Reuters: Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία ως επίθεση
Η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία προβληματίζει το ΝΑΤΟ - Ωστόσο σύμφωνα με πηγή στη συμμαχία, το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως επίθεση
Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε στο Reuters, πηγή στη συμμαχία, προσθέτοντας ότι οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν μια σκόπιμη εισβολή έξι έως δέκα ρωσικών drones.
«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας Patriot της συμμαχίας στην περιοχή εντόπισαν τα drones με τα ραντάρ τους, αλλά δεν τα αντιμετώπισαν.
Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα που λειτουργούν από κοινού από το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με την πηγή.
Προβληματισμός
Ωστόσο η εισβολή των ρωσικών drones προβληματίζει έντονα την Συμμαχία.
Το ΝΑΤΟ διαβουλεύεται στενά με την Πολωνία μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε εκπρόσωπος της Συμμαχίας προσθέτοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας, Ρούτε είναι «σε επαφή με την πολωνική ηγεσία».
Το θέμα εξάλλου θα συζητηθεί στην σημερινή τακτική συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
