Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Συναγερμός για «ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία»
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 02:56

Συναγερμός για «ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία»

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Πολωνικές και ΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές αρχές, καθώς drones Geran 2/Shahed ανιχνεύτηκαν πάνω από την Πολωνία. Σηκώθηκαν πολωνικά μαχητικά και ΝΑΤΟϊκά AWACS.

Σύνταξη
Spotlight

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν νωρίς την Τετάρτη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το Reuters.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας εδάφους και αναγνώρισης ραντάρ έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας», ανέφερε η πολωνική διοίκηση επιχειρήσεων σε ανάρτησή της στο X.

Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι τα drones κατευθύνονταν προς τα δυτικά και «απειλούσαν» την πόλη Ζαμός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένα drone κατευθυνόταν προς την πόλη Ρζέζοου της δυτικής Πολωνίας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές.

H Ρωσία επιτέθηκε σε στόχους στην Ουκρανία – Δεν είναι σαφές αν drones μπήκαν στην Πολωνία

Τα κανάλια παρακολούθησης αεροπορικών κινήσεων (FlightRadar24 και άλλα) δείχνουν ότι η Πολωνία πιθανότατα έστειλε μαχητικά F-16 για να αναχαιτίσουν τα drones Geran/ Shahed. Ωστόσο, μέχρι τις 1:30 π.μ. ώρα Κιέβου, δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη επιβεβαίωση. Τα πολωνικά μαχητικά συνδράμουν στην κατάρριψη στόχων και πάνω από την Ουκρανία.

Η Διοίκηση Αεροπορίας της Πολωνίας επιβεβαίωσε ότι τη νύχτα της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου 2025, η Ρωσία πραγματοποίησε μια άλλη σειρά μαζικών επιθέσεων σε στόχους στην Ουκρανία. Για να διασφαλίσει την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Διοικητής της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Πολωνικών Ένοπλων Δυνάμεων ενεργοποίησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας εδάφους και αναγνώρισης ραντάρ έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η έκθεση τονίζει ότι τα μέτρα αυτά είναι προληπτικά και αποσκοπούν στην προστασία του εναέριου χώρου και των πολιτών, ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη ζώνη κινδύνου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη παρουσία ρωσικών drone στην Πολωνία, από ανεξάρτητη ή θεσμική πηγή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

