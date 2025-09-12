Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, για να ενισχυθεί η άμυνα της Πολωνίας από μελλοντικές ρωσικές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την απόφαση ανακοίνωσε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στην αποστολή, υπό τον τίτλο Eastern Sentry (Ανατολική Φρουρά), αναμένεται να συμμετάσχει επίσης η Βρετανία. Στόχος του ΝΑΤΟ είναι η ευρωπαϊκή άμυνα να επεκταθεί σταδιακά από την Αρκτική στα βόρεια έως τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο στα νότια για την καλύτερη αντιμετώπιση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Η απόφαση λαμβάνεται έπειτα από την εισβολή και κατάρριψη ρωσικών drones εντός του εναέριου χώρου της Πολωνίας, γεγονός που χαρακτηρίστηκε κλιμάκωσης της κρίσης που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε: «Εκτός από τις πιο παραδοσιακές στρατιωτικές δυνατότητες, αυτή η προσπάθεια θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που σχετίζονται με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Αμερικανοπολωνική διαφωνία

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που πιστεύεται ότι ήταν άοπλα, διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εισβολή «θα μπορούσε να έγινε από λάθος», αλλά πρόσθεσε: «Ανεξάρτητα από αυτό, δεν είμαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση».

Η θέση αυτή δεν βρήκε σύμφωνη τη Βαρσοβία. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανέβασε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο: «Θα ευχόμασταν επίσης η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία να ήταν λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το γνωρίζουμε».

Μέχρι σήμερα, το ΝΑΤΟ κρατούσε χαμηλά τους τόνους. Ο γραμματέας Ρούτε δήλωσε ότι πως η «αξιολόγηση των περιστατικών της Τετάρτης από το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εξέλιξη». Ωστόσο τόνισε ότι «είτε οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν σκόπιμες είτε όχι, η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ».

«Η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα κατά μήκος της ανατολικής μας πλευράς αυξάνεται σε συχνότητα», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. «Έχουμε δει μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας στη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία – είτε σκόπιμα είτε όχι, είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο».

Από την πλευρά του, ο ανώτερος στρατιωτικός αρχηγός του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ συμμετείχε σε «μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση» αναχαίτισης των drones με μαχητικά F-35 από την Ολλανδία. Και πρόσθεσε: «Πάντα μαθαίνουμε κάτι στην ενημέρωση».

Ο Αμερικανός διοικητής υπονόησε ότι ο αριθμός των ρωσικών drones ήταν αυτό που έθεσε ερωτήματα. Η «κλίμακα της εισβολής» ήταν «προφανώς μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εισβολές που είχαμε», είπε. «Η προσέλκυση πρόσθετων πόρων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα βοηθήσει στην επίλυσή του», πρόσθεσε.

Ποιος συνεισφέρει τι

Με βάση τις δηλώσεις της ηγεσίας του ΝΑΤΟ, η Δανία θα συνεισφέρει δύο αεροσκάφη F-16 και μια φρεγάτα αντιαεροπορικού πολέμου. Η Γαλλία, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Εμανουέλ Μακρόν από την Πέμπτη, τρία μαχητικά Rafale, και η Γερμανία τέσσερα Typhoon. Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «έχει επίσης εκφράσει την προθυμία του να υποστηρίξει» την προσπάθεια.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι ζήτησε από τον βρετανικό στρατό να εξετάσει επιλογές για ενισχυμένη υποστήριξη προς την Πολωνία εν μέσω υπαινιγμών από αξιωματούχους ότι η ανάπτυξη έως και έξι Typhoon βρίσκεται υπό εξέταση.