Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Με την αποστολή Eastern Sentry (Ανατολική Φρουρά), οι Γαλλία, Γερμανία και Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, για να ενισχυθεί η άμυνα της Πολωνίας. Αυτό αποφάσισε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με αφορμή την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία. Δυτικοί αναλυτές, όμως κάνουν δεύτερες σκέψεις.

Ο ευρωπαϊκός βολονταρισμός για αντιμετώπιση μιας «μύγα με βαριοπούλα» προβληματίζει διακεκριμένους Αμερικανούς αναλυτές και στρατιωτικούς.

Τρία ενδεχόμενα

Για τον διακεκριμένο Αμερικανό Πολιτικό Επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Τζον Μίρσχαϊμερ, υπάρχουν τρία ενδεχόμενα.

Πρώτον, ότι οι Ρώσοι στόχευσαν επίτηδες την Πολωνία—έστελναν ένα μήνυμα στη Δύση.

Δεύτερον, ότι αυτά τα drones απλώς βγήκαν εκτός πορείας. Δεδομένου ότι τη νύχτα που περιπλανήθηκαν προς την Πολωνία η επίθεση μέσα στην Ουκρανία ήταν τεράστια, είναι πιθανό μερικά drones να μπήκαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Τρίτον, ότι οι Ουκρανοί τα παρεμβάλαν (jammed), τα έστειλαν εκτός πορείας και κατέληξαν στη Λευκορωσία κι από εκεί στην Πολωνία, ή απευθείας στην Πολωνία.

Γιατί να κάνουν κάτι τέτοιο οι Ρώσοι

«Μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω ότι οι Ρώσοι επιτέθηκαν σκόπιμα στην Πολωνία με drones—δεν βγάζει νόημα» σμηειώνει σε εκπομπή Deep Dive. «Δεν έχουν κανένα συμφέρον να προκαλέσουν το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Πιθανότερο είναι ότι τα drones από μόνα τους ξέφυγαν ή ότι παρεμβλήθηκαν και κατέληξαν στην Πολωνία ή μέσω Λευκορωσίας».

Στο ίδιο συντείνει ανάλυσή του και ο Στήβεν Μπρίεν, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, ειδικός στη στρατηγική και την τεχνολογία ασφαλείας. «Ιδιαίτερα ασαφές είναι το γιατί η Ρωσία θα εξαπέλυε οποιαδήποτε επίθεση στην Πολωνία, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει μια απάντηση υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή. Γιατί η Ρωσία θα έστελνε drones σε μια άνευ νοήματος αποστολή αντί να επιλέξει πλήγματα εναντίον αποθηκών ανεφοδιασμού, στρατιωτικών βάσεων και ενδεχομένως πολωνικών συστημάτων αεράμυνας;».

Τα drones εξάλλου, όπως υπογραμμίζει και ο Αμερικανός συνταγματάρχης ε.α. Ντάνιελ Ντέιβις, ήταν άοπλα, δεν σκότωσαν κανέναν ούτε έκαναν σημαντικές ζημιές.

«Αυτό που συμβαίνει, βέβαια, είναι ότι η Δύση το διογκώνει σε μείζον γεγονός, με σκοπό να δαιμονοποιήσει τη Ρωσία και να κινητοποιήσει τη Δύση εναντίον της» προσθέτει ο Μιρσχάιμερ.

Μια κρίση προς εκμετάλλευση

Για τον Ντέιβις, το περιστατικό είναι άλλο ένα παράδειγμα, «μην αφήνεις ποτέ μια κρίση να πάει χαμένη» στην Ουάσιγκτον.

«Είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, πολλοί στην Ευρώπη και στην Ουκρανία άρπαξαν την ευκαιρία για να προωθήσουν τις θέσεις τους» αναφέρει στην εκπομπή του Deep Dive.

Οι ρωσικές παραβιάσεις συνέπεσαν με μια επίθεση από 400 εναέρια μέσα στην Ουκρανία από ρωσικής πλευράς. «Η Ουκρανία απλώς δεν έχει τη δυνατότητα να τα καταρρίπτει όλα, άρα κάθε βράδυ υπάρχει καταστροφή σε όλο το βάθος της χώρας».

Παράλληλα ο ίδιος ο αρχηγός των ουκρανiκών Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι σε ανθρώπινο δυναμικό οι Ουκρανοί μειονεκτούν 3:1 και σε άψυχο υλικό 6:1.

«Αντί ο Ζελένσκι να βρει περισσότερους στρατιώτες», προσθέτει ο Μιρσχάιμερ, «φαίνεται να αξιοποιεί το περιστατικό με τα drones στην Πολωνία για να ζητήσει περισσότερα χρήματα και εξοπλισμό—θεωρώντας ότι αυτό είναι η λύση»

«Ιδού πώς το έθεσε: πώς να αποτρέψουμε την επέκταση του πολέμου και να σταματήσουμε την κλιμάκωση της Ρωσίας; «Οι κοινές μας δυνάμεις είναι απολύτως αρκετές γι’ αυτό…» (περιγράφει συνομιλίες με ηγέτες Ευρώπης—Τουσκ, Στάρμερ, Μελόνι, Ρούτε, τον γ.γ. του ΝΑΤΟ—και την ανάγκη συντονισμού, επισημαίνει ότι τα drones είναι πλέον βασικό εργαλείο δολοφονίας και αποσταθεροποίησης της Ρωσίας, αλλά και ότι η απειλή από πυραύλους δεν μειώνεται, και ότι η ρωσική πολεμική βιομηχανία συνεχίζει να μεγαλώνει). Γιατί νομίζεις ότι θεωρεί πως «οι κοινές δυνάμεις» αρκούν; Δεν βλέπω κανέναν να μιλά για αποστολή στρατευμάτων» τονίζει ο Μιρσχάιμερ.

Μια ευκαιρία

Ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας είναι πεπεισμένος και αυτός ότι ο Ζελένσκι βρήκε άλλη μια ευκαιρία να κρατήσει τη Δύση—κυρίως τις ΗΠΑ—μέσα στον αγώνα. Αν είναι η Ουκρανία μόνη της απέναντι στη Ρωσία, ή με συμβολική δυτική υποστήριξη, ο πόλεμος τελειώνει πολύ γρήγορα. Η Ουκρανία χρειάζεται μεγάλη ευρωπαϊκή και αμερικανική στήριξη.

Πάντως, σπάνει έχει υπάρξει τέτοια κινητοποίηση όταν μια χώρα μέλος του NATO και της ΕΕ που δέχεται για δεκαετίες παραβιάσεις με μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία…