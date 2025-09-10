newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Ρούτε προς Πούτιν: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:05

Ρούτε προς Πούτιν: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ

Μήνυμα προς του ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε λέγοντας «σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Απερίσκεπτη συμπεριφορά» χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία, ανεξάρτητα από το αν ήταν σκόπιμη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Σε δήλωσή του, ο Ρούτε αναφέρει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία.

Την ώρα που η Μόσχα αρνείται ότι τα drones που καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας ήταν ρωσικά, ο Μαρκ Ρούτε σημειώνει ότι «η αξιολόγηση του περιστατικού είναι σε εξέλιξη».

Αρκετοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμμετείχαν στην κατάρριψη των ρωσικών drones, σύμφωνα με τον Ρούτε, μεταξύ των οποίων οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γερμανία, αναφέρει το BBC.

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταματήστε την κλιμάκωση του πολέμου, τον οποίο τώρα ουσιαστικά εξαπολύει εναντίον αθώων αμάχων και πολιτικών υποδομών, και σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο των συμμάχων. Να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», ανέφερε σύμφωνα με τον Guardian.

«Πρέπει πάντα να βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή νύχτα έδειξε ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του εναέριου χώρου του», είπε ολοκληρώνοντας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακίνητα
Στεγαστικό: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ ενίσχυσαν τη στέγη αλλά όχι των πολλών

Στεγαστικό: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ ενίσχυσαν τη στέγη αλλά όχι των πολλών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν τους long οι πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν τους long οι πωλητές

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 15:51

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
Νεπάλ: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» της πολιτικής ελίτ στο διαδικτυακό… στόχαστρο της Gen Z
«Αθώοι νέοι πέθαναν» 10.09.25

Ο πραγματικός λόγος που η Gen Z βγήκε στους δρόμους του Νεπάλ και τα «Nepo Kids» - «Δεν θα σταματήσουμε»

Στο Νεπάλ, οι βίαιες διαμαρτυρίες με επικεφαλής ακτιβιστές της Gen Z έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 19 θανάτους και πολυάριθμους τραυματισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10.09.25

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Αποθέωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σπορ 10.09.25

Αποθέωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αρθρο που εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την πορεία της στο Eurobasket, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
«Τι στο καλό να φορέσω;» – Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα
A midlife crisis 10.09.25

«Τι στο καλό να φορέσω;» - Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα

«Οι βεβαιότητες της νιότης ξεγλιστρούν και βρίσκομαι σε μια κρίση ταυτότητας όσον αφορά την ενδυμασία. Το γεγονός ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να προσδιορίσεις τι είναι «κουλ» δεν βοηθάει. Πού στέκεται λοιπόν ένας μέσος άντρας που απλώς ελπίζει για το καλύτερο;» γράφει ο Larry Ryan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη
Παλαιστίνη 10.09.25

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
