Ουκρανία: Νέα ευρείας κλίμακας επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο και πολλές ακόμα περιοχές
Μεγάλοι αριθμοί ρωσικών drones εξαπολύουν και απόψε επιθέσεις στο Κίεβο, σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στη νότια και δυτική Ουκρανία.
Η αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram (φωτογραφία αρχείου, επάνω).
Μεγάλοι αριθμοί «εχθρικών UAVs» σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση
Αυτή η τελευταία έκανε λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και τη δύση.
Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.
Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.
Περιμένουν και πυραύλους…
Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.
Πηγή: ΑΠΕ
