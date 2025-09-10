newspaper
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Κάποια από αυτά καταρρίφθηκαν, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση, του πολωνικού στρατού «Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων.

«Πράξη επίθεσης, που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών»

Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία: «Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη»

«Τονίζουμε ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και καλούμε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι περιοχές που απειλούνται περισσότερο είναι οι περιφέρειες Podlaskie, Mazowieckie και Lubelskie.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ένοπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση, ενώ οι δυνάμεις και οι πόροι που βρίσκονται υπό τη διοίκησή της παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση αντίδραση», σημειώνεται.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο κ. Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

«Σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας Βουαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς ανέφερε ότι η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία προχώρησε στη χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

«Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

Η Πολωνία έκλεισε τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Σοπέν στη Βαρσοβία, την Τετάρτη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), μετά τις ρωσικές επιθέσεις με drones κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το αεροδρόμιο Rzeszow–Jasionka στη νοτιοανατολική Πολωνία, κόμβος μεταφοράς επιβατών και όπλων προς την Ουκρανία, ήταν μεταξύ των αεροδρομίων που είχαν κλείσει προσωρινά, σύμφωνα με την FAA. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Reuters για σχόλιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, ενημερώθηκε για αναφορές σχετικά με ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία, ανέφερε  δημοσιογράφος του CNN. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, στις 03:15 GMT, ολόκληρη η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών Volyn και Lviv, που συνορεύουν με την Πολωνία, βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές για αρκετές ώρες.

«Πράξη πολέμου»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν δήλωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones είναι ένα σημάδι ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής».

«Μετά τη σφαγή που συνεχίζει να επιφέρει ο Πούτιν στην Ουκρανία, αυτές οι εισβολές δεν μπορούν να αγνοηθούν», δήλωσε στο X.

Ο Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η Ρωσία «επιτίθεται στη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Πολωνία» με drones, χαρακτηρίζοντάς το «πράξη πολέμου».

«Είμαστε ευγνώμονες στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή τους στην συνεχιζόμενη απρόκλητη επιθετικότητα του εγκληματία πολέμου Πούτιν εναντίον ελεύθερων και παραγωγικών χωρών», πρόσθεσε.

Ο Γουίλσον προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανταποκριθεί με κυρώσεις «που θα οδηγήσουν σε χρεοκοπία τη ρωσική πολεμική μηχανή».

«Ο Πούτιν δεν αρκείται πλέον στο να χάνει στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας μητέρες και μωρά, αλλά τώρα δοκιμάζει άμεσα την αποφασιστικότητά μας στο έδαφος του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

