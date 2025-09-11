Συνεδριάζει την Παρασκευή (12/09) το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Βαρσοβίας εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το αίτημα για συνεδρίαση (22:00 ώρα Ελλάδας), έλαβε στήριξη από πολλά μέλη του ΣΑ (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones

Εκτός όμως από τις διπλωματικές κινήσεις υπάρχει κινητικότητα και σε στρατιωτικό επίπεδο. Μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και την κατάρριψη των drones εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού θα ταξιδέψουν στην Ουκρανία για να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση που θα αφορά την αντιμετώπιση εισβολών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το τηλεφώνημα του Ζελένσκι στον Ναβρότσκι

Είχε προηγηθεί η πρόταση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για εκπαίδευση του πολωνικού στρατού που θα ενισχύσει την Άμυνας της χώρας. Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι μίλησε τηλεφωνικά με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας, με τους δύο ηγέτες να αναγνωρίζουν ότι το περιστατικό ήταν μεγαλύτερης κλίμακας από προηγούμενα περιστατικά.

«Πρόκειται για ένα διαφορετικό επίπεδο κλιμάκωσης από την πλευρά της Ρωσίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η συμφωνία με τον Τουσκ

Ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προσφέρει στην Πολωνία εκπαίδευση σχετικά με την καταπολέμηση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιδίως των ιρανικής κατασκευής Shahed, με τα οποία ο ουκρανικός στρατός έχει ήδη μεγάλη εμπειρία.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον Ντόναλντ (Τουσκ) για την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο. Θα συντονιστούμε επίσης με όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Χ.

Η Πολωνία θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία

Η Πολωνία έχει θέσει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της «για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια». Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την αρμόδια πολωνική υπηρεσία, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευτεί, με ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι υπουργοί Άμυνας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου όπου καταδίκασαν την εισβολή των drones και εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Βαρσοβία.