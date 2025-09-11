Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που θεωρείται ότι ήταν ρωσικά στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου.
Η Μόσχα διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς
Το αίτημα για συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), έλαβε στήριξη από πολλά μέλη του ΣΑ (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Δείτε σχετική ανάρτηση του ρωσικού TASS:
An emergency meeting of the UN Security Council will be convened at Poland’s request, the Foreign Ministry reported:https://t.co/PHjpO1wjuO pic.twitter.com/x6oavBAgqB
— TASS (@tassagency_en) September 11, 2025
Τα drones καταρρίφθηκαν με τη στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ
Η έκτακτη συνεδρίαση έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς νυχτερινής επιχείρησης Τρίτης προς Τετάρτη κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά drones που παραβίασαν χθες τον εναέριο χώρο της, όπως κατήγγειλε η Βαρσοβία.
Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες ότι εν λόγω drones πραγματοποιούσαν επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, και δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα εντός της Πολωνίας.
Η Βαρσοβία ωστόσο απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας και ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.
