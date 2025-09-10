Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in
Σκηνικό κλιμάκωσης στήνεται μετά την κατάρριψη «ρωσικών drones», από την Πολωνία. Για πρώτη φορά, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν «ρωσικά drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας».
Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολωνικά F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη AWACS, ενώ σηκώθηκαν και ρουμανικά αεροσκάφη, που επιχειρούν υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.
Η Πολωνία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.
Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in
