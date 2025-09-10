Ρούτε προς Πούτιν: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ
Μήνυμα προς του ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε λέγοντας «σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία»
«Απερίσκεπτη συμπεριφορά» χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία, ανεξάρτητα από το αν ήταν σκόπιμη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
Σε δήλωσή του, ο Ρούτε αναφέρει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία.
Την ώρα που η Μόσχα αρνείται ότι τα drones που καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας ήταν ρωσικά, ο Μαρκ Ρούτε σημειώνει ότι «η αξιολόγηση του περιστατικού είναι σε εξέλιξη».
Αρκετοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμμετείχαν στην κατάρριψη των ρωσικών drones, σύμφωνα με τον Ρούτε, μεταξύ των οποίων οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γερμανία, αναφέρει το BBC.
«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταματήστε την κλιμάκωση του πολέμου, τον οποίο τώρα ουσιαστικά εξαπολύει εναντίον αθώων αμάχων και πολιτικών υποδομών, και σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο των συμμάχων. Να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», ανέφερε σύμφωνα με τον Guardian.
«Πρέπει πάντα να βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή νύχτα έδειξε ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του εναέριου χώρου του», είπε ολοκληρώνοντας.
