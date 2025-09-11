Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που θεωρείται ότι ήταν ρωσικά στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου.

Η Μόσχα διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Το αίτημα για συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), έλαβε στήριξη από πολλά μέλη του ΣΑ (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Τα drones καταρρίφθηκαν με τη στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Η έκτακτη συνεδρίαση έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς νυχτερινής επιχείρησης Τρίτης προς Τετάρτη κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά drones που παραβίασαν χθες τον εναέριο χώρο της, όπως κατήγγειλε η Βαρσοβία.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες ότι εν λόγω drones πραγματοποιούσαν επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, και δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα εντός της Πολωνίας.

Η Βαρσοβία ωστόσο απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας και ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.