50 – Η ιστορία του πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από χρόνια
Κόσμος 13.09.25

Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50: Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από 4 δεκαετίες

Άρχισε να ληστεύει σπίτια στο σκοτάδι και κατέληξε να σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους. Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που τρομοκρατούσε την Καλιφόρνια για δεκαετίες

Σύνταξη
Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
Κόσμος 13.09.25

Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μόνο μετά από συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την παύση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου

Σύνταξη
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
Κόσμος 13.09.25

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποιους εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία
Καψυποψία ειδικών 13.09.25

Ποιους εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και αναλυτές δίνουν μια διαφορετική εξήγηση για την εισβολή των ρωσικών drones που σίγουρα απέχει από την φρενίτιδα που επικράτησε σε NATO και Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Σοκάρει υπόθεση μαστροπείας 16χρονης - Οι ροζ αγγελίες στο διαδίκτυο και η γυναίκα μαστροπός που αναζητείται

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024 και της πρότεινε να βάλει ροζ αγγελίες - Της έδινε τα μισά χρήματα από κάθε ραντεβού

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Με μια... καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο φετινό ματς με τον κόσμο στο γήπεδό του. Γκολ και ασίστ ο Ποντένσε, δύο γκολ στο ντεμπούτο του και ο Ταρέμι!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)

Ο Τούρκος άσος του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού έκανε καλή απόκρουση

Σύνταξη
ΔΕΘ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
Θεσσαλονίκη 13.09.25 Upd: 20:05

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ατρόμητος – Άρης
Super League 13.09.25

LIVE: Ατρόμητος – Άρης

LIVE: Ατρόμητος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Άρης, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν ύψωσα τις γροθιές μου από σεβασμό στους φίλους μου στην Ελλάδα, αυτός που έγραψε… κανένα έλεος, απολύθηκε»
Eurobasket 2025 13.09.25

Αταμάν: «Δεν ύψωσα τις γροθιές μου από σεβασμό στους φίλους μου στην Ελλάδα, αυτός που έγραψε… κανένα έλεος, απολύθηκε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τελικό με τη Γερμανία, αναφέρθηκε για το ματς με την Ελλάδα, ενώ σχολίασε και το επίμαχο post των Τούρκων μετά την νίκη της ομάδας του

Σύνταξη
Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Βασίλη Κικίλια να ζητά διερεύνηση για τη στάση του λιμενικού και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα 

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο
Bundesliga 13.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο, για την 3η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ
Premier League 13.09.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Τότεναμ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Νέο καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα – Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων – Συναγερμός για την Αττική
Νέα έρευνα - σοκ 13.09.25

Καμπανάκι κινδύνου για τη λειψυδρία στη χώρα - Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων - Συναγερμός για την Αττική

Ποιοι παράγοντες απειλούν με λειψυδρία την Ελλάδα - Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία νέας έρευνας του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
