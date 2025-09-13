Νέος συναγερμός για drones σήμανε στην Πολωνία.

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης»

Όπως αναφέρει το Reuters, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη σηκώθηκαν σήμερα Σάββατο για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου λόγω της απειλής επιθέσεων με drones στη γειτονική Ουκρανία, ενώ το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, με τη Βαρσοβία να κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα.

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά σε παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Η Πολωνία δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη, καθώς η Ρωσία επιτίθονταν στην Ουκρανία, όπου διεξάγει πόλεμο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δεν είχε επιτεθεί σε στόχους στην Πολωνία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας δήλωσε ότι το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο έκλεισαν για πτήσεις το Σάββατο.

🚨🇵🇱🇷🇺 SIRENS IN POLAND AS RUSSIAN DRONES THREAT REPORTED Air raid sirens went off in Świdnik, Poland after authorities issued a mobile alert warning about possible Russian drones crossing into Polish airspace. The warning sparked concern in the region, which borders Ukraine… https://t.co/5O59mdHx50 pic.twitter.com/6IIN7ekWD0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 13, 2025